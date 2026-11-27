Las diferencias entre el salario integral y el salario ordinario van más allá del monto que recibe el trabajador (Luisa González/Reuters)

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El salario integral en Colombia es una modalidad de pago mensual, contemplada en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, destinada a cargos de alta dirección o responsabilidad. Incluye en un solo monto el salario básico y la mayoría de las prestaciones y recargos.

Equivale a 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv): diez corresponden a la remuneración básica y tres, al factor prestacional mínimo del 30%. Por esa razón, cualquier ajuste del salario mínimo se traslada de forma automática y proporcional a esta modalidad de remuneración.

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En 2027, el salario integral podría ubicarse entre $24.355.088 y $31.525.044 mensuales, según el porcentaje de aumento del salario mínimo que acuerden el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras en la mesa de concertación. La diferencia entre ambos escenarios supera los $7,1 millones mensuales.

Los gremios plantean un incremento del 7%, con el que el salario mínimo pasaría de $1.750.905 a $1.873.468, sin auxilio de transporte. Bajo ese escenario, el salario integral alcanzaría los $24.355.088 mensuales.

En cambio, las centrales obreras proponen un alza del 38,5%, que elevaría el salario mínimo a $2.425.003 y el salario integral a $31.525.044.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, confía en la buena voluntad de las partes para llegar a un consenso sobre el incremento que regirá en 2027- (Ministerio del Trabajo)

Cómo se calcula el salario integral en Colombia

Dicha modalidad reúne en un único pago mensual el salario básico y conceptos que, en una relación laboral ordinaria, se liquidan de manera separada. Incluye:

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Trabajo nocturno.

Recargos dominicales y festivos

Primas legales y extralegales.

Cesantías

Intereses sobre las cesantías

Otros beneficios o recargos laborales.

Las vacaciones no forman parte de esa compensación anticipada y deben reconocerse por separado.

La actualización del salario integral depende, por tanto, del porcentaje que se defina para el salario mínimo en la concertación tripartita. El Código Sustantivo del Trabajo permite pactar esta modalidad cuando el trabajador recibe un salario ordinario superior a diez salarios mínimos y se incorpora un factor prestacional de al menos 30% sobre esa cuantía. El acuerdo debe quedar por escrito en el contrato laboral e identificar las prestaciones que cubre el pago mensual.

Esta regla busca que empleador y trabajador definan con precisión el alcance de la remuneración desde el inicio de la relación contractual. El salario integral no elimina las obligaciones laborales, sino que concentra varios de sus componentes en una suma fija mensual.

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El salario integral en Colombia es una modalidad de pago mensual para cargos de alta dirección o responsabilidad que incluye por anticipado el salario básico y la mayoría de prestaciones y recargos en un solo monto (VisualesIA)

Quiénes pueden pactar un salario integral

Aunque es una figura frecuente entre empleados que ocupan cargos de dirección, confianza y manejo, no está restringida de forma exclusiva a esas posiciones, siempre que se cumplan las condiciones legales de ingreso y factor prestacional.

El Ministerio del Trabajo describe a los empleados de dirección, confianza y manejo como personas con un “especial grado de compromiso y vinculación” que puede comprometer de manera importante los intereses económicos del empleador y la gestión de la empresa. Esa caracterización explica por qué el esquema predomina en puestos con amplias responsabilidades administrativas o estratégicas.

Diferencias frente al salario ordinario

Las diferencias frente al salario ordinario van más allá del monto que recibe el trabajador. La gerente de GLR Abogados, Gina García, afirmó que “las diferencias entre salario integral y salario ordinario no se limitan al monto. En el salario ordinario, las prestaciones sociales se pagan de forma separada y los aportes a seguridad social se calculan sobre 100% del salario”.

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“En el salario integral, dichas prestaciones están incluidas en la remuneración mensual y los aportes a salud, pensión y riesgos laborales se liquidan sobre 70% del ingreso, lo que también impacta el costo total de la relación laboral”, añadió la experta. Esa base de cotización distingue el cálculo de los aportes para ambas modalidades de contratación.

García también precisó que el auxilio de transporte no constituye salario y está destinado a trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos. Por esa razón, quienes reciben salario integral no acceden a ese beneficio. Tomando como referencia un auxilio de $200.000, un incremento de 24,5% lo llevaría a $249.095, valor que no se considera para calcular prestaciones sociales ni aportes al sistema de seguridad social.

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El salario integral incluye prima de servicios, cesantías e intereses sobre cesantías, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, además de beneficios extralegales pactados (Leonardo Muñoz/EFE)

Fechas y criterios para definir el aumento de 2027

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, preside la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, espacio que reúne al Gobierno, empresarios y sindicatos. El cronograma prevé que las sesiones técnicas comiencen el 26 de noviembre con la Subcomisión de Productividad y que la mesa nacional se instale el 27 de noviembre.

9 de diciembre: las partes revisarán indicadores macroeconómicos con información del Dane, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

10 de diciembre: las propuestas formales de aumento deberán presentarse.

15 de diciembre: se vence el primer plazo legal para alcanzar un acuerdo.

Si los sectores no logran consenso en esa fecha, la concertación pasará a una etapa de deliberación extendida. El Gobierno podrá fijar el incremento por decreto antes de terminar el año si no se alcanza un pacto entre empleadores y trabajadores.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que “la decisión debe considerar tanto la inflación como la productividad nacional”. Las proyecciones apuntan a que la inflación podría cerrar 2026 entre 6,3% —dato observado por el Dane en octubre— y 7%.

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Villar advirtió que “un aumento desproporcionado podría sumar presiones inflacionarias y prolongar una política monetaria restrictiva”. También recordó que la Corte Constitucional considera vinculante la productividad dentro de la negociación salarial.