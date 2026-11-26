Fuerza Regida anunció su regreso a Colombia en 2027, con una parada exclusiva como parte de su gira latinoamericana (cortesía Street Mob Records)

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Fuerza Regida, la agrupación mexicana de corridos nominada al Grammy, se presentará el 20 de febrero de 2027 en el estadio Vive Claro de Bogotá, dentro de la etapa latinoamericana de su gira This Is Our Dream Tour.

La fecha en Colombia forma parte de una gira producida por Live Nation que recorrerá nueve ciudades de Latinoamérica entre el 11 de febrero y el 3 de marzo de 2027.

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El itinerario arrancará en San Pedro Sula, Honduras, y continuará por San Salvador, Managua, Ciudad de Guatemala, Bogotá, Lima, Santa Cruz y Santiago, antes de cerrar en el Coliseo Rumiñahui de Quito, Ecuador. Para la banda, originaria de San Bernardino, California, el paso por Colombia, Guatemala, El Salvador y Nicaragua representa un regreso a países que visitó por primera vez en su anterior gira, Esto No Es Un Tour.

La etapa latinoamericana llega después de que la banda agotara 15 conciertos en México, diez de ellos en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y cinco en la Arena Monterrey. Con diez presentaciones programadas en apenas once días, Fuerza Regida superó en ese recinto la marca anterior de ocho funciones que compartían Metallica y Shakira.

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Fuerza Regida programó su concierto en el Estadio Vive Claro de Bogotá para el 20 de febrero de 2027 (cortesía Street Mob Records)

El grupo también hizo historia en Estados Unidos, donde This Is Our Dream Tour se convirtió en la primera gira de estadios realizada por un acto de corridos, con funciones agotadas en escenarios como el Dodger Stadium de Los Ángeles y el Citi Field de Nueva York.

Integrada por Jesús Ortiz Paz, vocalista, compositor y CEO de Street Mob Records; José “Pelón” García en la tuba; Moisés López en el tololoche; Khrystian Ramos en la armonía y el guitarrón; y Samuel Jáimez en el requinto, la agrupación fusiona los corridos tradicionales con el hip-hop, el trap y la música urbana.

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La banda acumuló ocho galardones en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, cuatro de ellos gracias al sencillo "Marlboro Rojo" (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Esa apuesta los convirtió en uno de los punteros del auge que vive el regional mexicano durante el último lustro. Prueba de ello es que en 2026 obtuvieron su primera nominación al Grammy y se convirtieron en el primer acto de música mexicana nominado a Álbum del Año en los American Music Awards.

También resultó la máxima ganadora de los pasados Premios Billboard de la Música Latina 2026, con ocho galardones, entre ellos el Premio Billboard Vanguardia. Solo el tema Marlboro Rojo obtuvo cuatro reconocimientos, incluido Hot Latin Song del Año.

Su noveno álbum de estudio, 111XPANTIA (2025), debutó en el número uno de Apple Music y Spotify, encabezó la lista Top Latin Albums de Billboard y fue nombrado Mejor Álbum Latino de 2025 por Rolling Stone, NPR, Variety y Billboard. La agrupación supera los 35.000 millones de reproducciones a lo largo de su carrera, suma 15 entradas en el Billboard Hot 100 y cuenta con más de 53 millones de oyentes mensuales en Spotify. A su catálogo se suma Suzuki, su colaboración con el videojuego Grand Theft Auto VI, que alcanzó el Top 5 del chart global de Spotify, además de El Jefe, su tema junto a Shakira.

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Precios de boletería para Fuerza Regida en Bogotá

La venta general de boletería para el espectáculo en Colombia comenzará el 2 de diciembre a través de Ticketmaster.co (Ticketmaster)

Las entradas para Fuerza Regida contemplan diez categorías de localidades: desde Preferencial, con precio final de 240.000 pesos, hasta los Palcos Diamante para diez personas, que alcanzan los 11.547.000 pesos.

Entre ambos extremos se ubican las zonas numeradas 117-124, 125-132 y 109-116, con precios finales de entre 324.000 y 420.000 pesos, además de dos etapas de localidad VIP, con valores finales de 504.000 y 540.000 pesos, y las localidades 100, 102, 104, 105, 106, 107 y 108, junto con las zonas 99, 101 y 103 para menores de edad, todas con precio final de 600.000 pesos.

La preventa para clientes Claro en Colombia comenzará el viernes 27 de noviembre a las 10:00 a. m. Una segunda instancia de preventa bancaria se habilitará el lunes 30 de noviembre, también a las 10:00 a. m. La venta general, disponible para el público en Ticketmaster.co, arrancará el miércoles 2 de diciembre a las 10:00 a. m. y se mantendrá abierta hasta agotar existencias.

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