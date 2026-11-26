Conmoción en comunidad wayúu por muerte de tres menores en un jagüey (Manaure Mi Pueblo/Facebook)

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Tres hermanos menores de edad murieron luego de caer a un jagüey en la comunidad indígena de Ishorshimana, área rural de Manaure, en La Guajira. El hecho, que enluta a una familia del pueblo wayúu, ocurrió en el depósito de agua conocido por los habitantes como “El Pozo”.

Las víctimas eran dos niñas de aproximadamente 13 y 10 años, junto con un niño de ocho años. De acuerdo con la información preliminar, los tres se encontraban en el lugar para bañarse cuando ocurrió la emergencia.

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El hallazgo de las menores activó la búsqueda del tercer hermano. Integrantes de la comunidad y unidades del Cuerpo de Bomberos de Manaure participaron en las labores, que se extendieron durante varias horas hasta que localizaron al niño sin vida.

Con el hallazgo se confirmó la muerte de los tres integrantes de una misma familia. La situación causó consternación entre los residentes de Ishorshimana y otras comunidades de la zona rural del municipio.

Tragedia en La Guajira, tres menores fallecieron en el jagüey El Pozo de Manaure (Riohacha Opina/Facebook)

Las autoridades aún no han divulgado un informe sobre lo ocurrido

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial que precise las circunstancias en las cuales los hermanos cayeron al jagüey. Tampoco se han informado detalles sobre las diligencias que adelantarán las autoridades ni sobre el acompañamiento previsto para sus familiares.

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La comunidad espera información sobre las actuaciones posteriores a la recuperación de los cuerpos y sobre las medidas que puedan adoptarse alrededor del reservorio donde ocurrió la tragedia.

Los jagüeyes son depósitos de agua construidos o acondicionados para acumular el recurso durante las temporadas de lluvia. En sectores rurales de La Guajira, su uso es cotidiano ante la ausencia o insuficiencia de redes permanentes de abastecimiento.

Para habitantes de comunidades wayúu, estos reservorios permiten reunir agua para las labores domésticas, el consumo de animales y otras necesidades de las familias. También son sitios a los que acuden niños, adolescentes y adultos para refrescarse durante las jornadas de altas temperaturas.

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El jagüey de Ishorshimana forma parte de esa dinámica. El uso habitual de este tipo de depósitos para el baño expone a las personas a riesgos que aumentan cuando no hay barreras físicas, señalización o supervisión de adultos.

Dos niñas y un niño murieron por inmersión en un jagüey de Ishorshimana (@laguajiranoti/X)

Los jagüeyes sostienen el abastecimiento en zonas rurales de La Guajira

El fallecimiento de los menores vuelve a poner atención sobre la dependencia de las comunidades rurales respecto de estas fuentes de agua. La aridez del territorio, los periodos prolongados sin lluvias y la dispersión de los asentamientos hacen que los jagüeyes tengan una función central en la vida diaria.

Sin embargo, estos depósitos pueden tener zonas profundas y bordes irregulares. En muchos casos, no cuentan con cerramientos que limiten el acceso de menores de edad ni con estructuras que permitan una salida rápida ante una caída.

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La tragedia en Manaure coincide con una problemática que la Corte Constitucional ha seguido desde hace varios años. La corporación declaró, mediante la Sentencia T-302 de 2017, un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos fundamentales de niños y niñas wayúu.

Entre los asuntos bajo seguimiento figura el acceso efectivo al agua. La Corte ha advertido que persisten dificultades para garantizar ese derecho en comunidades de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, municipios donde una parte de los hogares depende de fuentes alternativas.

Un jagüey usado para abastecimiento fue escenario de la muerte de tres hermanos en Manaure (Noticias Mi Pueblo Manaure - La Primicia Santo Tómas)

Un informe de seguimiento divulgado en 2026, que cita datos del Registro Multidimensional Wayuu, indicó que el 39,8% de los hogares wayúu de esos cuatro municipios obtiene principalmente el agua de jagüeyes. El 21,6% depende de carrotanques, mientras que el 18,2% recurre a pozos artesanales.

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La proporción de hogares con acceso principal a redes públicas o comunitarias fue del 12,5%, según los datos referidos en ese informe. Las cifras reflejan que el almacenamiento de agua en depósitos locales sigue presente en la cotidianidad de una parte amplia de la población indígena.

La situación resulta más limitada en Manaure, de acuerdo con las cifras incluidas en el reporte. Apenas el 8,3% de los hogares evaluados indicó que su principal fuente de abastecimiento eran las redes públicas o comunitarias.