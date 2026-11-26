Alejandro Palacio Restrepo invitó a los habitantes de la capital colombiana para que revisen las facturas de la energía (@alejopalaciorpo/IG)

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El politólogo, activista y creador de contenido antioqueño Alejandro Palacio Restrepo cuestionó el incremento que varios usuarios han reportado en sus facturas de energía en Bogotá.

Según explicó el ciudadano por medio de un video que compartió desde su perfil de Instagram, el cobro estaría relacionado con metas individuales de consumo fijadas dentro del programa transitorio de ahorro de energía, aunque sostuvo que algunas podrían estar por debajo del consumo de subsistencia establecido para la capital.

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“Desde octubre a cada hogar le pusieron una meta de consumo. Si se pasa, le cobran un recargo”, afirmó Palacio al comienzo de la grabación, acompañado de este mensaje: “Ojo con esta nueva trampa en la factura de la luz en Bogotá. ENEL nos está poniendo metas de consumo por debajo del mínimo que garantiza la norma (4,33 kWh/día) y con eso nos va a cobrar recargos que no debemos”.

El politólogo señaló que recibió comentarios de ciudadanos que notaron aumentos en sus recibos de Enel y atribuyó parte de los cobros a la aplicación de ese parámetro.

El programa fue expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante la Resolución 101 120 de 2026. La medida fija una meta individual con base en la mediana de los consumos registrados durante los últimos 12 meses.

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Quienes superen el 110% de esa meta pueden recibir un cobro adicional sobre el excedente, mientras que los usuarios que se mantengan por debajo del 90% podrían acceder a un saldo a favor sujeto a las condiciones de la regulación.

Palacio afirmó que algunas metas estarían por debajo del consumo de subsistencia

En su análisis, Palacio citó la Ley 143 de 1994 y explicó que el consumo de subsistencia corresponde a la cantidad mínima de energía necesaria para atender necesidades básicas de un hogar.

El creador de contenido aseguró que, para Bogotá, ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, ese parámetro equivale a 4,33 kilovatios hora diarios, es decir, cerca de 130 kilovatios hora al mes.

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“La resolución de la CREG, con base en la cual nos están cobrando más caro, dice que nunca la meta puede estar por debajo del consumo de subsistencia”, comentó Palacio.

El politólogo antioqueño residente en la capital colombiana expuso su propio recibo como ejemplo, y dijo que Enel le asignó una meta diaria de 2,79 kilovatios hora y una meta de 80,91 kilovatios hora para el período comprendido entre el 14 de octubre y el 11 de noviembre.

Según sus cálculos, si la meta se hubiera definido con base en 4,33 kilovatios hora diarios, el límite de consumo antes de un posible recargo sería superior.

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“Si consumo 115 kilovatios hora, con la meta que tengo me cobrarían unos $ 13.000 de recargo. Pero, de acuerdo con la norma, con el mínimo de subsistencia de Bogotá, no tendría por qué pagar recargo”, sostuvo en su análisis el activista.

Las empresas calculan la meta con el consumo de los últimos 12 meses

La información divulgada por empresas distribuidoras de energía indica que la meta del programa de ahorro se determina de forma individual, a partir de la mediana de consumo de los últimos 12 meses.

Por ese motivo, puede variar entre hogares, incluso si están ubicados en la misma ciudad o pertenecen al mismo estrato socioeconómico.

Palacio invitó a los usuarios a revisar el apartado denominado “meta día de consumo” en sus facturas. “Si usted vive en Bogotá y su meta está por debajo de 4,33 kilovatios hora, usted puede reclamar”, expresó.

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El creador de contenido recomendó presentar solicitudes formales ante Enel para pedir una explicación sobre el cálculo aplicado en cada caso.

Las revisiones deberán considerar el historial de consumo, el período facturado, la meta individual reportada y las reglas vigentes del programa establecido por la Creg.