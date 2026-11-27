El magistrado Fredy Ibarra Martínez, del Consejo de Estado, admitió la demanda contra Luz Verónica Estrada (Colprensa - Universidad de los Andes)

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El Consejo de Estado, máximo juez de la administración pública, admitió una demanda de pérdida de investidura presentada contra la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín —suspendida provisionalmente por tres meses— por presuntas irregularidades relacionadas con su vinculación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el nombramiento posterior de Luis Eduardo Llinás Chica, exdirector de esa entidad, en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

De acuerdo con el informativo Asuntos Legales, la demanda, radicada por el abogado Saúl Onofre Villar Jiménez, sostiene que Estrada habría presentado documentos académicos presuntamente falsos para obtener un contrato en la Dian durante 2025, cuando la entidad estaba bajo la dirección de Luis Eduardo Llinás, que entonces fungía como director general encargado.

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El recurso también cuestiona el nombramiento de Llinás Chica como asesor grado III de la UTL de Estrada. La representante se posesionó el 20 de julio de 2026 y designó al exdirector encargado de la Dian el 4 de agosto; según el demandante, esa vinculación habría sido una retribución por el contrato obtenido en la entidad.

Luis Eduardo Llinás Chica asumió como director General (e) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en enero de 2025, ante el entonces ministro de Hacienda, Diego Guevara Castañeda (Ministerio de Hacienda)

En consecuencia, en la demanda, el accionante solicitó que “se DECRETE LA PERDIDA DE INVESTIDURA como Representante a la Cámara por la Circunscripción Electoral de Antioquia de la Señora LUZ VERONICA ESTRADA HOLGUIN, elegida para el periodo Constitucional 2026 —2030, se ordene la cancelación de su Credencial, por VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE TRAFICO DE INFLUENCIAS, CONFLICTO DE INTERESES E INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS, CORRUPCION y demás que se puedan derivar de los hechos que se describen en esta acción”.

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El medio de comunicación citado indicó que el proceso avanzará únicamente por las causales de conflicto de intereses, indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias, por decisión del magistrado Fredy Ibarra Martínez, de la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado. La representante suspendida será notificada junto con la Procuraduría General de la Nación y tendrá cinco días hábiles para responder.

Los documentos académicos presuntamente falsos de la congresista Luz Verónica Estrada

El rector Joseé Isamel Peña se pronunció en video sobre el presunto diploma falso atribuido a la congresista. La institución aseguró que no encontró registros que acrediten su condición de egresada y confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía (Universidad Nacional de Colombia)

La congresista del Pacto Histórico es señalada de presuntamente haber falsificado su título de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia. El rector de la institución de educación superior, José Ismael Peña, se pronunció al respecto y confirmó que el diploma que presuntamente presentó la representante a la Cámara para certificar sus estudios de pregrado es falso.

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“Después de revisar sus archivos físicos y digitales, la sede Medellín no encontró registros que acreditaran la condición de egresada de la persona a la que se refiere el documento. Asimismo, estableció que la copia del registro de diplomas presentada para verificación no fue expedida por la universidad”, detalló el rector en declaraciones públicas.

Además de eso, habría falsificado su tarjeta profesional. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) confirmó que en ningún momento emitió ese documento porque la legisladora no cumplía con los requisitos para ello.

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa confirmó que Luz Verónica Estrada no terminó su educación media en el plantel (Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa)

De igual manera, se conoció que la legisladora también habría falsificado su diploma de bachiller y el acta de grado de la institución educativa Juan Pablo Gómez Ochoa. La institución emitió un comunicado en el que confirmó que Estrada jamás terminó su formación académica en el plantel. Aclaró que para 2017, año en el que supuestamente se graduó como bachiller, la congresista se encontraba vinculada a la institución en calidad de estudiante repitiente del grado octavo.

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“Se declara la absoluta falsedad e ilegalidad del diploma y acta de grado que la mencionada ciudadana exhibe a su nombre, documentos que no corresponden a los archivos oficiales de esta institución”, señaló la institución en un comunicado.

Por otro lado, el periodista Juan Pablo Barrientos reveló que Estrada presuntamente habría falsificado otro diploma y acta de bachiller atribuidos al Instituto Andre Michelin, que confirmó que la congresista jamás estudió allí.