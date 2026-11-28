El cantante colombiano participó en la celebración por los 100 años del tradicional evento estadounidense, que recorrió las calles de Manhattan ante miles de asistentes (@feidsite/ X)

Guardar

El cantante colombiano Feid hizo su debut en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, una de las transmisiones televisivas más vistas de Estados Unidos, y llevó su propuesta musical a las calles de Nueva York durante la edición número 100 del evento.

El artista paisa fue parte de la programación musical del tradicional desfile, que recorrió Manhattan con carrozas, globos gigantes, bandas de música y presentaciones en directo. Su presencia lo ubicó entre los intérpretes latinos convocados para una jornada que cada año reúne a millones de espectadores frente al televisor y a miles de asistentes a lo largo de la ruta.

PUBLICIDAD

La edición de 2026 estaba prevista inicialmente para el jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a trasladar el desfile al sábado 28 de noviembre, según informaron medios locales de Nueva York.

La actuación de Feid formó parte de la programación por los 100 años del desfile

El Desfile de Acción de Gracias de Macy’s celebró este año su edición centenaria. La organización dispuso 28 carrozas, 38 globos, cinco figuras inflables de menor tamaño, siete bandas de marcha y 23 actuaciones musicales, de acuerdo con la información divulgada antes de la transmisión.

Feid cantó su tema A xon e integró una nómina que también contempló la participación de artistas como Queen Latifah, Natasha Bedingfield, Baha Men, Blues Traveler, Devo, Icona Pop, Wyclef Jean, Leslie Odom Jr., Anthony Ramos y Teddy Swims.

PUBLICIDAD

La edición de 2026 contó con 28 carrozas, 38 globos, siete bandas de marcha y 23 actuaciones musicales (REUTERS/Brendan McDermid)

El recorrido comenzó en el Upper West Side de Manhattan y avanzó cerca de cuatro kilómetros hasta Herald Square, donde se encuentra la tienda principal de Macy’s. El desfile transitó por Central Park West, Columbus Circle, Central Park South y la Sexta Avenida antes de llegar a la calle 34.

La presentación del cantante colombiano se produjo en un escenario de gran exposición para la industria musical. La emisión fue transmitida por NBC, Telemundo y la plataforma Peacock, con cobertura nacional en Estados Unidos.

El artista colombiano se sumó a una tradición de Nueva York

La participación de Feid en el desfile representó su primera aparición dentro de esta tradición estadounidense, que combina espectáculos musicales con figuras inflables, carrozas y representaciones de producciones de Broadway.

PUBLICIDAD

El evento se realiza desde 1924 y ocupa un lugar central en la celebración de Acción de Gracias. La llegada de artistas de distintos géneros y países forma parte de la estrategia de Macy’s para ampliar el alcance de una transmisión que históricamente ha estado asociada a la música popular estadounidense y a los espectáculos familiares.

La edición de este año incluyó nuevas carrozas inspiradas en universos como Harry Potter, además de propuestas de marcas y organizaciones. Santa Claus volvió a cerrar el recorrido, como ocurre cada año, en el inicio de la temporada navideña en Nueva York.

Feid debutó en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s durante la edición número 100 del evento (tomado de redes sociales)

La presencia de Feid permitió que la música urbana latina tuviera un espacio dentro de la programación del aniversario 100 del desfile. El artista se ha consolidado como una de las figuras colombianas con mayor alcance internacional dentro del reguetón y la música urbana.

PUBLICIDAD

Feid lanzó una colaboración con Snoop Dogg durante Acción de Gracias

La actuación en Nueva York coincidió con el lanzamiento de Gracias x todo, la colaboración de Feid con el rapero estadounidense Snoop Dogg, publicada el 26 de noviembre.

El tema se estrenó junto con un video musical que muestra imágenes familiares del cantante colombiano y referencias a sus abuelos. La canción se presentó como un lanzamiento asociado a Acción de Gracias, una fecha que en Estados Unidos está vinculada con reuniones familiares y mensajes de gratitud.

La agenda del artista durante esa semana combinó el estreno de la colaboración con Snoop Dogg y su participación en el desfile de Macy’s. Billboard había confirmado previamente que Feid sería uno de los intérpretes invitados a la celebración por el centenario del evento.

PUBLICIDAD

Fotografía cedida por Sismatyc del colombiano Feid (i) y el rapero estadounidense Snoop Dogg, quienes publicaron 'Gracias X Todo', una canción sobre la gratitud que salió el Día de Acción de Gracias. EFE/ Sismatyc

La aparición del colombiano en la ruta de Manhattan se sumó a una lista de presentaciones en escenarios internacionales y reforzó la presencia de artistas latinoamericanos en eventos tradicionales de la cultura popular de Estados Unidos.