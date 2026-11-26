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Sporting encontró en Luis Suárez a su principal definidor ante Manchester United: el delantero colombiano falló un penalti, convirtió el siguiente y marcó de chilena en un partido de la Liga de Campeones en el que la defensa portuguesa sufrió varios desajustes.

El atacante ya suma seis goles en cinco partidos del torneo y lidera la tabla de goleadores junto al francés del Real Madrid Kylian Mbappé.

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Luis Suárez sumó seis goles en cinco partidos de la Liga de Campeones tras su actuación frente al Manchester United (A Bola Portugal)

El primer penalti llegó a los 29 minutos y Suárez remató de manera previsible, lo que permitió la atajada de Lammens. Tres minutos después volvió a asumir la responsabilidad: ejecutó con potencia y precisión para adelantar al Sporting.

El segundo tanto nació de un error del guardameta inglés, que le entregó el balón dentro del área. Suárez resolvió con una chilena y mantuvo su influencia aun cuando el desarrollo del encuentro no favoreció a su equipo: retrocedió para enlazar líneas y exigió de forma constante a la última línea rival.

En este contexto, el diario A Bola le otorgó la mejor calificación al delantero de la selección Colombia con una puntuación de 7 puntos y lo elogiaron:

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“¡Dos más! El colombiano sigue brillando en la Champions League, con seis goles en cinco partidos. Empezó fallando un penalti (29′), un disparo que demostró su gran habilidad, facilitando la parada de Lammens, pero un verdadero goleador solo falla una vez... Tres minutos después, otro penalti, y lo convirtió con seguridad. Un disparo potente y bien colocado que puso al Sporting por delante", explicaron.

Y añadieron: “El partido no le favorecía del todo, pero el internacional colombiano es de esos que prefieren romperse a ceder. Se remangó, bajó a recibir, intentando conectar al equipo, y mantuvo a la defensa inglesa en constante alerta. Es un jugador de área y, a la menor oportunidad, aparece, como un felino, para marcar la diferencia. Eso fue lo que hizo cuando Lammens le ofreció el balón: una chilena y, por supuesto, un gol”, finalizaron.

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Suárez fue el gran protagonista con el Sporting Lisboa en el empate ante Manchester United en el José Alvalade (@Record_Portugal-X)

El desahogo de Luis Javier Suárez tras el empate ante el Manchester United

El delantero del Sporting habló de lo que significó su doblete en la Champions League tras la fecha FIFA con la selección (@ESPNColombia-X)

El delantero colombiano Luis Suárez marcó un doblete para que el Sporting de Portugal empatara 2-2 con el Manchester United en la Liga de Campeones, después de fallar un penalti. El resultado impidió el primer triunfo del técnico argentino Mauricio Pochettino al frente del equipo inglés.

El atacante atribuyó su reacción al trabajo psicológico que realiza desde hace 3 años y al apoyo de su esposa. En declaraciones a ESPN, recordó el penalti fallado con la Selección Colombia:

“Este es el fútbol, unas veces fallas, otras la metes; era el segundo penalti consecutivo fallado, con mi selección fallé uno y acabé muy frustrado, pero me dio fuerzas y hambre, ganar, hoy quería volver a marcar, fallé el primero, pero hice el segundo”, afirmó.

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La primera oportunidad llegó al minuto 30, cuando el arquero Senne Lammens atajó el remate de Suárez tras una falta de Lisandro Martínez sobre Geny Catamo. Tres minutos después, el delantero volvió a ejecutar desde el punto penal tras una infracción del propio Lammens sobre Maxi Araújo y abrió el marcador con un remate potente.

Bruno Fernandes revirtió el resultado para el conjunto inglés al inicio del segundo tiempo, con un penalti en el minuto 48 y un disparo desde fuera del área dos minutos después. Suárez selló la igualdad en el 80 con una chilena, luego de que el balón quedara suelto tras una intervención fallida de Lammens ante la portería de Kaique Pereira.

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El colombiano señaló que el Sporting, que estrenó al entrenador Paulo Fonseca, debe corregir errores para afrontar los próximos partidos:

“Nos quedan partidos, vamos a ser muy ambiciosos, quedan partidos complicados pero estamos haciendo un equipo competitivo, hay que mejorar pequeños detalles. Vamos por camino nuevo”.

Así va la tabla de goleadores de la Champions League

Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid): 6 goles y dos asistencias Anastasios Douvikas (Grecia - Como): 6 goles y una asistencia Luis Javier Suárez (Colombia - Sporting Lisboa): 6 goles Donny Malen (Países Bajos - Roma): 5 goles y dos asistencias Erling Haaland (Noruega - Manchester City): 5 goles