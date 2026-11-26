Karina García y Kris R alimentan las dudas con mensajes en redes, pero no confirman una ruptura (Dipo/Facebook)

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Las versiones sobre un posible quiebre entre Karina García y Kris R tomaron fuerza tras una serie de mensajes que ambos compartieron en sus redes sociales. La creadora de contenido publicó un corazón roto y luego escribió: “A veces, simplemente me quedo sin fuerzas”, una frase que inquietó a sus seguidores y abrió interrogantes sobre su situación personal.

Horas después, el cantante difundió en sus historias una publicación que llamó aún más la atención. “Por culpa de un tercero ya no hay nada entre nosotros”, escribió. La coincidencia temporal entre ambos mensajes llevó a parte de su público a interpretar que la relación podría atravesar una crisis, en medio de la reciente llegada de su hijo, Kairo.

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Hasta el momento, ninguno de los dos entregó una explicación sobre el significado de sus publicaciones ni confirmó un distanciamiento. En el caso de Kris R, el texto que compartió correspondería a una parte de una de sus canciones, aunque la publicación mantuvo las dudas entre quienes siguen de cerca a la pareja.

Karina García publicó en redes sociales que se quedó sin fuerzas y despertó dudas sobre su situación. (@Kariinagarcia / X)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 mantuvo un perfil más reservado en los últimos días, en una etapa marcada por el cuidado de su bebé y la recuperación posterior al parto. Por eso, sus mensajes en X generaron una reacción inmediata entre sus seguidores.

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Las respuestas se multiplicaron con mensajes de apoyo, preguntas sobre su estado de ánimo y pedidos para que se tomara tiempo lejos de las redes sociales si lo consideraba necesario.

Algunos usuarios relacionaron sus palabras con el período de posparto. Otros plantearon la posibilidad de un conflicto sentimental con Kris R. También hubo quienes pidieron cautela ante las interpretaciones, ya que la influenciadora no explicó si sus publicaciones se vinculaban con su relación, su maternidad o algún otro asunto personal.

La publicación de Kris R apareció durante la tarde del miércoles 25 de noviembre y se instaló rápidamente entre los temas de conversación de sus seguidores. La frase sobre la intervención de “un tercero” fue interpretada por varios usuarios como una referencia a una ruptura.

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Kris R difundió una frase sobre la intervención de un tercero que el público vinculó con el fin de la relación. (krisrofficial / Instagram)

Según las versiones que circularon en redes, se trataría de un fragmento de una canción de su repertorio. Aun así, la frase se difundió poco después de los mensajes de Karina y alimentó la teoría de que habría problemas entre ambos.

La pareja anunció el nacimiento de Kairo el domingo 8 de noviembre. Desde entonces, sus publicaciones quedaron bajo una atención mayor, tanto por las novedades sobre el bebé como por la exposición que tuvieron en redes sociales.

La aparición de Karina en un concierto de Kris R había generado críticas

Antes de las recientes especulaciones, Karina García ya había quedado en el centro de una polémica luego de asistir a un concierto de Kris R en Medellín pocos días después del nacimiento de su hijo. La presencia de la influenciadora en el evento generó críticas de usuarios que cuestionaron que hubiera salido durante los primeros días posteriores al parto.

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Los comentarios se intensificaron cuando comenzó a circular una captura que mostraba que Nelsy García Zapata, madre de la creadora de contenido, había republicado un video crítico sobre la situación. La publicación habría sido eliminada poco después.

La presencia de Karina García en un concierto en Medellín generó cuestionamientos pocos días después del parto. (@karinagarciaoficiall/ Instagram)

La exparticipante del reality no respondió de forma directa a quienes la cuestionaron. Más tarde, reapareció en Instagram con una foto en la que cargaba a Kairo y compartió imágenes del bebé. La publicación recibió mensajes de afecto, aunque también reactivó algunos cuestionamientos sobre su maternidad.

Seguidores de Karina García defendieron que sus actividades personales no definen su vínculo con su hijo. Otros insistieron en que la exposición de la pareja en redes sociales propicia interpretaciones sobre cada una de sus publicaciones.

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La pareja aún no explicó qué ocurre tras los mensajes

El silencio de Karina García y Kris R mantiene la incertidumbre entre sus seguidores. Ambos acostumbraban compartir aspectos de su relación, sus proyectos y la llegada de Kairo, por lo que los recientes mensajes fueron leídos como posibles señales de un cambio en su vida personal.

Las frases, difundidas en un momento de exposición pública tras el nacimiento de su bebé, fueron suficientes para instalar una versión que todavía no tiene confirmación.