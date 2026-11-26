Petro contestó a críticas de Abelardo de la Espriella sobre el presupuesto destinado a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc - (Cristian Bayona/Colprensa | César Carrión/Presidencia de la República)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, cuestionó el Acuerdo de Paz de La Habana, firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), al cumplirse diez años de la suscripción del documento definitivo. En particular, criticó los resultados de su implementación, el presupuesto destinado al proceso y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“¡La falsa paz le ha salido muy cara a Colombia!”, escribió De la Espriella al comienzo de su publicación en X, en la que también calificó el pacto como un “bodrio” y cuestionó las condiciones de la negociación con la antigua guerrilla.

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Uno de los principales argumentos del gobernante de los colombianos fue el presupuesto asignado durante la última década para implementar los compromisos de La Habana.

Abelardo de la Espriella aseguró que la implementación del acuerdo ha representado un alto costo para Colombia. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Según las cifras que presentó en su publicación, se han destinado $178,59 billones a este propósito, de los cuales $109,34 billones corresponden al periodo 2023-2026.

En su análisis, agregó: “Con semejante cantidad de plata, Colombia habría podido avanzar mucho más en la reparación integral de las víctimas y aliviar considerablemente el hueco fiscal que hoy enfrentamos”.

Frente a las críticas al Acuerdo de Paz firmado en 2016, el expresidente Gustavo Petro afirmó en sus redes sociales que el líder del movimiento Defensores de la Patria no debería hablar sobre la paz en términos de inversión monetaria, sino en el impacto social y en los beneficios que ha traido a miles de colombianos en los últimos 10 años.

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“Hermano Abelardo, si usted es cristiano deje de contar billete como fariseo, para hacer las cuentas de la vida. Solo mire cuantas decenas de miles de vida se han salvado gracias a hablar y hacer paz. Ni se le ocurra contarlas en los dineros del judas (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El expresidente de la República dijo que terminar con un conflicto de más de 50 años en Colombia hace que el armisticio sea valioso (@petrogustavo/X)

El líder político de izquierda también dijo que terminar con un conflicto de más de 50 años en Colombia hace que el armisticio sea valioso.

“La vida es invaluable y el solo hecho que se hayan salvado decenas de miles de existencias humanas gracias a acabar la guerra con las farc, hace que haya válido la pena. Hay quienes solo piensan en dinero y no en las vidas humanas, esos y esas ya no son humanos, el corazón se les murió (sic)”, aseveró Petro.

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Juan Manuel Santos respondió a quienes cuestionan el Acuerdo de Paz

El expresidente Juan Manuel Santos ofrece un discurso desde el atril de la Universidad del Rosario durante el Congreso Internacional Cátedra Mukwege en Bogotá. En su intervención aborda la situación de seguridad nacional y la implementación del Acuerdo de Paz tras recientes atentados en el país - (Suministrado Infobae)

El expresidente Juan Manuel Santos vinculó el atentado con carro bomba registrado en Villavicencio, Meta, con el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc.

Durante el séptimo Congreso Internacional de la Cátedra Internacional Denis Mukwege, Santos lamentó que la conmemoración coincidiera con nuevos hechos violentos en el país. “Quiero comenzar lamentando mucho que hoy, que se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, nos hayamos levantado con la noticia de un carro bomba en Villavicencio, entre otros atentados recientes”, afirmó.

Para Santos, los recientes atentados no prueban un fracaso del pacto firmado en 2016. Por el contrario, sostuvo que responden a la falta de una aplicación integral de lo acordado y a debilidades en la política de seguridad durante los últimos ocho años.

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“Hechos de esta magnitud no se veían en el país hace más de dos décadas. Muchos atribuyen este tipo de violencia al Acuerdo de Paz; es todo lo contrario”, señaló el expresidente. Según su planteamiento, el Estado debe reforzar la presencia institucional en los territorios y cumplir los compromisos pendientes con las comunidades afectadas por el conflicto.

También pidió una estrategia coordinada para enfrentar a las estructuras armadas y criminales. Santos planteó que se requiere articulación entre instituciones, cooperación internacional, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas e inteligencia efectiva.