Estefanía y Leonardo Fabio habrían orquestado una red de cirugías fraudulentas, atrayendo pacientes a través de redes sociales y realizando procedimientos sin ser médicos calificados (@FiscaliaCol/X)

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Una pareja fue capturada y enviada a prisión preventiva en Medellín (Antioquia) por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer de 54 años que falleció tras someterse a una liposucción en un establecimiento clandestino.

Los procesados fueron identificados por la Fiscalía General de la Nación como Leonardo Fabio Mona Diosa y Estefanía Sepúlveda Restrepo, que desde 2024 utilizaban publicaciones en redes sociales para ofrecer intervenciones quirúrgicas en locales de Medellín y Bello que operaban como spa sin autorización sanitaria ni habilitación para prestar servicios médicos.

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De acuerdo con la investigación judicial, la víctima acudió a uno de estos inmuebles después de conocer la oferta de servicios en plataformas digitales y fue atendida inicialmente por Sepúlveda.

La Fiscalía estableció que la mujer aseguró a la paciente que era apta para someterse a una liposucción, pese a que la mujer presentaba antecedentes médicos y cuadros de obesidad que contraindicaban la cirugía en un lugar sin infraestructura hospitalaria.

Autoridades desmantelan una red dedicada a realizar cirugías estéticas sin permisos en Medellín, lo que llevó a la muerte de una mujer de 54 años (@FiscaliaCol/X)

El procedimiento se realizó el 31 de julio de 2024 y fue ejecutado por Fabio Mona durante aproximadamente cinco horas bajo aplicación de anestesia local, de acuerdo con la misma Fiscalía.

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Al terminar la intervención quirúrgica, la paciente comenzó a registrar dificultades para respirar y episodios de taquicardia, motivo por el cual solicitó ser trasladada de inmediato a un centro médico.

Según el expediente del ente acusador, los hoy detenidos les aseguraron a la mujer y a sus familiares que dichos síntomas eran normales después de este tipo de cirugías, por lo que ordenaron enviarla a su residencia sin atención médica especializada.

Durante la madrugada del día siguiente, el estado de salud de la mujer se deterioró y tuvo que ser ingresada de urgencia a un hospital, centro asistencial donde permaneció internada hasta el 10 de agosto de 2024, fecha en la que se produjo su fallecimiento.

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Leonardo Fabio Mona Diosa y Estefanía Sepúlveda Restrepo fueron detenidos por el CTI de la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los hechos relacionados con la muerte de la paciente (@FiscaliaCol/X - Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dictámenes forenses incorporados al proceso determinaron que la muerte fue causada por un tromboembolismo pulmonar derivado de la liposucción, mientras que las labores de policía judicial evidenciaron que Mona habría acudido a un tercero para intimidar a los familiares de la víctima con el propósito de impedir que denunciaran los hechos.

Las capturas fueron materializadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en dos diligencias simultáneas en las que fueron incautados equipos, insumos y elementos empleados para las intervenciones estéticas.

Leonardo Fabio fue detenido dentro de un establecimiento en el municipio de Bello en el momento en que se disponía a practicar un procedimiento quirúrgico a otra paciente, mientras que Estefanía Sepúlveda fue capturada en una oficina donde recibía a las personas interesadas y les hacía firmar los documentos de consentimiento.

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Imagen de referencia. Según la Fiscalía, los investigados ofrecían cirugías estéticas mediante publicaciones en redes sociales y utilizaban establecimientos que funcionaban como spa en Medellín y Bello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este caso rememoró el fatal caso de Yulixa Toloza

La judicialización de esta pareja en Antioquia ocurre seis meses después del caso de Yulixa Consuelo Toloza, una estilista de 51 años residente en el barrio Santa Lucía de la localidad de Bosa en Bogotá, que falleció en mayo de 2026 tras someterse a una lipólisis láser en el establecimiento Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, al sur de la capital, con solo pocos meses de diferencia.

En ese expediente ocurrido el 13 de mayo de 2026, la mujer pagó $3 millones por una intervención que debía durar dos horas, pero se prolongó durante la tarde en un local sin autorización sanitaria, donde presentó complicaciones tras recibir dosis adicionales de anestesia.

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El caso tomó fuerza luego de que se conociera que la mujer alcanzó a enviar mensajes por WhatsApp pidiendo auxilio antes de que sus allegados perdieran contacto con ella: “Voy vomitando. Señor, lléveme al hospital. Ayuda. Voy sin batería”.

En mayo de 2026, Yulixa Toloza murió tras realizarse un procedimiento estético en una clínica clandestina al sur de Bogotá (@diegoariasf1/TikTok)

Tras seis días de búsqueda, el cuerpo de la estilista fue hallado el martes 19 de mayo de 2026 a un costado de la carretera entre los municipios cundinamarqueses de Apulo y Anapoima, a unos 100 kilómetros de Bogotá.

En ese momento, el Instituto Nacional de Medicina Legal determinó un homicidio por insuficiencia respiratoria derivada de un embolismo graso pulmonar, además de reportar múltiples incisiones quirúrgicas en tórax, abdomen y espalda junto con fracturas en las costillas de la segunda a la octava en ambos costados por maniobras bruscas de reanimación.

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Por esos hechos registrados en Bogotá, las autoridades capturaron en Cúcuta y llamaron a juicio en julio de 2026 a Jesús Alberto Hernández —tío de la propietaria del local— y a Kelvis Daniel Sequera Delgado por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio tras recibir dinero para desaparecer el automóvil implicado.

Ellos son los señalados de la muerte de Yulixa Toloza, tras realizarle una cirugía estética en una clínica clandestina que provocó su muerte (redes sociales)

Por su parte, las autoridades de Venezuela detuvieron en su territorio a la propietaria María Fernanda Delgado —que confesó tras su captura que la víctima aún respiraba al momento de ser sacada del local—, a su pareja Edinson Torres y a un tercer implicado, mientras sigue la búsqueda de un hombre identificado como “Leo” que actuó como falso anestesiólogo.

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Cabe señalar que ellos se encuentran en medio de un debate jurídico sobre el juzgamiento debido a que el artículo 69 de la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de sus ciudadanos.