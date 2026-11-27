El Sena abrió inscripciones para cursos virtuales y gratuitos dirigidos a mujeres bajo la estrategia Mujeres Digitales (Infobae Colombia)

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Las mujeres pueden consultar e inscribirse en cursos cortos virtuales y gratuitos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) antes de que termine 2026. La oferta de la estrategia Mujeres Digitales incluye contenidos de automatización, programación, calidad de software, emprendimiento y fotografía de productos. El catálogo está disponible en zajuna.sena.edu.co, donde se debe elegir la opción “Cursos Cortos”.

La formación comenzará en febrero de 2027 y se desarrollará de forma completamente virtual en el ambiente LMS del Sena. Las interesadas deberán crear una cuenta o ingresar con sus credenciales en la plataforma Betowa, tras seleccionar el programa de su interés. La información sobre el acceso y el desarrollo del curso llegará al correo electrónico registrado.

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La oferta incluye programación, automatización y comercio digital

La iniciativa está dirigida a aprendices, egresadas y mujeres en general que busquen complementar o actualizar sus conocimientos en áreas técnicas, empresariales y digitales. El Sena plantea estos cursos como una alternativa para ampliar las capacidades requeridas en entornos laborales, productivos y tecnológicos.

La formación académica empezará en febrero de 2027 a través del ambiente virtual LMS de la institución (Sena Distrito Capital)

En el área de programación y desarrollo de software, la oferta contempla cursos de desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos en Java, construcción de bases de datos con MySQL y metodología de programación de sistemas informáticos.

También hay formación relacionada con la gestión y la calidad tecnológica. Las participantes pueden encontrar alternativas sobre manejo de pruebas de software, procesos para software de calidad y auditoría informática. Estos contenidos se suman a los cursos de automatización de procesos para la eficiencia organizacional, tendencias de los negocios electrónicos y comportamiento emprendedor.

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Para quienes comercializan productos o desean reforzar su presencia digital, la estrategia incorpora el curso de Fotografía Básica de Productos para Redes Sociales. La formación aborda herramientas para presentar artículos de forma visual en plataformas digitales.

El catálogo general del Sena reúne más de 40 áreas de formación con inscripciones sujetas a la disponibilidad de cupos (Sena Distrito Capital)

El catálogo reúne más de 40 áreas de formación

Además de los contenidos vinculados con Mujeres Digitales, el catálogo de cursos cortos virtuales del Sena incluye áreas como:

Administración de la tecnología de la información

Automatización y control

Calidad

Contabilidad y finanzas

Diseño

Electricidad y electrónica

Fotografía

Gestión administrativa

Habilidades digitales

Inglés

Mercadeo y logística

Ofimática

Programación

Salud

Telecomunicaciones

Turismo

Textil y confección

Este tipo de formación tiene el propósito de complementar o actualizar conocimientos en asuntos específicos. Las inscripciones permanecen habilitadas durante todo el año, aunque dependen de la demanda de cada curso virtual y de la disponibilidad de cupos.

Los programas en color gris dentro del catálogo indican convocatorias sin cupos disponibles debido a la alta demanda (Sena)

Las áreas o programas que aparecen en color gris dentro del catálogo no se encuentran habilitados para inscripción debido a la alta demanda. En esos casos, el Sena recomienda revisar periódicamente la plataforma para conocer cuándo vuelve a abrirse la disponibilidad.

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Durante diciembre y enero, la entidad realiza actividades de cierre e inicio de gestión. Por esa razón, en ese periodo no hay asignación de instructores. La designación depende de la demanda del programa, el orden de inscripción y la disponibilidad de recurso humano.

ABC para consultar e iniciar la inscripción

A. Busque el curso. Ingrese a zajuna.sena.edu.co y seleccione “Cursos Cortos”. Después, consulte el catálogo y escriba o ubique el programa que desea realizar.

B. Seleccione la formación. Abra la ficha del curso elegido para continuar con el proceso en Betowa. Allí deberá ingresar con una cuenta previamente creada o registrarse con sus datos.

C. Revise el correo. Una vez completado el trámite, consulte la dirección de correo electrónico inscrita. El Sena enviará por esa vía la información sobre el acceso y las condiciones para iniciar la formación en febrero de 2027.

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El área de programación ofrece contenidos sobre lenguaje Java y construcción de bases de datos con MySQL (Sena)

La certificación se obtiene al finalizar y aprobar el curso correspondiente. Como la modalidad es virtual, el 100% de la formación se realiza en el entorno LMS.

Sofia Plus es otra vía oficial para crear una cuenta

Las personas que aún no cuenten con registro en los sistemas del Sena pueden crear una cuenta en Sofia Plus. En el portal, deben pulsar “Registrarse”, diligenciar nombres, documento de identidad, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono, y confirmar el enlace que llegará a la bandeja de entrada.

Después del registro, Sofia Plus permite consultar programas según el tipo de formación, la ciudad y el área de interés. Para completar una inscripción disponible, se debe seleccionar “Inscribirse” y esperar la información sobre los resultados de la convocatoria.

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