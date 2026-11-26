El Fomag deberá resolver más de 14.500 medicamentos pendientes, mientras Sanidad Militar tendrá que entregar 1.019 y responder 480 reclamaciones. - crédito Fomag

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La Superintendencia Nacional de Salud fijó 34 compromisos obligatorios para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, y la Dirección de Sanidad Militar, después de identificar fallas en la atención a usuarios durante recientes visitas de inspección. Entre las principales obligaciones están resolver más de 14.500 medicamentos pendientes en el Fomag y entregar 1.019 medicamentos en Sanidad Militar, además de responder reclamaciones, mejorar rutas de atención y corregir problemas financieros y contractuales.

Según información publicada por Blu Radio, las actuaciones de la Supersalud se originaron en reclamaciones e inquietudes de usuarios de distintas regiones del país.

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Durante las inspecciones se encontraron dificultades en la entrega de medicamentos, los tiempos de respuesta a solicitudes, el acceso a servicios médicos, la continuidad de tratamientos y el manejo de recursos destinados a la atención.

En el caso del Fomag, que cuenta con más de 840.000 afiliados y permanece bajo una medida cautelar por fallas en la prestación de los servicios, la entidad identificó un aumento de quejas, reclamos y acciones de tutela presentadas por docentes, pensionados y sus familias.

Las actuaciones de la Supersalud se originaron en reclamaciones e inquietudes de usuarios de distintas regiones del país. (Oficina Asesora de Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Salud)

Fomag deberá resolver más de 14.500 medicamentos pendientes

La Supersalud estableció 19 compromisos para el Fomag. Entre ellos aparece la obligación de resolver la entrega de más de 14.500 medicamentos que se encuentran pendientes.

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El Fondo también deberá fortalecer la atención a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo y mejorar las rutas de atención integral para sus afiliados.

Dentro de las exigencias se encuentra además acreditar 1.094 contratos relacionados con la prestación de servicios de salud y el suministro de medicamentos.

En materia financiera, el Fomag tendrá que garantizar el pago oportuno de la facturación corriente y cancelar el 29 % de la cartera que supera los 180 días.

La entidad deberá resolver igualmente 468 solicitudes de reembolso que, en conjunto, suman 386 millones de pesos.

Otro de los puntos incluidos en los compromisos consiste en integrar los sistemas de información y fortalecer el seguimiento a las reclamaciones presentadas por los usuarios.

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La Supersalud también exigió mejorar el control sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la atención en salud.

Estas medidas buscan corregir las fallas detectadas en un sistema que atiende a docentes, pensionados y sus familias y que continúa bajo vigilancia por parte de la autoridad sanitaria.

Medicamentos - crédito Colprensa

Sanidad Militar deberá responder 480 reclamaciones

La Dirección de Sanidad Militar asumió otros 15 compromisos después de que las visitas de inspección evidenciaran dificultades en el acceso a los servicios, los tiempos de respuesta, la atención materna y la continuidad en la entrega de medicamentos.

Entre las medidas establecidas está la entrega de 1.019 medicamentos pendientes y la respuesta a 480 reclamaciones relacionadas con la prestación de servicios de salud.

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Sanidad Militar deberá mejorar además los indicadores de las rutas de atención integral y reforzar la supervisión de los contratos vinculados con la prestación de servicios.

La entidad también tendrá que mejorar el manejo de la información financiera y adoptar medidas para garantizar el pago de las obligaciones pendientes con los prestadores.

Los compromisos establecidos por la Supersalud buscan que ambas entidades corrijan deficiencias que afectan directamente la continuidad y oportunidad de la atención.

La superintendente Nacional de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, señaló que la entidad hará seguimiento a los 34 compromisos para verificar que las acciones sean implementadas.

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El objetivo del seguimiento será determinar si las medidas adoptadas permiten corregir los problemas detectados durante las inspecciones y responder a las reclamaciones de los usuarios.

La intervención de la Supersalud pone el foco especialmente en la entrega de medicamentos, la atención de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, la gestión de reclamaciones, el cumplimiento contractual y el manejo de recursos.

Fomag y Sanidad Militar deberán ahora demostrar avances concretos frente a cada uno de los compromisos establecidos por el organismo de vigilancia.