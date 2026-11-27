La falta de traspaso formal mantiene la responsabilidad legal del vehículo sobre el vendedor ante las autoridades (crédito Secretaría de Movilidad)

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Vender un carro o una moto en Bogotá sin completar el traspaso de propiedad deja al vendedor como responsable ante la ley, aunque ya haya recibido el dinero y entregado las llaves. Antes de cerrar el acuerdo, comprador y vendedor pueden consultar las condiciones del trámite en la Ventanilla Única de Servicios.

La operación solo queda formalizada cuando el nuevo dueño aparece en la licencia de tránsito y se actualiza la titularidad del vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Por eso, revisar los requisitos y pactar la fecha para realizar el proceso debe ser parte de la negociación, no un asunto pendiente después de la entrega.

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La licencia de tránsito define quién responde por el vehículo

Mientras el carro o la motocicleta continúe registrado a nombre del vendedor, las consecuencias asociadas al vehículo recaen sobre quien figura como propietario. La entrega material, un pago o un contrato de compraventa no sustituyen la actualización del dominio en el sistema nacional.

La transferencia de dominio concluye con la expedición de la nueva licencia de tránsito y la actualización en el Runt (Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad)

El traspaso de propiedad es el procedimiento mediante el cual una o varias personas transfieren el derecho de dominio de un vehículo automotor o motocicleta matriculado en Bogotá. El resultado es el cambio de titularidad del bien en el Runt y en la licencia de tránsito.

La recomendación práctica es verificar, antes de entregar las llaves, que el comprador pueda cumplir las condiciones exigidas. También conviene acordar el momento de presentación del trámite y conservar los documentos que respaldan la venta.

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Comprador y vendedor deben cumplir requisitos antes del trámite

No solo vehículo debe estar matriculado en Bogotá e inscrito en el Runt. Tanto quien vende como quien compra deben estar registrados en esa plataforma, sea como personas naturales o jurídicas. Si interviene un tercero para hacer la gestión, también requiere inscripción.

El vehículo debe registrar Soat vigente, revisión técnico-mecánica al día y el pago del impuesto vehicular ante la Secretaría de Hacienda (Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad)

Las partes deben estar a paz y salvo por multas de tránsito en todo el país. El vehículo, por su parte, debe contar con Soat vigente registrado en el Runt y con la revisión técnico-mecánica cargada en el sistema cuando corresponda. También se valida el paz y salvo del impuesto vehicular ante la Secretaría de Hacienda; llevar el comprobante físico de pago puede agilizar esa revisión.

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En el caso de una persona jurídica, la Ventanilla consulta el Certificado de Existencia y Representación Legal en el Registro Único Empresarial y Social (Rues). Cuando el propietario encarga la diligencia a un tercero, deberá aportar un poder especial privado, un poder general otorgado por escritura pública o un contrato de mandato.

Estos son los documentos para legalizar la compraventa

Para iniciar el trámite, las partes deben presentar identificación original.

Nacionales mayores de edad: Cédula de ciudadanía. Contraseña.

Menores de edad: Tarjeta de identidad. Contraseña.

Extranjeros mayores de edad: Cédula de extranjería. Pasaporte vigente. Permiso por Protección Temporal (PPT).

Cédula digital: Se verifica mediante el aplicativo de la Registraduría Nacional.



El comprador y el vendedor deben estar inscritos en el Runt y figurar a paz y salvo por multas en todo el territorio nacional (Ventanilla Única de Servicios)

La contraseña se valida en la página de la Registraduría. Si el documento definitivo ya está disponible para entrega, la persona debe reclamarlo y regresar con el original. Además de la identificación, el trámite requiere:

Formulario de solicitud del Registro Nacional Automotor debidamente diligenciado.

Contrato de compraventa, documento o declaración que acredite la transferencia del dominio y contenga las improntas, o los soportes alternativos previstos para los datos de identificación del vehículo.

Improntas adheridas al reverso o al final del contrato. Si son de difícil acceso, se acepta certificación de la Dijín.

Recibo de pago de la retención en la fuente.

Comprobante de pago de la tarifa en el banco autorizado ubicado en los puntos de atención de la Ventanilla.

El traspaso puede comenzar de forma parcialmente virtual

Quienes tengan limitaciones de tiempo pueden adelantar parte del proceso desde un computador o celular con conexión a internet. La modalidad parcialmente virtual permite iniciar la solicitud, cargar la documentación requerida y hacer seguimiento hasta recibir la preaprobación.

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La tarifa de 2026 fija el valor del trámite en $260.400 para automóviles y en $145.500 para motocicletas, con la adición del 1% por retención en la fuente (Secretaría de Movilidad de Bogotá)

El trámite no elimina las validaciones ni los requisitos de la transferencia. Antes de escoger esta alternativa, las partes deben confirmar que la documentación esté completa y que los datos del vehículo, el Soat, la revisión técnico-mecánica y las obligaciones pendientes aparezcan correctamente en los sistemas consultados.

También existen procedimientos para situaciones particulares, entre ellas:

Traspaso con continuidad de prenda.

Vehículos con limitación o gravamen a la propiedad.

Sucesiones.

Órdenes judiciales o administrativas.

Vehículos de servicio público o mixto.

Vehículos blindados.

Casos de hurto.

Operaciones con compañías de seguros.

Estas circunstancias pueden exigir soportes adicionales.

Las tarifas de 2026 incluyen retención en la fuente

Para 2026, el trámite de traspaso de un carro tiene una tarifa de $260.400, más el 1% del avalúo por concepto de retención en la fuente comercial. En motocicletas, la tarifa es de $145.500, a la que también se suma esa retención del 1% sobre el avalúo.

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La validación de identidad de los participantes requiere la cédula original o la verificación oficial de la contraseña ante la Registraduría (Colprensa)

Las tarifas de tránsito y transporte se actualizan cada 1 de enero. Por ello, es recomendable confirmar el valor vigente antes de hacer el pago y calcular el costo de la retención dentro del presupuesto de la compraventa.

Para resolver dudas, la Ventanilla Única de Servicios atiende en la Línea de Atención a la Ciudadanía (601) 291 6999 y en WhatsApp, 3173698647. También dispone del portal www.ventanillamovilidad.com.co, canal autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad para los trámites y servicios de tránsito y transporte en la ciudad.