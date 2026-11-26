Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La convocatoria Campo Milagro Tolima, impulsada por la Agencia Nacional de Tierras, ofrece hasta 750 millones de pesos por proyecto para asociaciones campesinas afectadas por incendios forestales, pero a pocos días del cierre todavía registra una baja participación. Las organizaciones interesadas tienen plazo hasta el 30 de noviembre para presentar sus propuestas y optar por recursos destinados a actividades agrícolas y pecuarias.

Según información publicada por Blu Radio, la iniciativa busca apoyar la recuperación económica de comunidades rurales que sufrieron afectaciones por las emergencias ambientales registradas en distintas zonas del Tolima.

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Las asociaciones seleccionadas podrán acceder a una cofinanciación de hasta 750 millones de pesos por proyecto, recursos que podrán destinarse a cultivos de ciclo corto y a iniciativas de producción pecuaria.

La convocatoria está abierta para organizaciones campesinas de los 47 municipios del departamento que cuenten con predios adjudicados por la Agencia Nacional de Tierras o con terrenos bajo contratos de comodato vigentes con la entidad.

Uno de los principales objetivos del programa es que las asociaciones puedan recuperar actividades productivas que resultaron afectadas por los incendios forestales y fortalecer nuevamente los ingresos de las familias rurales.

El logo de la Agencia Nacional de Tierras de Colombia se ve en su sede de Bogotá. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre

Las organizaciones tienen hasta el 30 de noviembre para completar el proceso de inscripción. El trámite puede realizarse de manera virtual a través de la página de la Agencia Nacional de Tierras, en el espacio correspondiente a Campo Milagro Tolima.

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Allí deben descargar los formatos exigidos, diligenciar el formulario y cargar la documentación solicitada en un archivo ZIP.

Quienes prefieran hacer el procedimiento de manera presencial pueden acudir a la Unidad de Gestión Territorial de la ANT en Ibagué, ubicada en la carrera 3 n.º 15-17.

La entidad también habilitó el correo proyectos.ant@ant.gov.co y el número de WhatsApp 318 740 7293 para resolver inquietudes relacionadas con la convocatoria.

Entre los documentos exigidos está la carta de solicitud de cofinanciación firmada por el representante legal de la organización, el listado de beneficiarios, el certificado de representación legal y el RUT actualizado.

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También se debe aportar copia del documento de identidad del representante legal y el soporte que demuestre la tenencia del predio, ya sea mediante resolución de adjudicación o contrato de comodato vigente.

En el caso de las territorialidades campesinas, se solicita además una carta de aval expedida por la estructura organizativa que promovió su constitución.

Campesinos en Tolima . @AgenciaTierras. Twitter

Resultados se conocerán el 7 de diciembre

Las propuestas presentadas serán evaluadas por un comité especializado de la Agencia Nacional de Tierras.

La ANT tiene previsto publicar el 7 de diciembre los resultados con las organizaciones seleccionadas, a través de su página web.

Aunque el programa pone a disposición recursos significativos para recuperar actividades agrícolas y pecuarias, la participación continúa siendo baja a pocos días del cierre.

La situación ha llevado a reforzar el llamado a las asociaciones campesinas del departamento para que revisen los requisitos y aprovechen la posibilidad de acceder a financiación.

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El apoyo de hasta 750 millones de pesos no se entrega de manera automática, sino como cofinanciación para proyectos que superen el proceso de evaluación establecido por la entidad.

La convocatoria está enfocada específicamente en organizaciones rurales que cumplen las condiciones de tenencia de tierra definidas por la ANT y que presenten proyectos orientados a la recuperación productiva.

El plazo del 30 de noviembre se convierte así en la fecha clave para las asociaciones interesadas, mientras la entidad busca aumentar el número de postulaciones antes del cierre.

Los proyectos escogidos deberán contribuir al fortalecimiento del campo tolimense mediante actividades agrícolas o pecuarias y servir como herramienta de recuperación para comunidades que enfrentaron pérdidas por los incendios forestales.

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La publicación de resultados el 7 de diciembre cerrará la etapa de evaluación y permitirá conocer qué organizaciones accederán finalmente a los recursos disponibles dentro de Campo Milagro Tolima.