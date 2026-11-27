"El árbitro sí me parece que sacó demasiadas amarillas innecesarias… No nos podíamos acercar porque eran amarillas por todos lados”, Amaranto Perea respondiendo a una pregunta que incluyó la mención de que el #DIM afirmó que recibía “con agrado” la designación de ese juez - (Dimayor)

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Luis Amaranto Perea, director técnico del Deportivo Independiente Medellín, cuestionó el desempeño de Carlos Betancur como árbitro central del clásico paisa ante Atlético Nacional, que terminó con derrota 3-1 para los dirigidos por Perea. El partido fue válido por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

“Me parece que sacó demasiadas amarillas innecesarias; yo creo que a veces, cuando hay un partido tan complejo, me parece que el árbitro puede equilibrarlo un poco. No nos podíamos acercar porque eran amarillas para todos lados. Eso sí me sorprendió”, dijo Perea en la rueda de prensa posterior al partido.

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La declaración contrasta con el comunicado oficial emitido por el Deportivo Independiente Medellín en sus canales oficiales el lunes 23 de noviembre, en el que manifestó: “Recibimos con agrado la designación del señor Carlos Betancur como árbitro central del clásico (...) un compromiso de la mayor importancia para nuestra institución y para el fútbol colombiano”.

“El partido cambia con la expulsión de Jeisson, que viene precedida de una falta a favor de Jason, un agarrón a favor de Jason, hay que revisarlo. Pero, bueno, una vez más, nada que reprocharle a los muchachos”, Amaranto Perea, entrenador del DIM - (Dimayor)

¿Cuántas tarjetas amarillas promedia Carlos Betancur por juego?

Según el registro de Sofascore, aplicativo mundial especializado en el análisis del fútbol profesional, son 5.59 por juego. En el compromiso entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín sacó 10, casi el doble del número que promedia. En el local, los amonestados fueron cuatro:

Neider Parra

William Tesillo

Elías Cabrera

Jorman Campuzano

En el visitante, el de Amaranto Perea, fueron seis, solo dos más:

Agustín Martegani

Alfonso Simarra

Leíder Berrío

Juan Fernando Quintero

Joaquín Varela

Eder Chaux

Luis Amaranto Perea, entrenador del Independiente Medellín, se quejó de la getión de Carlos Betancur - (David Jaramillo-Colprensa)

Amaranto Perea dejó claro que no perdieron por culpa del árbitro

“Creo que es un buen árbitro; nosotros no perdemos por el árbitro, sin duda, no, no quiero entrar en eso”, complementó Perea luego de su observación por las tarjetas amarillas que sacó Carlos Betancur, y que va mucho más acorde con lo anunciado por el DIM en su comunicado previo.

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Aparte de referirse a la actuación de Betancur, y por cuestionamiento en la rueda de prensa, mas no porque por su iniciativa propia lo haya querido recalcar, Amaranto Perea también explicó la razón de unas sustituciones, como la salida de Martegani, uno de los jugadores más importantes del equipo.

“Sentía que si no quitaba a Martegani, lo expulsaba, sencillo, contundente. Creo que estaba bastante amenazado, estaba un poco alterado y nosotros no nos podemos dar ese lujo”, explicó Perea, y agregó que precisamente varias de las modificaciones que realizó a lo largo del partido fueron por fuera mayor, pues salió Daniel Cataño también en camilla, para el ingreso de Berrio.

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Él es Carlos Betancur, el juez central del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín -(Dimayor-Colprensa)

La expulsión de Jeison Medina, jugador del DIM

El partido tuvo un momento que marcó un antes y un después en el juego: la expulsión de Jeison Medina, el centrodelantero titular del Independiente Medellín al minuto 40, luego de una falta cometida al minuto 37 y que necesitó la intervención del VAR, pues el juez Betancur en primera instancia determinó que solo era tarjeta amarilla.

Eso cambió el rumbo del partido, que hasta ese entonces tenía como marcador 1-1. “El partido cambia con la expulsión, que viene precedida de una falta a favor de Jeison, un agarrón a favor; hay que revisarlo. Pero la verdad es que nada que reprochar a los muchachos”, dijo Perea, sobre otra de las gestiones que hizo Betancur a lo largo del partido y que, según el director técnico, estuvo errónea.

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El próximo partido del Deportivo Independiente Medellín será el domingo 29 de noviembre del 2026, en el estadio Atanasio Girardot, ante Once Caldas, válido por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

El DIM necesita ganar los tres puntos para no alejarse del liderato del Grupo A, que ostenta parcialmente Atlético Nacional con cuatro puntos; Santa Fe le sigue con tres y Medellín es tercero con la misma cantidad, mientras Once Caldas cierra la clasificación con una unidad.