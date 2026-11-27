Feid y Snoop Dogg estrenaron la canción Gracias x todo el 26 de noviembre como parte del Día de Acción de Gracias (Feid/YouTube)

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El artista colombiano Feid sumó a Snoop Dogg para el estreno de Gracias x todo, un tema que combina las voces de ambos músicos en un mensaje sobre agradecer tanto los momentos buenos como las experiencias difíciles.

La canción se publicó este jueves 26 de noviembre de 2026, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, a las 12:00 p. m. (hora del este), y llega acompañada de un video musical con un fuerte componente familiar.

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A lo largo del tema, cada artista repasa su propia trayectoria. Feid recuerda los momentos de dificultad que atravesó y agradece haber mantenido la fe en que lo mejor estaba por llegar. Snoop Dogg, por su parte, narra su recorrido desde los comienzos con pocos recursos hasta los logros que acumuló con el paso de los años, y destaca la importancia de sostenerse en la fe y de retribuir a quienes lo acompañaron.

El videoclip de Gracias x todo muestra escenas de una familia reunida alrededor de una mesa, combinadas con fotografías personales de los seres queridos de Feid. El resultado es un retrato que remite a los orígenes del artista y a los vínculos que, según describió, más valora.

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Entre esas referencias, el cantante rindió homenaje a sus abuelos y agradeció su influencia en su camino. El cierre del video incluye una aparición del coro infantil de la Fundación GOOD KIDZ, en una iglesia iluminada con velas, en una escena que remata el mensaje de fe y unión del lanzamiento.

La producción está pensada para llegar a públicos de distintas edades: la letra de la canción no contiene contenido explícito, una decisión que amplía su alcance a oyentes de todas las generaciones.

El video musical incluye fotografías personales de la familia de Feid y la participación del coro infantil de la Fundación GOOD KIDZ. El paisa compartió en redes sociales instantaneas de su tiempo en el estudio con el legendario rapero (@feid/Instagram)

El tema tuvo un primer adelanto el pasado 12 de noviembre, durante la 27ª edición de los Latin Grammy, cuando Snoop Dogg apareció en forma sorpresiva en el escenario junto a Divino, Lil Supa, Baby Ranks y DJ Premier como parte del debut de la canción.

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Ese mismo ciclo de premiaciones dejó a Feid con el galardón a Mejor Interpretación de Reggaetón y con su tercera nominación al Grammy, esta vez por EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) – FEID VS FERXXO.

Feid participará en la edición número 100 del desfile de Macy’s

La edición número 100 del desfile de Macy’s se pospuso al sábado 28 de noviembre debido al pronóstico de clima severo en Nueva York. Feid es uno de los artistas que se presentarán en el evento, y el único colombiano (Adam Gray/REUTERS)

El lanzamiento viene a tono con la aparición del artista en el centésimo Macy’s Thanksgiving Day Parade, uno de los eventos tradicionales de la Gran Manzana para celebrar el Día de Acción de Gracias.

Si bien se tenía programado celebrarse este mismo jueves, debido al pronóstico de clima severo en Nueva York, se pospuso del jueves 26 al sábado 28 de noviembre, un aplazamiento sin precedentes en la historia del evento.

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El desfile comenzará a las 8:30 a. m. (hora del este) y se extenderá por unas tres horas y media, hasta cerca del mediodía, a lo largo de un recorrido de 2,5 millas (cerca de 4 kilómetros) que parte de la calle 77 Oeste y Central Park West y finaliza frente a la tienda insignia de Macy’s en Herald Square.

Feid se presentará a bordo de una de las 28 carrozas del desfile y es el único artista colombiano confirmado en esta edición del centenario. Lo acompañan en la alineación figuras como Queen Latifah, Anthony Ramos, Keke Palmer, Wyclef Jean, Jimmy Fallon & The Roots y el grupo de K-pop RIIZE, en un cartel que la organización describió como el más numeroso en la historia del evento.

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La edición número 100 incluirá además un homenaje a Dolly Parton a cargo de la actriz Megan Hilty y un popurrí de diez minutos con los elencos de nueve musicales de Broadway, entre ellos Hamilton, Wicked y Chicago. La transmisión estará a cargo de NBC y Peacock, con una versión en español por Telemundo conducida por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

Nuevas fechas para la gira 2027

La gira Ferxxo – The Green Star Tour 2027 comenzará el 5 de febrero en Orlando y recorrerá ciudades de Estados Unidos, Canadá y México (Mario Anzuoni/REUTERS)

De cara al próximo año, Feid saldrá de gira por Norteamérica y México con Ferxxo – The Green Star Tour 2027, producida por Live Nation. El recorrido arrancará el 5 de febrero en Orlando, Florida, y pasará por distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, con dos presentaciones de cierre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

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Tras agotar las entradas de sus presentaciones en Los Ángeles y Chicago, el artista confirmó dos fechas adicionales: el 19 de marzo en el United Center de Chicago y el 30 de abril en el Intuit Dome de Los Ángeles.