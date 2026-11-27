Maná celebrará sus 40 años de trayectoria con una única presentación en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá (cortesía Warner Music Group)

Guardar

Maná se presentará este 28 de noviembre de 2026 en Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá, en lo que será su única fecha en Colombia dentro del Vivir Sin Aire Tour, la gira con la que la banda mexicana conmemora sus 40 años de trayectoria.

El show abrirá un recorrido de cinco presentaciones especiales en estadios de Latinoamérica que continuará en Perú, Chile, Argentina y cerrará en México.

PUBLICIDAD

La banda, formada en 1986 en Guadalajara, llega al país tras un año marcado por reconocimientos y cifras que refuerzan su posición como una de las agrupaciones más influyentes del rock en español.

Entre los hitos destacados del presente año destaca su participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA, vista por 1.200 millones de personas en el mundo. Allí la agrupación tapatía interpretó su clásica Oye Mi Amor, llevando a que recibiera un impulso en los días posteriores en las plataformas de streaming, generando más de 2.900 millones de vistas.

La actuación de la banda en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA impulsó más de 2.900 millones de vistas en plataformas digitales de su clásica "Oye Mi Amor" (Natacha Pisarenko/AP)

El 2026 también trajo a Maná el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo en la pasada edición de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrada en Miami. La agrupación fue además el único artista invitado en el especial Live From Mexico de Dua Lipa y reunió a cerca de 250.000 personas en un concierto en La Minerva, en su Guadalajara natal.

PUBLICIDAD

A esto se suma un registro que la consolida en el mercado estadounidense: 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles, un total que supera el acumulado de cualquier otro artista en la historia de esa ciudad, incluido Bruce Springsteen. La revista Billboard también incluyó recientemente a Maná entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos.

El 6 de noviembre, la banda transmitió de forma gratuita por YouTube el especial Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks), grabado en el anfiteatro natural de Colorado. El vocalista Fernando “Fher” Olvera calificó esa presentación como el cumplimiento de “un sueño que nació cuando apenas trazaba su camino en la música”, según declaraciones recogidas por la producción del especial.

PUBLICIDAD

La agrupación transmitió en YouTube su concierto en el anfiteatro de Red Rocks, una fecha que el vocalista "Fher" Olvera calificó como la concreción de un sueño (cortesía Warner Music Group)

El regreso a Colombia tras dos años de ausencia

La presentación en Bogotá marcará el reencuentro de Maná con el público colombiano después de su paso más reciente por el país, en abril de 2024, cuando ofreció tres conciertos agotados en el Movistar Arena (hoy Corazón de Bogotá Arena) como parte de la gira México Lindo y Querido.

Aquella serie de shows, que reunió a más de 14.000 personas solo en su primera fecha, incluyó clásicos como Mariposa traicionera o El muelle de San Blas.

Maná agotó tres fechas en el actual Corazón de Bogotá Arena durante su última visita a Colombia, en abril de 2024 (Colprensa)

Antes de esas fechas, la banda se había presentado en septiembre de 2022 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, como parte del cartel inaugural del Festival Cordillera. Aquel fue el primer regreso del grupo al país tras la pandemia, que había interrumpido su actividad en vivo desde 2020.

PUBLICIDAD

Con el show del 28 de noviembre, Maná también iniciará formalmente el tramo latinoamericano de su gira de aniversario, que continuará el 2 de diciembre en Lima, el 5 de diciembre en Santiago de Chile, el 10 de diciembre en Buenos Aires y cerrará con dos fechas en Ciudad de México los días 16 y 17 de diciembre, en el estadio GNP Seguros.

El posible repertorio de Maná en el Vive Claro de Bogotá

Ángel de amor De pies a cabeza Como te deseo Labios compartidos Vivir sin aire Mariposa traicionera Corazón espinado (cover de Santana) Se me olvidó otra vez (cover de Juan Gabriel) Me vale Clavado en un bar Drum solo Me cansé de rogarle (cover de Pedro Infante) Cielito lindo (cover tradicional) El rey (cover de José Alfredo Jiménez) Te lloré un río El reloj cucú Bendita tu luz No ha parado de llover En el muelle de San Blas Rayando el sol Oye mi amor