Sebastián Montoya debutará con la escudería DAMS Lucas Oil en el Circuito Internacional de Lusail durante el Gran Premio de Catar de Fórmula 2 (@sebasmontoya58/Instagram)

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El piloto colombiano Sebastián Montoya llegó a Catar para iniciar una nueva etapa en la Fórmula 2. A través de sus redes sociales, el equipo francés DAMS Lucas Oil confirmó la llegada del corredor al Circuito Internacional de Lusail, donde debutará oficialmente con la escudería este fin de semana, antes de lo previsto en el calendario original.

“Sebastián llegó a Catar con DAMS Lucas Oil. Primeras fotos de azul, y la puesta a punto y los preparativos avanzan sin inconvenientes para este fin de semana”, publicó el equipo en su cuenta de Instagram, acompañado de imágenes de Montoya con el nuevo uniforme azul de la escudería.

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Montoya, de 21 años, tenía previsto incorporarse a la escudería francesa recién en la temporada 2027, pero una serie de movimientos en la parrilla de la Fórmula 2 adelantó su llegada. La salida de Colton Herta de la categoría y el arribo de Roman Bilinski al equipo Hitech dejaron libre de inmediato el asiento que ocupará el piloto colombiano en las dos últimas fechas de 2026.

De esta manera, el hijo del expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya dejará Prema Racing antes de lo esperado, tras disputar con ese equipo sus dos primeras temporadas en la categoría.

La salida de Colton Herta de la Fórmula 2 aceleró la llegada del piloto colombiano al equipo francés para las últimas dos fechas de 2026 (@damsracing/Instagram)

El fichaje por la escuadra francesa se anunció oficialmente el pasado 20 de noviembre, cuando Charles Pic, expiloto de F1 y propietario de DAMS Lucas Oil, le dio la bienvenida con una declaración pública: “Ha adquirido una valiosa experiencia en la Fórmula 2 y ha demostrado un gran potencial. Esperamos con ilusión trabajar juntos y luchar por obtener buenos resultados la próxima temporada”.

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El propio piloto confirmó la noticia de su debut anticipado en su cuenta de Instagram, donde expresó su entusiasmo por el cambio. “Bueno, ya les puedo contar que estamos en Catar. Y la verdad, estoy supercontento y muy emocionado para contarles que estas dos últimas carreras con DAMS son una oportunidad enorme para mí”, escribió Montoya en su publicación.

Una temporada marcada por las dificultades

Montoya sumó 30 puntos y un podio en Austria durante la temporada 2026, frente a las 91 unidades alcanzadas en su primer año en la categoría (@sebasmontoya58/Instagram)

El cambio de escudería llega después de una campaña calificada como difícil tanto por el piloto como por su entorno. Montoya llega a este cierre de temporada en la decimoséptima posición del campeonato de pilotos, con 30 puntos acumulados y un único podio logrado en la carrera sprint de Austria, su mejor resultado del año. La cifra quedó lejos de los 91 puntos que el colombiano había sumado en su primera temporada de Fórmula 2, en 2025.

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Juan Pablo Montoya, expiloto de Williams y padre del corredor, había expresado su descontento con el rendimiento de Prema Racing en el programa MontoyAS, del medio AS Colombia. “A nosotros nos tocó este año: botamos la plata a la caneca con Sebastián corriendo con Prema este año, fue un desastre y hay que repetir”, afirmó el excorredor, quien también cuestionó los altos costos que enfrentan los pilotos para competir en la categoría.

Según explicó Juan Pablo Montoya, cada prueba privada de Fórmula 2 cuesta entre EUR 40.000 y EUR 50.000, y una preparación de treinta jornadas puede ascender a EUR 1.500.000, sin contar gastos de hotelería, fisioterapia y vuelos. El expiloto detalló que Sebastián completó unos ocho días de ensayos privados entre sus dos temporadas en la categoría, una cifra muy inferior a la de otros competidores con mayor respaldo económico.

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Dos fechas para cerrar el año y preparar 2027

El calendario de la Fórmula 2 finalizará del 4 al 6 de diciembre en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi (@sebasmontoya58/Instagram)

El colombiano disputará este fin de semana la penúltima ronda del campeonato en el Circuito Internacional de Lusail, con los entrenamientos libres y la clasificación previstos para el viernes, la carrera sprint el sábado 28 de noviembre y la Feature Race el domingo 29. Posteriormente, la temporada 2026 concluirá del 4 al 6 de diciembre en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

A lo largo de la campaña, Montoya también sumó puntos en Melbourne, Miami, Mónaco, Bakú y Montreal, donde terminó quinto en la carrera principal tras remontar 15 posiciones desde la vigésima casilla de partida. El cambio de escudería también representa una mejora en términos de competitividad del monoplaza: en el campeonato de constructores, DAMS Lucas Oil ocupa el quinto lugar con 173 puntos, mientras que Prema Racing se ubica en la penúltima posición entre 11 equipos, con 51 unidades.

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“Quiero aprender, aprovechar y maximizar el último tiempo de pista que tenemos este año. Gracias a todos por el apoyo y seguimos empujando”, agregó Montoya en su mensaje, en el que también confirmó su incorporación a tiempo completo con el equipo francés para la temporada 2027, en la que disputará su tercera campaña consecutiva en la Fórmula 2.