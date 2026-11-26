La pareja de la empresaria de keratinas no se quedó callada y lamenta lo que está pasando con su libertad. (@rechismes/IG)

Guardar

Karol Samantha admitió que Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, no está bien en la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde cumple una condena de 63 meses y 15 días.

La pareja de la empresaria de keratinas respondió en una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales varias de las inquietudes que sus seguidores le plantean a diario sobre el estado de salud, el proceso judicial y la vida familiar de Barrera durante su reclusión.

PUBLICIDAD

En una de las preguntas que le formularon, Karol reconoció que Epa Colombia enfrenta una situación de salud difícil. Ante la pregunta más frecuente que recibe, la pareja de Barrera Rojas fue directa: aunque en el día a día responde que su pareja está bien, en la dinámica fue más sincera.

“¿Quién va a estar bien privado de su libertad? ¿Quién va a estar bien estando en un estado de salud no muy bueno? ¿Quién va a estar bien estando lejos de su hija, que la dejó de nueve meses?”, enumeró. Pese a ese panorama, aclaró que la fe en una salida pronta no ha cedido: “Jamás vamos a perder las esperanzas. No vamos a cumplir dos años allá”, afirmó.

PUBLICIDAD

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia compartió imágenes de la primera visita que hizo a la empresaria en El Buen Pastor - crédito @karol_samanthaa17/Instagram

La defensa prefiere la discreción tras sentir que la exposición mediática perjudicó el caso

Cuando los seguidores preguntaron por qué la abogada y la familia guardan silencio sobre el proceso, Samantha explicó la razón detrás de esa estrategia. Al inicio de la reclusión, el entorno de Barrera organizó marchas, grabó videos con familiares y empleados, y desplegó carteles en distintos puntos.

Con el tiempo, percibieron que esa visibilidad generaba resistencia. “Sentimos que eso molestaba a mucha gente, a gente que no quiere que Dane salga de ese lugar”, señaló. Por eso optaron por la prudencia, y prometió que cuando vean “una luz muy cerca”, los seguidores serán los primeros en saberlo.

Lo que falta para que salga es que la juez responda, según Karol Samantha

La respuesta sobre qué obstáculo queda por superar fue concreta: una decisión judicial. “Que la juez nos dé una oportunidad de que de verdad vea que Daneidy sí cometió un error, pero ella se resocializó, cambió, se volvió una empresaria superexitosa aquí en Colombia, generadora de empleo”, dijo Samantha.

PUBLICIDAD

Karol Samantha lideró el plantón demandando justicia para Daneidy Barrera y destacó su rol como madre y figura empresarial - crédito karolsamantaoficial / Instagram

La petición apunta a que Barrera pueda cumplir el resto de la pena en prisión domiciliaria, una posibilidad que, según su abogada Wendy Herrera, se sustenta en el artículo 38G del Código Penal, que permite ese beneficio cuando la persona ha cumplido el 50% de la condena. Hasta ahora no hay una decisión judicial que lo confirme.

Samantha describió la ausencia de Barrera como la pérdida de una compañera de vida total

Más allá del proceso legal, una de las preguntas más personales de la sesión indagó qué es lo que más le hace falta de su pareja. La respuesta de Samantha abarcó desde los gestos más cotidianos hasta la dinámica laboral que compartían. “Dane era mi veinticuatro siete, porque hacíamos todo juntas”, respondió.

PUBLICIDAD

Enumeró desde despertar a su lado y trabajar juntas hasta los chistes y la presencia que, según sus palabras, “llena el lugar a donde vaya”. Sobre si la espera ha afectado su intención de seguir construyendo un hogar con Barrera, fue tajante: “Con Dane quiero un para siempre. Es más, quiero hasta cambiarle el pañal cuando sea viejita”.

Las visitas de la hija al penal son cada 15 o 20 días y duran tres horas

Karol Samantha espera que se haga justicia y la empresaria vuelva a estar junto a ella y su hija - crédito @rechismes/IG

Otro de los puntos que generó preguntas fue la relación entre Barrera y su hija Samara. Samantha describió ese aspecto como “una de las cosas más fuertes” que ha tenido que vivir su pareja. Las visitas al penal son cada 15 o 20 días y tienen una duración de tres horas, una dinámica que calificó como “muy compleja” y “muy dura”.

PUBLICIDAD

Aun así, destacó que la niña reconoce a su madre: “Cuando ve a Dane, se siente la conexión que solo una madre y un hijo pueden tener”, indicó. La condena de Barrera fue oficializada en enero de 2025 por la Corte Suprema de Justicia por los daños que causó en una estación de TransMilenio durante las marchas de 2019.