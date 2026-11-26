El director del Dapre, Carlos Ríos, firmó la directriz de austeridad enviada a ministros y directores de departamentos. (@CarlosARiosP/X)

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La Presidencia de Abelardo de la Espriella anunció que se restringirán los nuevos arrendamientos de inmuebles privados para el funcionamiento de dependencias nacionales, con el objetivo de priorizar edificios estatales disponibles y reducir los costos de funcionamiento.

La directriz fue firmada por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, y está dirigida a ministros y directores de departamentos.

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“Las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional deberán priorizar el uso, aprovechamiento, adecuación y redistribución de los inmuebles de propiedad pública disponibles, con el propósito de garantizar el cumplimiento de sus funciones misionales y administrativas se observa en la circular 13 de 2026, revelada por El Espectador.

“Para tal efecto, deberán promover mecanismos de articulación interinstitucional, uso compartido de instalaciones, reorganización de espacios y demás alternativas jurídicamente procedentes que permitan maximizar la utilización de la infraestructura estatal existente”, se añade en el documento expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

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La Presidencia de Abelardo de la Espriella restringió los nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles privados para dependencias nacionales. (Presidencia de la República)

Las entidades deberán remitir al Dapre, en un plazo de 15 días, un informe consolidado sobre sus contratos de arriendo vigentes, los inmuebles públicos bajo su administración, las alternativas de traslado y los ahorros presupuestales previstos. El reporte también deberá incluir un análisis jurídico y financiero de posibles terminaciones, además de un cronograma para aplicar las medidas.

La regla general establece que las dependencias no podrán promover, avalar ni celebrar contratos de arriendo para oficinas o actividades institucionales en predios privados cuando exista una propiedad pública que pueda cubrir esa necesidad.

La circular precisa: “Como regla general de austeridad, las entidades destinatarias deberán abstenerse de promover, avalar o celebrar nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles de propiedad privada destinados al funcionamiento de oficinas, dependencias administrativas o al desarrollo de actividades institucionales, cuando existan inmuebles públicos disponibles que permitan satisfacer adecuadamente la necesidad”.

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Así mismo, el uso de espacios privados solo estará permitido si no existen alternativas públicas idóneas o si las disponibles resultan insuficientes. La medida contempla mecanismos de coordinación entre entidades para compartir instalaciones, reorganizar oficinas y redistribuir bienes estatales.

La revisión de los convenios de alquiler busca reducir costos sin generar indemnizaciones ni litigios contra el Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Solo excepcionalmente, ante la inexistencia o insuficiencia de alternativas públicas idóneas, y cuando resulte estrictamente indispensable para garantizar la continuidad del servicio público, podrá justificarse la contratación de inmuebles privados. Esa justificación deberá constar en los estudios y documentos previos del proceso de contratación, de conformidad con el Decreto número 1082 de 2015, en los cuales se acreditarán su necesidad, razonabilidad y conveniencia”, se añade en la circular.

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La instrucción de Presidencia apunta a “maximizar la utilización de la infraestructura estatal existente” mediante el aprovechamiento, la adecuación y el uso conjunto de inmuebles públicos. La reorganización deberá permitir que las entidades reduzcan gastos sin afectar la continuidad de los servicios.

La revisión de contratos vigentes y las facultades en el Congreso

El Congreso de la República evalúa la solicitud de facultades extraordinarias del Gobierno para profundizar el recorte de gastos operativos. (Colprensa)

Entre tanto, los contratos de arrendamiento ya suscritos deberán pasar por una revisión integral para identificar opciones de terminación, no renovación, sustitución o reducción de costos. El Dapre indicó que esas decisiones deben evitar indemnizaciones, controversias judiciales o afectaciones injustificadas al servicio público.

La circular define la austeridad como una aplicación de los principios de economía, eficiencia y responsabilidad en la administración de los recursos estatales. Su finalidad es disminuir los gastos innecesarios asociados al funcionamiento cotidiano de las entidades nacionales.

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Del mismo modo, la restricción forma parte de la promesa de campaña de Abelardo de la Espriella de reducir el tamaño del Estado y sus costos operativos. El Congreso de la República estudia la solicitud de facultades extraordinarias incluida en su proyecto de ley de rescate económico, con la que el Gobierno busca avanzar en recortes que excedan las posibilidades de la legislación vigente.