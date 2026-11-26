IMAGEN DE REFERENCIA: Ataque con explosivos en Colombia . EFE/ Ministerio de Salud de Colombia

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La organización Vivamos Humanos advirtió que Colombia podría enfrentar un aumento de atentados con explosivos entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 si se intensifica la confrontación armada. Su proyección contempla entre 18 y 25 ataques contra infraestructura vial y energética, centros poblados y la Fuerza Pública, además de un escenario más amplio de entre 60 y 80 eventos violentos durante ese trimestre.

Según información publicada por Blu Radio, el análisis se elaboró a partir de los hechos registrados entre agosto y noviembre en departamentos como Cesar, Norte de Santander, Huila, Cauca y Meta.

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La organización plantea que, si la tendencia de violencia continúa, las acciones armadas podrían expandirse hacia nuevas zonas del país y afectar corredores estratégicos.

Entre los territorios identificados aparecen el eje Cundinamarca-Bogotá, Tolima-Caquetá-Putumayo, Valle del Cauca-Nariño, el sur de Bolívar y Arauca.

Vivamos Humanos advierte que estas acciones no solo tendrían consecuencias sobre la seguridad, sino también sobre servicios y actividades esenciales para las comunidades.

Entre los riesgos mencionados están afectaciones al transporte de pasajeros, el abastecimiento de alimentos y el acceso a servicios de salud, energía y asistencia humanitaria.

IMAGEN DE REFERENCIA: Atentado con explosivos en Colombia

Proyección contempla hasta 25 atentados con explosivos

El análisis estima que podrían presentarse entre 18 y 25 atentados con explosivos entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, siempre que la confrontación armada se intensifique.

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La organización también plantea un escenario gradual de entre 60 y 80 eventos violentos durante el mismo periodo, con una posible concentración en zonas rurales periféricas y corredores viales.

Como ejemplo de la expansión de la violencia hacia zonas urbanas, el informe menciona el carro bomba registrado el 23 de noviembre frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, que dejó personas heridas y daños en bienes civiles.

La advertencia se concentra en la posibilidad de que hechos de este tipo se repitan en territorios donde existen disputas armadas o corredores estratégicos.

Vivamos Humanos señala que la expansión podría darse hacia el centro, sur, suroccidente y nororiente del país.

La organización advierte además que cualquier afectación a vías o infraestructura energética puede aislar comunidades y dificultar la llegada de ayuda humanitaria.

IMAGEN DE REFERENCIA: Atentado con explosivos en Colombia - crédito @Ejercito_Div3/x

Piden respuesta integral y protección a la población civil

Ante este escenario, Vivamos Humanos pidió al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales fortalecer la respuesta frente a las alertas tempranas.

La organización también solicitó garantizar atención integral a las personas afectadas y proteger el acceso al transporte, la energía y la asistencia humanitaria.

Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Vivamos Humanos, señaló que la estrategia de seguridad no debería limitarse al incremento del pie de fuerza.

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“Quisiéramos hacer un llamado al Gobierno nacional a adoptar una estrategia integral de seguridad que no solamente sea de pie de fuerza militar, sino que también combine diferentes elementos de respuesta humanitaria”, afirmó.

Mejía agregó que uno de los principales objetivos debe ser evitar que la población civil quede en medio de las hostilidades o aislada como consecuencia de ataques contra infraestructura estratégica.

La organización también hizo un llamado a los actores armados para que respeten los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario.

Vivamos Humanos recordó que las acciones militares deben desarrollarse dentro de esos límites y planteó que las autoridades deben anticiparse a los posibles efectos de una escalada de violencia.

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La proyección no implica que los atentados vayan a ocurrir necesariamente. Se trata de un escenario estimado a partir de tendencias recientes y condicionado a que aumente la confrontación armada durante los próximos meses.

Por ahora, la organización concentra su alerta en la necesidad de reforzar medidas de prevención, protección de infraestructura y atención humanitaria, especialmente en corredores y territorios que considera expuestos a una posible intensificación de las acciones violentas.