El ministro del Interior celebró la aprobación en primer debate de un proyecto de ley que busca prohibir esta práctica y destacó la protección de menores y la crítica al mercado reproductivo. (Canal Congreso)

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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, celebró en la mañana del jueves 26 de noviembre que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobara en primer debate el proyecto que busca prohibir la maternidad subrogada en el país. Durante su intervención, sostuvo que esta práctica supone una forma de explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el territorio nacional.

Según Ordóñez, que estuvo presente en la tercera convención provida en el Congreso de la República, la gestación debe estar ajena a cualquier tipo de contrato o transacción. “Lo digo sin eufemismos: el vientre de una mujer no se comercia y un hijo, un ser humano, no se compra”, afirmó Ordóñez al referirse a la iniciativa que avanzó el 18 de noviembre en el órgano legislativo.

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De la misma manera, el ministro, que fue procurador General entre 2009 y 2016, también felicitó a los autores, al ponente y a los congresistas que respaldaron el proyecto. En su discurso, citó una cifra atribuida a los promotores de la propuesta y destacó que más del 80% de los casos de subrogación involucraría a extranjeros que viajan a Colombia para contratar el servicio.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, opinó sobre la maternidad subrogada en Colombia, tras el proyecto que cursa en el Congreso. (Imagen Ilustrativa Infobae - Colprensa)

“Cuando, según los promotores de la iniciativa, más de 80% de estos casos involucra a extranjeros que vienen a contratar el servicio, no estamos ante un acto de generosidad, estamos ante un mercado que se aprovecha de la necesidad de nuestras mujeres más humildes. Colombia debe ser reconocida como”, expresó Ordóñez en su declaración frente a los parlamentarios.

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“La maternidad era un contrato”

En otro de los apartes de su intervención, Ordóñez expresó su rechazo a la maternidad subrogada con su postura frente al aborto y los tratamientos médicos de afirmación de género para menores de edad. De hecho, el ministro del Interior invocó el artículo 44 de la Constitución Política, que establece la prevalencia de los derechos de los niños frente a este tipo de decisiones.

“Se nos pidió aceptar que la vida del niño por nacer era negociable, que la maternidad era un contrato y que la infancia podía ser un laboratorio”, expresó Ordóñez, que señaló que durante décadas se instaló una visión que cuestionaba la defensa de la vida, la familia y la inocencia de los niños. “Se nos pidió silencio. Se nos estigmatizó. Se nos ridiculizó. Se nos pidió resignación”, afirmó.

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El proyecto que prohibiría maternidad subrogada en Colombia avanzó en la Comisión Primera de la Cámara

La célula legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley estatutaria que propone prohibir la maternidad subrogada, tanto en acuerdos comerciales como altruistas. La iniciativa contempla penas de prisión de entre 10 y 16 años para los que promuevan, financien, organicen o intermedien estos procedimientos, y multas de entre 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el articulado se establece que las mujeres gestantes no serían penalizadas ni tendrían que devolver los pagos recibidos y también dispone que, a efectos legales, la madre sea la mujer que gesta y da a luz. Con esto, la iniciativa, que deberá superar cuatro debates en el Congreso, continúa su trámite con miras a convertirse en ley, como lo buscaría la bancada provida.

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Asimismo, Ordóñez celebró que la Comisión Séptima del Senado aprobara en primer debate el proyecto 211 de 2026, conocido como Ley Laura, niños, no experimentos. La iniciativa busca restringir el uso de bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugías de afirmación de género en menores de 18 años, y también es promovida por la bancada provida.

“Su propósito es que ningún menor de 18 años sea sometido a procedimientos incompatibles con su dignidad, bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas o cirugías de consecuencias irreversibles”, señaló el ministro, que espera que este proyecto también vea la luz y se resguarde, según su concepto, la integridad de los menores frente a este tipo de intervenciones.

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