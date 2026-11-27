Las convocatorias con la selección Colombia elevan el perfil internacional de Camilo Durán frente al interés de clubes ingleses. (REUTERS/Pedro Nunes)

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El Leeds United sigue al delantero colombiano Camilo Durán como opción para reforzar su ataque en 2027. Sin embargo, Celtic solo contemplaría venderlo durante el mercado de enero ante una “oferta extraordinaria”, debido a su condición de pieza central en la pelea por el título escocés y la continuidad en las competiciones europeas.

El atacante, de 24 años, suma 14 goles y seis asistencias en 22 apariciones desde que llegó en el último mercado de verano procedente de Qarabag. Celtic pagó seis millones de libras, aproximadamente USD 8 millones, por su incorporación.

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El rendimiento del colombiano despertó el interés de clubes ingleses y llevó a ojeadores del Leeds a Celtic Park, según el medio británico TeamTalk. Su capacidad para actuar como referencia ofensiva o por la banda derecha amplía las alternativas del frente de ataque.

Un relevo para Dominic Calvert-Lewin

La necesidad del Leeds está vinculada a la dependencia de Dominic Calvert-Lewin, principal referencia ofensiva del equipo dirigido por Daniel Farke. El delantero acumula 21 goles en 51 encuentros, mientras que Lukas Nmecha es la única otra alternativa sénior en esa posición.

Los propietarios del club, 49ers Enterprises, quieren incorporar más profundidad ofensiva de cara a 2027. La evaluación de Durán forma parte de esa búsqueda, según el portal web, aunque un intento inmediato aparece como una operación de coste elevado.

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El club escocés pagó seis millones de libras al Qarabag de Azerbaiyán por el traspaso del atacante en el mercado de verano. (REUTERS/Russell Cheyne)

Celtic lidera la Premiership escocesa por un punto bajo la conducción de Martin O’Neill. El club considera al atacante colombiano un activo a largo plazo, con una cotización que aumenta a medida que sostiene su producción ofensiva.

Una salida a mitad de campaña obligaría a cubrir tanto el rendimiento actual del jugador como el coste de encontrar un reemplazo en un mercado de enero habitualmente complejo. La entidad escocesa no tiene disposición a negociar por una de sus figuras tras solo cinco meses en el plantel.

El Leeds United sigue los pasos de Camilo Durán, mientras el Celtic descarta una venta inmediata en el mercado de enero. (Action Images via Reuters/John Sibley)

El Leeds podría esperar hasta el final de la temporada para definir sus opciones en ataque. Para entonces, Durán habrá completado su primer curso entero en Celtic y los equipos interesados tendrán una evaluación más amplia sobre su capacidad para mantener el nivel ante adversarios de mayor exigencia.

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Sus convocatorias con Colombia también podrían elevar su perfil internacional. Celtic, por su parte, podría mostrarse más abierto a negociar si recibe una propuesta adecuada después de la temporada, cuando la urgencia deportiva de conservar al delantero sea menor.

Nuevo gol con el Celtic

Camilo Durán marcó el gol del triunfo del Celtic, que venció 2-1 en la quinta fecha de la Europa League. El volante colombiano ingresó desde el banco y definió de cabeza en el minuto 84 para darle tres puntos al equipo escocés.

El resultado permitió al Celtic sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo y mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. El club quedó cerca de la zona de clasificación, aunque todavía pierde la última plaza habilitada por diferencia de gol.

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El colombiano marcó en el minuto 84 contra el Torreense de Portugal en el estadio Dr. Magalhães Pessoa para el 2-1 definitivo (Espn)

Durán llegó esta temporada desde el Qarabag de Azerbaiyán y ya suma 15 goles con el Celtic. Después de anotar también el tanto del triunfo contra el Beşiktaş de Turquía, el mediocampista se consolidó como una de las principales figuras del equipo y como un habitual de la selección Colombia.

“Nos preparamos para este partido y conocíamos la calidad del rival. Gracias a Dios pudimos marcar y darle la victoria al equipo, que es lo importante. Perdimos los tres primeros partidos y fueron semanas difíciles, pero el equipo nunca ha dejado de trabajar”, dijo Durán tras la victoria en Portugal, citado por Semana.

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El Celtic disputará su próximo partido de la Europa League contra el Omonia en Chipre, en la sexta fecha de la fase de liga. Se espera que el colombiano vuelva al once inicial para buscar el triunfo que los acerque a la siguiente instancia.