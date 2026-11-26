Luis Díaz volvió a la actividad oficial con el conjunto alemán tras superar más de un mes de baja (Stephanie Lecocq-REUTERS)

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El Bayern Múnich perdió 2-1 ante Lille el 25 de noviembre de 2026, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, en el regreso de Luis Díaz tras más de un mes de baja.

En este contexto, a raíz de las lesiones que sufre el equipo dirigido por el belga Vincent Kompany, el colombiano deberá asumir mayor responsabilidad por las ausencias de varias figuras y la irregular campaña del equipo alemán, que se suma a las fuertes declaraciones de Joshua Kimmich en contra de la directiva del cuadro bávaro por hacer público el caso de Jamal Musiala en sus redes sociales, delantero que sufre un trastorno neurológico y que le provocó en el último tiempo desmayos y mareos constantes.

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Harry Kane será tres meses de baja por una lesión ligamentaria en su tobillo (Heiko Becker-REUTERS)

Por este motivo, el 26 de noviembre de 2026, el diario Bild describió al Bayern como un equipo “prácticamente sin delantero”, situación que haría que Luis Díaz se convierta en la ficha clave para los bávaros en el ataque y que señalan para la prensa alemana una alerta de crisis para el equipo dirigido por Vincent Kompany:

Este fue el titular del diario más leído del país bávaro sobre la crisis de resultados y de lesiones deportivas que vive el "Gigante de Baviera" (Bild)

Es importante recordar que la cantidad de lesionados limita las opciones del técnico Vincent Kompany, sobre todo en el ataque. Harry Kane y Michael Olise no estuvieron disponibles ante Lille, mientras que Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies y el capitán Manuel Neuer también permanecen fuera.

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“No es solo la derrota lo que está perjudicando al Bayern en este momento; la gran cantidad de lesiones les está causando serios problemas. ¡Kompany está prácticamente sin delantero! En Lille, no contaron con sus dos estrellas principales, Harry Kane (33/operado tras una rotura de sindesmosis en el tobillo izquierdo) y Michael Olise (24/contusión en el antepié izquierdo). Además, el fichaje de 50 millones de euros, Ismael Saibari (25/rotura de sindesmosis en el tobillo izquierdo), Serge Gnabry (31/lesión muscular en el muslo izquierdo), Alphonso Davies (26/rotura de fibra muscular en el muslo izquierdo) y el capitán Manuel Neuer (40/rotura parcial de tendón en el pie derecho) están todos lesionados".

Luis Díaz sumó minutos luego de estar 34 días ausente de las canchas (Kai Pfaffenbach-REUTERS)

A raíz de esto, Bild recordó que Díaz todavía no estaba previsto para ser titular después de su lesión muscular, al igual que Jamal Musiala. Por eso, el lateral derecho Konrad Laimer ocupó la posición de delantero en Francia, aunque el atacante colombiano podría iniciar este 28 de noviembre de 2026 contra Hamburgo, en la undécima fecha de la Bundesliga

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“Jamal Musiala (23 años, dos apariciones tras sufrir una rotura muscular en el muslo derecho) y Luis Díaz (29 años, de regreso tras una rotura muscular en el muslo izquierdo) aún no eran candidatos para el once inicial y no debían sobrecargarse tras sus lesiones musculares. Por lo tanto, el lateral derecho Konrad Laimer (29 años) jugó como delantero en Lille. Detrás de él, Lennart Karl (18 años), Aleksandar Pavlovic (22 años, normalmente mediocampista defensivo) y Nathaniel Brown (24 años, normalmente lateral izquierdo) formaron un ataque de tres hombres”, detallaron.

La crisis deportiva del Bayern Múnich ya llegó hasta su capitán Joshua Kimmich por el caso Jamal Musiala

Joshua Kimmich critcó a la directiva del Bayern por divulgar lo ocurrido con Jamal Musiala (Stephanie Lecocq-REUTERS)

Otro de los casos que se suma a la crisis del gigante del fútbol alemán fueron las declaraciones que entregó el capitán Joshua Kimmich en las que cuestionó a la directiva del Bayern Múnich por hacer público el caso neurológico que sufre el volante alemán Jamal Musiala:

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“Tras la derrota en Lille, Kimmich declaró: «Lo que no entiendo es cómo se está comunicando esto públicamente. ¡Esto jamás debería ocurrir! Que esto se esté haciendo a costa de un jugador. Por supuesto, el club siempre es primordial y más importante que el jugador, pero nunca más importante que la persona. ¡Esto es absolutamente inaceptable y no se parece en nada al Bayern!“, dijo tras la derrota ante el Lille de Francia.

Jamal Musiala s ufre una disfunción neurológica con episodios de ausencia (desvanecimientos o desconexiones breves) bajo tratamiento médico. Tras episodios en agosto y otro reportado el 16 de noviembre, volvió a sumar minutos el 20 de noviembre ante el Colonia. Los rumores sobre un retiro inmediato son falsos (Stephanie Lecocq-REUTERS)

Cuando vuelve a jugar el Bayern Múnich

Con cinco partidos, Bayern Múnich cerrará el 2026 (Violeta Santos Moura-REUTERS)

Es importante recordar que el Bayern suma seis empates y 11 victorias en todas las competiciones, pero cayó al puesto 15 de la Champions League y ocupa el segundo lugar de la Bundesliga, detrás de Borussia Dortmund.

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El partido ante Hamburgo será el 28 de noviembre de 2026 y comenzará a las 9:30 a. m. en el Volksparkstadion (condición de visitante), con el equipo bávaro obligado a buscar una victoria para mantenerse cerca del líder.

A continuación, estos son los partidos que tendrá el “Gigante de Baviera” en el cierre de 2026:

28 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Hamburgo vs. Bayern Múnich

1 de diciembre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Hertha Berlín

4 de diciembre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Paderborn

8 de diciembre de 2026 - Champions League: Bayern Múnich vs. Slavia Praga (República Checa)

13 de diciembre de 2026 - Bundesliga: Hoffenheim vs. Bayern Múnich

18 de diciembre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Werder Bremen