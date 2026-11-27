Más de 300 policías participaron en la tercera jornada del Bloque de Seguridad Urbana en Bogotá. (Policía Nacional)

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La tercera intervención del Bloque de Seguridad Urbana en Bogotá dejó dispositivos tecnológicos decomisados, vehículos recuperados y varios establecimientos suspendidos en operativos contra el hurto de dispositivos móviles y la comercialización irregular de autopartes.

Más de 300 uniformados de la Policía Nacional participaron en dos acciones focalizadas, con acompañamiento de entidades del Distrito, en las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño. Los procedimientos se concentraron en talleres, comercios de motocicletas y negocios dedicados a la compra y venta de equipos electrónicos.

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Las autoridades informaron que los controles buscaron identificar posibles irregularidades en la procedencia de celulares, así como incumplimientos de las normas que regulan el funcionamiento de los establecimientos comerciales y el uso del espacio público.

Los controles en Antonio Nariño permitieron recuperar una motocicleta robada

Las autoridades recuperaron una motocicleta con reporte de hurto en un taller del barrio Santander. (Policía Nacional)

Uno de los operativos se llevó a cabo en el barrio Santander, en la localidad de Antonio Nariño. Allí, los uniformados inspeccionaron talleres y locales relacionados con la venta y reparación de motocicletas.

Durante la intervención, la Policía recuperó una motocicleta que tenía reporte de hurto. El vehículo quedó bajo custodia de las autoridades para continuar con los procedimientos correspondientes y establecer las circunstancias en las que llegó al establecimiento intervenido.

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En esa misma zona, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de 11 locales. La medida se aplicó por incumplimientos relacionados con la extensión de las actividades comerciales sobre el espacio público, según el reporte oficial.

El coronel Jovanni Cepeda, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que el despliegue se dirigió contra conductas asociadas con el hurto de celulares y la venta ilegal de autopartes en la capital.

“La Policía Nacional continúa adelantando acciones diferenciales contra el delito de hurto a celulares y la venta ilegal de autopartes en la capital”, afirmó el oficial al presentar el resultado de los procedimientos.

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La intervención en la calle 13 dejó decenas de teléfonos bajo verificación

La Policía incautó 77 teléfonos móviles y dos tabletas con presuntas alteraciones informáticas en Los Mártires. (Policía Nacional)

La segunda acción se desarrolló en el sector de la calle 13 con carrera 15, en Los Mártires, una zona comercial donde se concentran negocios de tecnología y venta de dispositivos electrónicos usados.

En ese punto, los uniformados incautaron 77 teléfonos celulares que presentaban presuntas alteraciones en sus sistemas informáticos. También retuvieron dos tabletas para verificar su procedencia y establecer si los dispositivos tienen irregularidades en sus mecanismos de identificación.

Las modificaciones en los sistemas de los equipos pueden dificultar la consulta de su historial y la verificación de reportes por hurto. Por ese motivo, los aparatos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar su origen y si existe alguna conducta delictiva vinculada con su comercialización.

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Las intervenciones en Los Mártires y Antonio Nariño dejaron un balance total de 21 establecimientos comerciales suspendidos. (Policía Nacional)

La jornada también terminó con el cierre de 10 establecimientos comerciales que no reunían los requisitos obligatorios para desarrollar su actividad económica. Las medidas administrativas se sumaron a las suspensiones impuestas en Antonio Nariño.

Con las dos intervenciones, el resultado total de la tercera jornada del Bloque de Seguridad Urbana ascendió a 21 negocios suspendidos. Las autoridades señalaron que estos controles se mantendrán en sectores donde se registran denuncias por venta de equipos de posible procedencia ilegal.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia informó previamente que, en lo corrido del 2026, se realizaron más de 660 capturas por receptación en Bogotá. Esta conducta incluye comprar, recibir, transportar o conservar bienes cuya procedencia ilícita se conoce o debía advertirse por las condiciones de la operación.

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La Secretaría de Seguridad contabilizó más de 660 capturas por el delito de receptación en Bogotá durante 2026. (Policía Nacional)

La Policía invitó a los ciudadanos a denunciar hechos delictivos o movimientos sospechosos a través de la línea 123 o ante el CAI más cercano. También recomendó adquirir dispositivos electrónicos en comercios autorizados, solicitar factura y consultar el Imei antes de concretar una compra.