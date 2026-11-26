Alcalde de Cartagena cree que un secuestrador pudo salir del Éxito entre los rehenes (Alcaldía de Cartagena)

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó que las autoridades investigan la posibilidad de que uno de los presuntos responsables de la toma de rehenes en el Éxito de La Castellana hubiera salido del lugar mezclado entre las víctimas tras el operativo de rescate.

La intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares comenzó cerca de la 1:30 de la madrugada del 25 de noviembre de 2026. El procedimiento permitió liberar a los rehenes, capturar a dos presuntos integrantes del grupo y abatir a un tercer hombre.

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Turbay señaló en Blu Radio que hay dudas sobre el número de personas involucradas. Según indicó, inicialmente se habló de seis responsables, mientras que los rehenes habrían identificado a cuatro hombres dentro del establecimiento.

“Los rescatados todos coinciden en que eran cuatro; nos falta uno. Ese es un misterio que no se ha resuelto”, afirmó el alcalde.

El mandatario sostuvo que el número de personas que estaban dentro del almacén pudo facilitar que un posible implicado se confundiera con las víctimas durante la evacuación. “En ese mundo de gente, es posible”.

(Montaje Johan Largo/Infobae Colombia - Presidencia/Captura de video-Alcaldía de Cartagena)

Turbay también reveló que una cadena falsa difundida en redes sociales complicó el perímetro de seguridad. El mensaje sostenía que los secuestradores saldrían del centro comercial a las 3:00 de la madrugada y lanzarían al aire parte de los $7.000 millones que presuntamente exigían.

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La versión llevó a cerca de 250 personas, varias de ellas en motocicletas, hasta las inmediaciones del lugar. De acuerdo con el alcalde, las autoridades tuvieron que intervenir cerca de las 9:00 p. m. para dispersar a la multitud y mantener el control del sector.

La investigación deberá establecer cuántas personas participaron en la toma, si existe un responsable que logró escapar y cuál fue el papel de los dos hombres que permanecen capturados.

Rehén confundido con secuestrador en la toma del Éxito de Cartagena se refirió al hombre dado de baja

Miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la policía colombiana caminan cerca de un supermercado Éxito mientras las autoridades responden a una situación de toma de rehenes, en Cartagena, Colombia. 24 de noviembre de 2026 (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

Carlos Tapia, uno de los rehenes de la toma ocurrida en la mañana del 24 de noviembre de 2026 en un almacén Éxito de Cartagena, afirmó que la fuerza pública lo esposó durante el operativo y que luego fue identificado erróneamente en redes sociales como uno de los secuestradores.

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Según su relato, los uniformados ordenaron a las personas permanecer boca abajo y sometieron a quienes estaban cerca del presunto líder del grupo. “Todos éramos sospechosos”, declaró.

El hombre explicó que salió del establecimiento junto con otro rehén y que, después de la intervención, algunas publicaciones los señalaron como integrantes de la banda. Tapia cuestionó que esas versiones circularan antes de establecer quiénes eran las víctimas y quiénes los responsables. “Alguna persona irresponsable publicó que nosotros éramos los secuestradores”.

El testigo aseguró que escuchó varias detonaciones después de que las autoridades intentaran dialogar con el hombre armado y le pidieran que se entregara. Sin embargo, aclaró que no pudo confirmar si hubo un intercambio de disparos. “Yo supongo, no estoy afirmando nada, que hubo una reacción de parte de él y por eso la reacción de las autoridades”, precisó.

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Tapia señaló que vio a tres hombres cerca del área donde estaban los rehenes; dos de ellos se habrían quitado parte de la ropa y se acostaron en el piso, mientras que el tercero, a quien identificó como el líder, permaneció con uniforme y se atrincheró. También afirmó que podría reconocerlo por su nariz, ya que solo observó parcialmente su rostro. “Si le veo la nariz, quizás lo reconozca”.

Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito (AFP)

Las autoridades deberán contrastar los relatos de los rehenes, las imágenes de seguridad y los elementos recogidos durante el operativo para determinar cuántas personas participaron en la toma, establecer la identidad del hombre abatido y verificar si algún presunto implicado logró salir del Éxito entre las víctimas.

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