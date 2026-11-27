(Federación Colombiana de Fútbol)

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El Mundial Sub-17 está en la recta final de la fase de grupos y la selección Colombia quiere cerrar con broche de oro su participación, pues ya aseguró su cupo a los dieciseisavos de final y se verá con el combinado de Serbia, el viernes 27 de noviembre desde las 4:00 p. m. (8:00 a. m. de Colombia) y se verá por las señales de Caracol, RCN y Direct TV.

El compromiso será en el campo 9 de la Aspire Zone, conocido como Centro Deportivo de Doha, es el lugar donde se realiza casi toda la competencia de la FIFA con los 48 participantes, pues la final será en el Khalifa Stadium, con el objetivo de manejar mejor la logística del torneo juvenil y los traslados.

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Colombia se encuentra en el liderato del grupo L con seis puntos, los mismos que Serbia en la segunda posición, pero el combinado nacional le gana la posición por tener más goles marcados y una mejor calificación en los “Puntos por conducta deportiva”, que se miden por la FIFA según la cantidad de amonestaciones y expulsiones.

Colombia lidera el grupo L del Mundial Sub-17 2026 en Qatar, a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos (FIFA)

Partido inédito

Será la primera ocasión que Colombia y Serbia se vean en el Mundial Sub-17 o en cualquier competencia oficial, pero los dirigidos por Fredy Hurtado ya saben lo que es enfrentar a europeos en la historia del torneo juvenil de la FIFA, con algunos logrando grandes resultados en el certamen.

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La Tricolor ha disputado 10 juegos ante selecciones de Europa, con un balance de dos victorias, tres empates y cinco derrotas, 16 goles a favor y 19 en contra, y el juego más recordado fue ante Finlandia en 2003, al que goleó por un abultado marcador de 9-1 y ante la que era la anfitriona del campeonato.

Los "Cafeteros" llegaron hasta la fase de dieciseisavos de final en la edición de 2025 (también disputada en el mismo país del Medio Oriente) y perdieron ante la selección de Francia (Federación Colombiana de Fútbol)

Por su parte, Serbia es debutante en los mundiales sub-17 de la FIFA, por lo que también será la primera vez en su historia que se verá con una escuadra de la Conmebol, así que sus jugadores esperan estar muy atentos a cómo se desarrolla el compromiso del Aspire Zone porque pueden llevarse una sorpresa.

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Por el liderato

Luego de conseguir la victoria en los dos primeros encuentros, la Tricolor ahora quiere terminar en la punta del grupo L para que le tique un rival de menor nivel para estar tranquilo en el camino hacia los octavos en Doha, pues en la edición 2025 le tocó con Francia en dieciseisavos y perdió por 2-0.

Colombia solo necesita ganar o empatarle a Serbia para asegurar el liderato en la fase de grupos, en un encuentro que promete muchas emociones, pero también complicado porque los europeos han mostrado el mismo rendimiento que los cafeteros, mucha efectividad en el arco contrario y orden en el campo de juego.

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El combinado nacional llegó a la cita como campeón del Sudamericano de Paraguay tras alcanzar semifinales en Finlandia 2003 y Nigeria 2009. (Federación Colombiana de Fútbol)

Cabe recordar que Colombia llegó al Mundial Sub-17 como campeón del Sudamericano de Paraguay y el sueño es igualar lo hecho en Finlandia 2003 y Nigeria 2009, cuando el equipo llegó hasta las semifinales y ocupó la cuarta casilla, pero para 2026 la idea es subirse por primera vez al podio para culminar un proceso exitoso con los juveniles.

Últimos partidos de Colombia

Mundial Sub-17: Honduras 0-2 Colombia

Mundial Sub-17: Japón 1-2 Colombia

Amistoso: Colombia 2-1 Egipto

Amistoso: Colombia 2-1 Corea del Sur

Amistoso: Colombia 2-3 Inglaterra

Serbia y sus anteriores cinco juegos

Mundial Sub-17: Japón 0-1 Serbia

Mundial Sub-17: Serbia 2-0 Honduras

Clasificatorio Campeonato Europeo Sub-17: Serbia 1-2 Portugal

Clasificatorio Campeonato Europeo Sub-17: Serbia 4-0 Andorra

Clasificatorio Campeonato Europeo Sub-17: Bulgaria 1-3 Serbia

Terna arbitral

Árbitro: Abdulhadi Al-Asmar Ar-Ruwaili

Árbitro Nro. 1: Yusif Arif Ash-Shammari

Árbitro Nro. 2: Zahi Sunaid Ash-Shammari

Cuarto árbitro: Michael Venne