La factura electrónica es un documento digital con la misma validez legal que una factura en papel que sirve para soportar ventas de bienes o servicios, facilitar el control fiscal y permitir deducciones de impuestos (Andina)

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Tener pocos clientes, trabajar desde casa o no cobrar IVA no libera por sí solo de la obligación de expedir factura electrónica en Colombia. Los trabajadores independientes deben revisar sus ingresos, actividad económica y responsabilidades inscritas en el Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Los profesionales independientes, comerciantes, emprendedores y productores agrícolas o ganaderos deben verificar si están obligados a expedir factura electrónica cuando superan ciertos ingresos o reúnen condiciones particulares de su actividad. La obligación también puede aplicar a responsables del IVA o del impuesto nacional al consumo (INC), contribuyentes del régimen simple y personas con responsabilidades registradas en el RUT.

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La Resolución 000165 de 2023 ordena que los sujetos obligados a facturar usen el sistema electrónico. Para las personas naturales, uno de los parámetros consiste en superar las 3.500 unidades de valor tributario (UVT), aunque ese límite no determina por sí solo la obligación. En 2026, las 3.500 UVT equivalen a $183.309.000, con una UVT fijada en $52.374. También deben facturar electrónicamente todas las personas jurídicas incluidas en la norma, además de quienes cumplan otras condiciones previstas por la regulación.

La Resolución 000165 de 2023 prevé otros supuestos, como tener franquicias, varios establecimientos o nuevas responsabilidades en el RUT (Dian)

Condiciones que pueden obligar a facturar electrónicamente

Un independiente puede tener que expedir factura aunque no alcance el umbral de ingresos si posee más de un establecimiento comercial, opera mediante franquicias, figura como usuario aduanero o adquiere nuevas responsabilidades en el RUT.

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Por eso, el análisis debe considerar tanto los ingresos brutos como la forma en que opera cada actividad. El caso de un profesional que presta servicios desde su vivienda ilustra esa revisión.

El hecho de no contar con un local abierto al público no elimina la obligación, ya que deben evaluarse sus ingresos y las demás condiciones aplicables.

La implementación obligatoria y masiva de facturacuón electrónica comenzó en 2018–2019 con los grandes contribuyentes y se consolidó en 2020 por grupos de obligados (Luisa González/Reuters)

Errores frecuentes sobre la obligación de facturar

La empresa Cadena, especializada en transformación de procesos empresariales y que respalda la facturación de más de 230.000 compañías en Colombia, identificó ideas que pueden llevar a incumplimientos:

“Mi empresa es muy pequeña”: el tamaño de una microempresa no la excluye automáticamente de facturar.

“No cobro IVA”: no ser responsable del IVA no sustituye la verificación de los requisitos establecidos en la normativa.

“Tengo muy pocos clientes”: tener un número reducido de compradores son circunstancias que no sustituyen la verificación de los requisitos establecidos en la normativa.

“Yo uso cuentas de cobro”: ese documento, al igual que un comprobante informal, no reemplaza la factura electrónica cuando la regulación exige expedirla.

“Nadie me la ha pedido”: la obligación no nace cuando un cliente o la Dian solicita el documento, sino de las condiciones tributarias y comerciales que correspondan a cada contribuyente.

Un pequeño comercio que no cobra IVA, por ejemplo, puede concluir erróneamente que no necesita facturar. La condición frente a ese impuesto no define de manera automática la obligación de emitir factura electrónica. El incumplimiento puede derivar en sanciones y dificultar las relaciones con empresas que necesitan soportes válidos para registrar compras, costos y operaciones.

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Cadena señala que algunas compañías pueden rechazar proveedores sin factura electrónica por los obstáculos contables y tributarios que ello genera.

No expedir factura electrónica puede acarrear el cierre del local comercial por tres días (Dian)

Cuánto movilizó el mercado

La falta de documentos electrónicos también puede limitar el acceso al factoring, mecanismo con el que una empresa obtiene liquidez al negociar facturas pendientes de pago.

Según cifras de la Dian citadas por la compañía, el mercado registrado en Radian movilizó $42,3 billones hasta septiembre de 2026, lo que muestra la dimensión que ha adquirido este mecanismo de financiación.

Revisar el RUT, los ingresos y las particularidades de cada actividad permite determinar si corresponde facturar y preparar los mecanismos necesarios. Más que un trámite aislado, la facturación electrónica puede definir la capacidad de un negocio para sostener vínculos comerciales, adaptarse a cambios regulatorios y acceder a alternativas de financiación.

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