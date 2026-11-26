Sebastián Villa cantó el himno de Colombia entre lágrimas, durante los actos protocolarios de la final en la Copa Sudamericana 2026, que terminó ganando con Boca Juniors - (@Conmebol/X)

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Sebastián Villa rompió en llanto al entonar el himno de Colombia durante los actos protocolarios de la final de la Copa Sudamericana 2026, disputada entre Boca Juniors y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Supermetro de Barranquilla. El equipo argentino se quedó con el título continental.

La escena fue publicada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en sus redes sociales durante la noche del miércoles 25 de noviembre, cuatro días después de que el Xeneize levantara su tercer trofeo en el certamen. La entidad acompañó el video con el mensaje: “La emoción de Sebastián Villa con el himno en su país”, junto con un emoji de ternura y la bandera de Colombia.

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Villa fue titular en ese compromiso y, por ello, entonó el himno de su país natal durante los actos protocolarios en el renovado campo de juego del estadio barranquillero. Como es habitual en el fútbol profesional, estuvo acompañado por un menor que también cantó.

Así fue la llegada de Boca Juniors a su país de origen Argentina como campeones de la Copa Sudamericana 2026 - (Boca Juniors)

El himno de Colombia conmovió a Sebastián Villa

Con la chaqueta de presentación de Boca Juniors, azul y amarilla, Villa intentó mantener la mano derecha sobre el pecho, aunque debió limpiarse las lágrimas en repetidas ocasiones mientras cantaba el himno de Colombia. La Conmebol compartió el siguiente fragmento:

“¡En surcos de dolores el bien germina ya!

¡Cesó la horrible noche!

La libertad sublime

Derrama las auroras de su invencible luz.

La humanidad entera,

que entre cadenas gime,

comprende las palabras del que murió en la cruz”.

Sebastián Villa rompió en llanto durante la entonación del himno de Colombia en los actos protocolarios de la final en la Copa Sudamericana 2026 - (@Conmebol/Sebastián Villa)

Así fue el partido de Sebastián Villa en la final de la Copa Sudamericana 2026

El colombiano fue fundamental para su equipo en la conquista del título, sobre todo por la asistencia a gol que hizo para la segunda anotación de Boca Juniors. De ahí en más, la participación de Villa en la final combinó conducción, desequilibrio y participación en la circulación de Boca Juniors.

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El extremo intervino 33 veces y sostuvo una precisión del 75% en sus entregas: completó 15 de los 20 pases que intentó. Su influencia se repartió entre el inicio de las jugadas y los avances hacia campo rival.

Sus números más destacados fueron:

15 de 20 pases precisos (75%)

Tres regates completados en tres intentos .

Cinco recuperaciones .

11 posesiones perdidas .

110,8 metros de distancia progresiva con el balón.

Villa distribuyó seis pases en campo rival, con seis aciertos sobre ocho intentos, y nueve en campo propio, con nueve envíos correctos de 12. Esa distribución muestra una intervención equilibrada: no limitó su participación a recibir abierto y acelerar, sino que también ofreció apoyos para la salida y la continuidad de la posesión.

Sebastián Villa del Boca Juniors celebra con el trofeo al ganar la Copa Sudamericana al vencer al Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Conducción y aporte en los duelos

El colombiano recorrió 210,7 metros con el balón y realizó 15 carreras. De ese total, cuatro fueron progresivas, con 121 metros de progresión acumulada. Además, la distancia progresiva con la pelota alcanzó los 110,8 metros, mientras que su carrera progresiva más larga fue de 37,2 metros. Esos registros reflejan una participación activa para trasladar el juego hacia zonas de ataque.

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En el uno contra uno, completó los tres regates que intentó, una eficacia total que le permitió superar rivales sin desperdiciar demasiadas acciones individuales. También disputó cinco duelos en el suelo y ganó tres, un saldo que expresa su capacidad para competir en acciones divididas, aunque sin imponerse de forma constante en ese apartado.

Su incidencia defensiva apareció en las cinco recuperaciones, un dato relevante para un futbolista de perfil ofensivo. Villa no solo intervino cuando Boca tuvo la pelota: también colaboró para recuperarla y reactivar los ataques desde posiciones más retrasadas.

El balance incluyó dos centros, ninguno de ellos acertado, tres toques fallidos y dos faltas cometidas. Las 11 pérdidas de posesión explican parte del riesgo inherente a su función: fue un jugador que buscó avanzar, encarar y conducir. En conjunto, sus estadísticas describen una final con volumen de participación, precisión en el pase y eficacia plena en los regates.

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