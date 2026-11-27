El docente aseguró que las personas encapuchadas detrás de los actos de violencia han estado lideradas por un representante estudiantil (@DiegoTorres_Fis/X)

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Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, denunció amenazas, grafitis intimidantes y la irrupción de personas encapuchadas en salones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la institución en Bogotá.

“Hoy no puedo guardar silencio. A pesar de la normalidad académica que hemos tenido a lo largo de estos meses, en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas en Bogotá está ocurriendo algo grave, y casi nadie lo está contando. Hay amenazas, entre ellas amenazas de muerte. Hay grafitis intimidantes”, dijo.

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Según su denuncia, grupos de personas encapuchadas han irrumpido por la fuerza en los salones de clase. Explicó que esas personas cubren sus rostros porque, al parecer, no son estudiantes de la institución y estarían lideradas por un representante estudiantil.

Ese alumno, al parecer, habría estado involucrado en el ataque perpetrado con un arma cortopunzante contra el estudiante Kevin Arrigui. Ese hecho violento se presentó el 29 de julio de 2026.

El docente Diego Torres, de la Universidad Nacional, aseguró que grupos de personas encapuchadas han irrumpido por la fuerza en los salones de clase (@DiegoTorres_Fis/X-Unal-@JoseIsmaelPena/X)

Torres advirtió que varios estudiantes, sobre todo mujeres, tienen miedo de asistir a clases y acudir a la universidad: “Quiero hablar también de quienes nadie está nombrando: los estudiantes amenazados. Sobre todo las estudiantes. Muchas de ellas han trabajado en silencio para defender su derecho a estudiar y hoy tienen miedo de entrar a clase, de ir a la universidad. Ellas también merecen nuestra protección”.

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De igual manera, se refirió a las intimidaciones de las que fue víctima la decana Catalina Toro el 25 de noviembre, cuya oficina fue manchada con pintura roja. Además, en la puerta pegaron carteles con los siguientes mensajes: “Catalina Toro defiende fachitos y machitos”, “Catalina Toro contrata machitos”, “En esta facultad persiguen y violentan a profesoras y estudiantes”.

El docente pidió proteger a la funcionaria y a cada estudiante amenazado, además de investigar los hechos con rigor y respeto por el debido proceso. También llamó a la comunidad universitaria a rechazar la violencia y a la sociedad a reconocer que la mayoría de estudiantes y profesores asiste a clases y laboratorios, mientras una minoría impone el miedo en la Facultad.

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El despacho de la decana Catalina Toro, de la facultad de Derecho de la Nacional, fue manchado con pintura roja (@JoseIsmaelPena/X)

“Proteger la institucionalidad es proteger a las personas. Debemos proteger, rechazar y denunciar. La Universidad Nacional es de todos, y no se la vamos a entregar al miedo. No más miedo en los pasillos de la academia”, añadió.

Pronunciamiento del rector de la Nacional ante intimidaciones contra la decana

El rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña, se refirió a los actos de intimidación perpetrados contra la decana Catalina Toro Pérez, durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el comunicado, expresó su solidaridad y respaldo institucional a Toro Pérez, además de defender su dignidad e integridad. También sostuvo que ninguna consigna, posición ideológica, trayectoria académica o reivindicación social justifica la violencia.

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En consecuencia, anunció que presentará una denuncia ante las autoridades competentes para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades. El rector aseguró que actuará con firmeza, dentro de la ley y con respeto por el debido proceso.

El rector afirmó que protegerá la libertad de expresión, el pensamiento crítico, la deliberación política y la protesta pacífica, pero rechazará cualquier intento de instrumentalizar la academia para promover o legitimar agresiones. A su juicio, quienes recurren a la intimidación no representan los valores de la institución ni pueden convertirla en patrimonio de un grupo o corriente ideológica.

Peña convocó a los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a solidarizarse con Toro Pérez, la primera mujer decana de esa facultad, y a reafirmar su compromiso con los valores democráticos de la vida universitaria. “La violencia jamás será la vía”, afirmó.

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