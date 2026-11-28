El quindiano quiso sorprenderla en la mañana con una torta, pero sus planes se torcieron y generaron risas entre la pareja y sus seguidores (@la_liendraa/Instagram)

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Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, y Dani Duke iniciaron su relación a finales de 2020, después de coincidir en Latino Kids, una casa en Medellín donde varios creadores de contenido colombianos convivían para grabar material durante la pandemia. La pareja ya se conocía desde 2018, cuando se cruzaron en un viaje de influenciadores a Cartagena, aunque el vínculo amoroso solo se concretó dos años después, en medio de la convivencia con otras celebridades digitales.

Desde entonces, el noviazgo se construyó de manera pública, con dinámicas de preguntas y respuestas en redes sociales y apariciones conjuntas que los convirtieron en una de las parejas de influenciadores más seguidas de Colombia. Pese a que no faltaron rumores recurrentes de crisis e infidelidad, ambos los desmintieron cada vez. Una prueba de la solidez de su relación quedó en evidencia con una serie de publicaciones del quindiano cuando intentaba darle una sorpresa de cumpleaños a su pareja el sábado 28 de noviembre.

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La Liendra organizó una sorpresa matutina para conmemorar los 34 años de Dani Duke. Pero al levantarse esta temprano tuvo que improvisar (@daniduke/Instagram)

En sus historias de Instagram, La Liendra mostró cómo organizó de manera minuciosa un plan para sorprender a Dani Duke y celebrar los 34 años de su pareja. Sin embargo, la preparación acumuló contratiempos desde el primer minuto.

Según explicó a sus seguidores, Duke se levantó mucho antes de lo esperado y eso lo obligó a improvisar. “Daniela está cumpliendo años, pero se levantó a las cinco de la mañana. ¿Quién tiene arreglado algo a las cinco de la mañana?”, dijo. Para ganar tiempo, simuló un malestar: “Me tocó levantarme y decir: ‘Uh, no, tengo mucho cólico’. Y me fui pa’l baño, como si fuera a entrar al baño”.

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El encendedor no funcionó y la estufa tampoco ayudó de inmediato

La Liendra tuvo dificultades con el encendedor y la estufa para prender las velas del pastel (@la_liendraa/Instagram)

Listo el pastel, el primer obstáculo fue el encendedor. “La candela no prende”, advirtió Gómez ante la cámara, visiblemente desconcertado. Tuvo que recurrir a la estufa para encender las velas, aunque tampoco eso resultó sencillo, pues creyó por un momento que el electrodoméstico no tenía gas. Finalmente, logró encender una vela y con esta logró prender las demás.

Antes de entrar a sorprender a su novia, La Liendra consultó con sus seguidores qué canción poner. Con su propio estilo, descartó lo que hubiera preferido él: “Ustedes saben que yo soy un montañero. Yo entraría con la de Diomedes —dijo haciendo alusión a Tu Cumpleaños—. Pero yo sé que a ella no le gusta esa canción. A ella le gustan son las que son en inglés”. Optó entonces por la versión clásica de Feliz cumpleaños (no sin hacer una pequeña mofa a las voces profundas y sobrias que predominan en este tipo de interpretaciones).

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Todo parecía ir en orden. La Liendra llevaba su torta en las manos con las velas encendidas y puso a reproducir la canción a todo volumen para que su novia se despertara. Sin embargo, la que reprodujo era una grabación infantil en la que se daba el nombre de otra persona, algo de lo que no se percató al momento de escogerla.

Al escuchar el nombre equivocado, el quindiano salió corriendo a buscar el control remoto. “Dizque feliz cumpleaños, Isabella”, repitió, burlándose de sí mismo, mientras Dani Duke reía. “Dañé todo lo romántico. Ay, pero te amo, novia, perdóname. Te lo juro que cuando ayer planeé esto no se veía así”, le dijo al momento de entregarle el pastel con las velas encendidas.

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Duke lo miró seria, le dio un beso y recordó, divertida: “Yo decía, ¿Isabella?”, replicando su cara de desconcierto. El influenciador le respondió con un “Feliz cumpleaños, mi vida, te amo” antes de que los comentarios de sus seguidores añadieran un último contratiempo a la noche.

Los usuarios de redes sociales bromearon al comparar la torta de cumpleaños con panes untados con mayonesa (@la_liendraa/Instagram)

La publicación generó una amplia reacción entre los seguidores de la pareja, y no solo por los tropiezos con el fuego y la música. Varios comentaron que el postre no parecía un pastel convencional. “Son muy cansones. Dizque esa torta es de panes con mayonesa”, escribió el propio Gómez al leer las reacciones, ya sin poder contener la risa. “Ay, no, ya no puedo ver la torta igual”, cerró.

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