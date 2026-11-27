La viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo Duarte, presentó ante la Ocde las prioridades económicas que el Gobierno busca incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 (@CancilleriaCol/X)

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La transformación de la economía colombiana dependerá, según los planes del Ejecutivo, de una mayor participación del país en los mercados internacionales, el fortalecimiento de sectores productivos y la incorporación de nuevas tecnologías. Estas prioridades hacen parte de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, que actualmente está en construcción y busca establecer una nueva hoja de ruta económica.

Uno de los objetivos centrales es aumentar la capacidad de inversión y mejorar las condiciones para el desarrollo empresarial. La meta del Gobierno es que este indicador llegue al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030, como parte de una estrategia para dinamizar la actividad económica y fortalecer la producción nacional.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es uno de los espacios de cooperación internacional en los que Colombia busca identificar experiencias y políticas para fortalecer su desarrollo económico (@CancilleriaCol/X)

Los planteamientos fueron presentados por la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo Duarte, durante la décima Reunión de Alto Nivel del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Tecnología y transformación productiva, entre las prioridades

Durante su intervención, Restrepo señaló que Colombia necesita adaptar su economía a los cambios geopolíticos, tecnológicos y comerciales que están modificando las dinámicas internacionales. Para la funcionaria, el desafío consiste en transformar la estructura productiva, generar bienes y servicios con mayor valor agregado y lograr que el crecimiento se refleje en mejores condiciones de vida.

“Ante los cambios geopolíticos, tecnológicos y comerciales, Colombia considera que el desafío no consiste solamente en crecer, sino en transformar nuestras estructuras productivas, generar mayor valor agregado y traducir ese crecimiento en empleos de calidad y bienestar para nuestras poblaciones”, afirmó la viceministra.

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Dentro de esa transformación, el Gobierno contempla fortalecer sectores estratégicos que permitan elevar la productividad y ampliar la presencia de Colombia en mercados internacionales de mayor valor.

El Gobierno busca fortalecer la inversión como motor del crecimiento económico y aumentar la participación del sector privado en el desarrollo productivo del país (@CancilleriaCol/X)

La tecnología y la innovación tendrán un papel central en esta apuesta. Según explicó Restrepo, el país busca desarrollar capacidades digitales y formar talento humano con las competencias necesarias para responder a las nuevas demandas económicas.

La digitalización también aparece como una herramienta para mejorar la prestación de servicios públicos, simplificar trámites estatales y reducir los costos que enfrentan las empresas y los ciudadanos. Con ello, el Ejecutivo espera eliminar barreras que dificultan la actividad productiva y la ejecución de proyectos.

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Agroindustria, bioeconomía y transición energética

Otra de las líneas planteadas ante la Ocde apunta a fortalecer la integración regional y las alianzas con el sector privado para aumentar la participación colombiana en las cadenas globales de valor.

En ese propósito, el Gobierno identificó tres sectores con potencial estratégico: la agroindustria, la bioeconomía y los minerales vinculados con la transición energética. La intención es aprovechar las capacidades productivas del país y generar nuevas oportunidades comerciales.

Restrepo también destacó los resultados del informe Latin American Economic Outlook 2026, que analiza las perspectivas económicas de América Latina. Según lo expuesto por la viceministra, el abastecimiento regional de algunos insumos utilizados en los procesos productivos podría aumentar el valor agregado de las exportaciones colombianas en una proporción superior a la registrada por los demás países incluidos en el estudio.

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Colombia busca fortalecer su presencia en los mercados internacionales mediante la atracción de inversión extranjera, la transferencia de tecnología y nuevas alianzas comerciales (Review Energy)

Este enfoque busca que Colombia tenga una participación más amplia en las cadenas de producción internacionales y fortalezca su capacidad para exportar productos con mayor transformación. La estrategia económica también está relacionada con el quinto pilar de la política exterior del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que establece la competitividad económica y tecnológica como una prioridad nacional.

Bajo esa orientación, la diplomacia comercial tendrá entre sus objetivos promover las exportaciones, atraer inversión extranjera, facilitar la transferencia de tecnología y respaldar el crecimiento del sector privado colombiano. Colombia hace parte del Centro de Desarrollo de la Ocde desde 2008. Su participación en este organismo busca aprovechar experiencias internacionales, identificar políticas públicas aplicables al contexto nacional y fortalecer los espacios de cooperación económica.

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