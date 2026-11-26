Los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro registraron distintos resultados en la implementación de los compromisos firmados con las antiguas FARC-EP en el Acuerdo de Paz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las antiguas FARC-EP, las cifras de implementación muestran avances y compromisos pendientes durante las administraciones de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Un análisis publicado por Cambio revisó los principales indicadores del proceso y encontró dificultades en la adjudicación de tierras, la financiación de los compromisos y la protección de quienes dejaron las armas.

Implementación del Acuerdo de Paz: Santos registró el mayor avance

El Acuerdo Final contempla 578 disposiciones relacionadas con la reforma rural, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y los mecanismos de implementación.

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De acuerdo con la comparación realizada por el medio, durante los primeros 19 meses del Gobierno de Santos, entre diciembre de 2016 y julio de 2018, las disposiciones completas pasaron de 21 a 127.

En el mismo periodo de referencia, durante la administración de Iván Duque, entre agosto de 2018 y marzo de 2020, aumentaron de 127 a 149.

Por su parte, durante los primeros 19 meses analizados del Gobierno de Gustavo Petro, entre agosto de 2022 y marzo de 2024, pasaron de 184 a 191.

Las cifras corresponden al número de disposiciones completadas al inicio y al cierre de cada periodo evaluado.

Implementación del Acuerdo de Paz: Durante los primeros 19 meses analizados de cada administración, Santos pasó de 21 a 127 disposiciones completas; Duque, de 127 a 149, y Petro, de 184 a 191. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Financiación del Acuerdo de Paz: la ejecución alcanza el 37% de los recursos requeridos

La financiación es otro de los indicadores examinados en el informe. Según la Contraloría General de la República, durante los diez años de implementación se ha ejecutado el 37% de los recursos necesarios para cumplir las metas del Acuerdo en sus 15 años de vigencia.

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Durante el Gobierno de Iván Duque, buena parte de los recursos destinados a estos compromisos provino de las regalías del sector minero-energético, mediante el mecanismo de OCAD Paz.

El mayor monto aprobado se registró en 2021, cuando los recursos llegaron a 6,73 billones de pesos de 2025. La Contraloría explicó que este incremento respondió a decisiones normativas y a las condiciones del sector minero-energético, por lo que advirtió sobre la incertidumbre de mantener esa fuente de financiación.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la Nación asumió una mayor proporción de los recursos. Según la Contraloría, entre 2023 y 2026, los recursos nacionales representaron el 77% de la financiación del Acuerdo. Sin embargo, disminuyeron los aportes de cooperación internacional.

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El organismo de control también cuestionó la destinación de algunos recursos reportados como inversión para la paz. De los 136 proyectos de inversión nacional revisados en 2025, solamente 18 estaban dedicados completamente a la implementación del Acuerdo. En otros 48, los recursos atribuidos a este propósito representaban menos del 10% del valor total.

Entre 2020 y 2025, el Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ejecutaron casi la mitad de la inversión nacional para la paz en municipios PDET. En contraste, las tres entidades responsables de la reforma rural, consideradas en conjunto, no alcanzaron el 6%.

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En 2021 se aprobó la mayor cantidad de recursos del periodo analizado, con $6,73 billones provenientes de las regalías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

JEP y Unidad de Búsqueda: los cambios en el presupuesto para 2027

Desde que comenzó a funcionar en 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha recibido 4,26 billones de pesos. Los mayores incrementos presupuestales se registraron entre 2023 y 2025, durante el Gobierno Petro.

No obstante, el presupuesto previsto para 2027 contempla una reducción de los recursos de inversión de la jurisdicción, destinados a financiar, entre otras actividades, sus investigaciones. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas también tendría una disminución de 97.937 millones de pesos frente a 2026.

El informe señala que estos ajustes se producen durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien llegó a la Presidencia con la promesa de desmontar la JEP.

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En septiembre, al responder al presidente de esa jurisdicción, Alejandro Ramelli, De la Espriella defendió los recortes presupuestales y afirmó: “Cumplir el Acuerdo no significa que deba aprobar sin examen cualquier solicitud ni financiar sin medida una burocracia especial”.

Las organizaciones de víctimas han advertido sobre las consecuencias que podría tener la reducción de recursos para las sanciones restaurativas, entre ellas el desminado y la construcción de casas de memoria.

Sebastián Escobar, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló a CAMBIO que, si estas iniciativas se desfinancian, no podrán cumplirse.

Más de 530 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados

La seguridad de quienes dejaron las armas continúa siendo una de las principales deudas del proceso. Según cifras de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, verificadas hasta octubre de 2026, más de 530 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados desde la firma.

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Los registros de Indepaz muestran diferencias en el comportamiento de estos homicidios durante los últimos gobiernos.

En 2017, durante la administración de Santos, fueron asesinados 34 firmantes. Entre enero y julio de 2018 se registraron otros 41 casos.

Durante el Gobierno de Iván Duque fueron asesinados 277 excombatientes. Los años más críticos fueron 2020, con 83 víctimas, y 2019, con 79.

En la administración de Gustavo Petro se contabilizaron 167 homicidios en 100 municipios de 24 departamentos.

Al comparar los promedios anuales, el Gobierno Duque registró 69 asesinatos por año, frente a 46 durante el de Santos y 42 en el de Petro.

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Por otra parte, desde la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia hasta el 14 de noviembre de 2026, Indepaz registró ocho firmantes asesinados en seis departamentos. Cauca y Nariño reportaron dos casos cada uno, mientras que Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo registraron uno, respectivamente.

Desplazamiento forzado y confinamiento: las cifras de violencia en los territorios

Las afectaciones a las comunidades también hacen parte del balance de seguridad. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), en 2016 se registraron 13.629 víctimas de desplazamiento forzado masivo en 46 eventos. Para 2017, la cifra llegó a 18.901 personas.

El incremento continuó durante los años siguientes. En 2022 se superaron las 70.000 víctimas y en 2025 se contabilizaron 96.559 personas desplazadas en 156 eventos, el registro más alto desde 1985, según los datos citados en el informe.

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En cuanto al confinamiento, entre 2016 y octubre de 2026 se registraron 477 eventos que afectaron a 378.186 personas en 16 departamentos. Chocó concentró más de la mitad de las víctimas.

El año 2025 fue el de mayor afectación, con 74.930 personas en 101 eventos. Al 1 de octubre de 2026, el registro sumaba otras 8.620 víctimas.

Leonardo González, director de Indepaz, explicó a Cambio que las restricciones a la movilidad también afectan los procesos organizativos y los liderazgos comunitarios.

“En muchos casos buscan debilitar liderazgos, romper procesos organizativos y quitarles capacidad de decisión a quienes ya ejercían algún tipo de autoridad en el territorio”, afirmó.

La Fuerza Pública también ha sido afectada por la violencia. Entre 2016 y 2025 fueron asesinados 1.124 de sus integrantes, de los cuales 591 pertenecían a las Fuerzas Militares y 533 eran policías.

En 2025 se registraron 174 homicidios, frente a los 101 del año anterior. El aumento fue del 72,3 %, impulsado especialmente por los asesinatos de policías, que pasaron de 30 a 77 casos.

Entrega de tierras y pobreza en municipios PDET: los resultados de la reforma rural

La reforma rural integral es uno de los compromisos centrales del Acuerdo de Paz. Entre sus objetivos está la entrega de tres millones de hectáreas a campesinos y la transformación de los 170 municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

En estos territorios se han registrado avances en la reducción de la pobreza multidimensional. Según el DANE, el indicador pasó de 39,8% en 2018 a 21,2% en 2025, lo que representa aproximadamente 825.000 personas que dejaron de estar en esa condición.

Sin embargo, la pobreza en los municipios PDET continúa siendo más del doble que en el resto del país.

En materia de adjudicación de tierras, las cifras de la Procuraduría y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentan diferencias para el Gobierno Petro, debido a los criterios utilizados por cada entidad. Mientras la Procuraduría contabiliza los terrenos con título registrado, la ANT también incluye las entregas provisionales.

Según los datos recopilados, entre 2016 y 2022, durante los gobiernos de Santos y Duque, se entregaron 17.948 hectáreas, de acuerdo con la Procuraduría, y 17.947, según la ANT.

Para el periodo 2022-2026, las cifras fueron de 69.724 hectáreas con título registrado, según la Procuraduría, y 308.074 hectáreas, de acuerdo con la ANT.

Las cifras de la ANT y la Procuraduría muestran diferencias en las hectáreas reportadas, debido a que la primera incluye entregas provisionales y la segunda contabiliza predios con título registrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia se explica por la inclusión de predios entregados provisionalmente en el reporte de la Agencia Nacional de Tierras. Por esta razón, el informe advierte que buena parte de los terrenos contabilizados durante el Gobierno Petro todavía no cuenta con título definitivo.

La Contraloría también señaló que el Fondo de Tierras recibe menos hectáreas desde 2023, situación que genera dudas sobre la continuidad del ritmo de adjudicación necesario para alcanzar la meta de los tres millones de hectáreas.