El Ministerio de Agricultura ganó una tutela contra Fedegán por la entrega de información del Fondo Nacional del Ganado. (crédito @jflafaurie/X - @MinAgricultura/X)

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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ganó una tutela contra la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) para que entregue información pendiente sobre la administración del Fondo Nacional del Ganado, después de que un juez constitucional concluyera que la organización no respondió de manera completa, clara y de fondo a las solicitudes de la cartera.

La decisión, divulgada en la mañana del 26 de noviembre de 2026, amparó el derecho fundamental de petición de la entidad gubernamental.

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El fallo ordenó completar las respuestas a 61 requerimientos y aportar los documentos que las respalden. Fedegán deberá cumplir la instrucción en un plazo máximo e improrrogable de 48 horas, contado desde la notificación judicial.

La controversia se concentra en los datos solicitados por el Gobierno nacional sobre el manejo de los recursos parafiscales del sector ganadero. El Ministerio de Agricultura sostiene que esa información hace parte de sus funciones de seguimiento, inspección, vigilancia y control institucional.

Un juez ordenó a Fedegán responder 61 requerimientos en un plazo de 48 horas a partir de la notificación. (crédito Colprensa)

La orden exige una respuesta precisa para cada uno de los puntos planteados por la cartera, además de los soportes documentales correspondientes. El plazo no comenzó con el anuncio público de la decisión, sino con la notificación del fallo a la federación.

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La advertencia de desacato por la información pendiente

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, afirmó que la cartera hará seguimiento al cumplimiento de la tutela y acudirá a los mecanismos previstos en la ley si la federación no atiende la orden. “Seremos absolutamente rigurosos en el cumplimiento de esta decisión”, indicó el Ministerio de Agricultura.

La entidad evalúa solicitar la apertura de un incidente de desacato y promover otras acciones legales si persiste el incumplimiento. Estas medidas se adoptarían sin perjuicio de eventuales actuaciones administrativas, legales y contractuales.

Dangond sostuvo que los recursos parafiscales no pertenecen a quienes los administran y deben contar con respaldo documental y rendición de cuentas. “Los recursos parafiscales no son propiedad de quienes los administran. Su manejo exige transparencia, soportes verificables y rendición de cuentas”, señaló.

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José Félix Lafaurie condicionó el respaldo del gremio a una auditoría forense a la existencia de garantías e independencia técnica. (crédito @jflafaurie/X)

La tutela se refiere exclusivamente a la obligación de entregar información y sus documentos de respaldo. La decisión judicial no determina irregularidades en el manejo de los recursos ni ordena modificar la administración del Fondo Nacional del Ganado.

Fedegán respalda auditorías con condiciones

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, afirmó el 25 de noviembre, a través de su cuenta de X, que el gremio está dispuesto a colaborar con una eventual auditoría forense al Fondo Nacional del Ganado, siempre que el proceso tenga independencia, rigor técnico y garantías.

“Frente al anuncio de una auditoría forense, nuestra posición es clara: auditorías sí, con independencia, rigor técnico y garantías. Reconocemos la facultad del Ministerio de acudir a una auditoría externa y estamos dispuestos a entregar la información requerida, porque entendemos la rendición de cuentas como un ejercicio de transparencia frente a los ganaderos”, expresó Lafaurie.

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José Félix Lafaurie advirtió que el plazo previsto para completar la auditoría podría dificultar las visitas regionales, las verificaciones documentales y la entrega de resultados (@jflafaurie/X)

El dirigente pidió que una nueva revisión parta de los antecedentes existentes, defina qué aspectos requieren esclarecimiento y justifique el motivo y el costo del proceso. También señaló que Fedegán solicitó el acompañamiento preventivo de los organismos de control.

Lafaurie afirmó que las auditorías practicadas por la Contraloría desde 1994 no derivaron, según el gremio, en hallazgos disciplinarios, fiscales o penales. “Tenemos presentes los resultados de las Auditorías de la Contraloría, en las que, desde 1994, no ha prosperado ningún hallazgo disciplinario, fiscal o, menos aún, de carácter penal”, sostuvo.

La disputa se produce después de que Dangond anunciara el 5 de octubre, en una entrevista con La FM, que la revisión iniciada en el sector arrocero se extendería a la ganadería y a las cadenas láctea, cárnica y hortofrutícola. El ministro planteó entonces que el análisis debía establecer si los recursos parafiscales se traducían en una mayor productividad y rentabilidad para los productores.

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