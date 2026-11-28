El Festival Salsa al Parque celebra su edición número 27 en el parque Simón Bolívar bajo la organización del Instituto Distrital de las Artes (@salsaalparque/Instagram)

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El Festival Salsa al Parque llega este fin de semana a su edición número 27, con una programación que ocupa el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en el parque Simón Bolívar.

La cita, organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) desde 1997 como parte de su programa de Festivales Al Parque, reúne este año a 15 agrupaciones distritales, nacionales e internacionales bajo el concepto “La revolución que nunca deja de sonar”.

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El primer día del festival arranca a las 2:00 p. m. y se extiende hasta la noche con siete presentaciones. Alfredo de la Fé, violinista cubano, figura entre los nombres de mayor trayectoria de esta fecha, mientras que el cierre queda en manos de Roberto Blades, artista panameño.

La programación confirmada del sábado 28 de noviembre es la siguiente:

2:00 p. m.: Kaona Orquesta (distrital)

2:55 p. m.: Manyoma Brothers (Cali)

4:05 p. m.: Cris en la Salsa Band (distrital)

5:00 p. m.: Alfredo de la Fé (Cuba)

6:10 p. m.: Kabala Ensamble (distrital)

7:10 p. m.: Los Satélites (Venezuela)

8:30 p. m.: Roberto Blades (Panamá)

El artista panameño Roberto Blades y el violinista cubano Alfredo de la Fé encabezan la cartelera musical del sábado 28 de noviembre. La jornada del domingo 29 de noviembre cuenta con las actuaciones de la Orquesta Aragón, la agrupación La-33 y el cantante Willy García (@salsaalparque/Instagram)

La segunda fecha, programada para el domingo 29 de noviembre, abre puertas a las 11:30 a. m. y despliega un cartel de ocho presentaciones. Entre ellas destacan la Orquesta Aragón, de Cuba; La-33, representante bogotana, y Hermán Olivera, de Estados Unidos, previo al cierre a cargo de Willy García, reconocido por su etapa como cantante de Grupo Niche y actualmente solista.

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El orden de presentaciones del domingo es el siguiente:

Mediodía: Ilé Danza, ‘Rueda de Casino’

12:30 p. m.: Orquesta Aragón (Cuba)

1:40 p. m.: The Big Jhonny (distrital)

2:35 p. m.: La 33 (Bogotá)

3:45 p. m.: La Eterna (Medellín)

4:55 p. m.: El Turco Perro (distrital)

5:50 p. m.: David Zahan (Medellín)

7:00 p. m.: Hermán Olivera (Estados Unidos)

8:10 p. m.: Willy García (Cali)

Willy García será el encargado de cerrar Salsa Al Parque 2026 - crédito cortesía Willy García

El ingreso exige mayoría de edad y documento de identidad

El acceso al parque Simón Bolívar está restringido a mayores de 18 años, quienes deben presentar su documento de identidad en los puntos de control durante ambas jornadas. La plaza de eventos se ubica en la calle 63 con carrera 60, también conocida como avenida La Esmeralda.

Quienes no puedan ingresar al recinto, entre ellos niños, niñas y adolescentes, podrán seguir el festival a través de la transmisión especial de Canal Capital, disponible tanto por televisión abierta como por el canal de YouTube del operador distrital.

La Secretaría de Movilidad definió cierres en la calle 63

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres en la calzada sur de la avenida calle 63 entre las carreras 68 y 60 (@salsaalparque/Instagram)

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres viales en los alrededores del parque para facilitar el ingreso y la salida del público durante los dos días de programación.

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El sábado 28 de noviembre, la calzada sur de la avenida calle 63 entre la carrera 68 y la carrera 60 permanecerá cerrada desde las 10:30 a. m. hasta las 11:00 p. m., con la ciclorruta del tramo restringida en el mismo horario. Por su parte, el domingo 29, el cierre de esa calzada regirá entre las 9:30 a. m. y las 10:00 p. m., mientras que la ciclorruta tendrá restricción de 10:30 a. m. a 11:00 p. m.

Para los conductores que circulen por la zona, las autoridades dispusieron rutas alternas: quienes se desplacen de occidente a oriente por la calle 63 pueden tomar la carrera 68 hacia el sur y conectar con la calle 26, o bien la carrera 68 hacia el norte y continuar por la calle 68. Quienes transiten de norte a sur por la carrera 68 con destino a la calle 63 oriente deben seguir por la misma carrera 68 hasta la calle 26, y quienes se movilicen de sur a norte pueden optar por la calle 26 o la calle 53.

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La Secretaría de Movilidad recomendó a los asistentes privilegiar el uso del transporte público, planear con anticipación sus desplazamientos y prever un aumento en los tiempos de viaje durante el fin de semana.