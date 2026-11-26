El entrenador Tomás Díaz confirmó la lista de convocados de Colombia para disputar la quinta ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2027 en Cali, ante República Dominicana y Estados Unidos (Luis Eduardo Noriega/EFE)

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La Selección Colombia de Baloncesto Masculina confirmó la lista de jugadores que vestirán la camiseta nacional en la quinta ventana de los Clasificatorios de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

El combinado dirigido por Tomás Díaz recibirá a República Dominicana el viernes 27 de noviembre y a Estados Unidos el lunes 30, ambos duelos programados para realizarse en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

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El cuerpo técnico publicó la nómina a través de la cuenta oficial de la Federación Colombiana de Baloncesto en Instagram. La lista incluye a Hansel Atencia, Michaell Jackson, Álvaro Peña, Juan Tello, Samuel Mojica, David Ojeda, Hayner Montaño, Kevin Quiñones, Santiago Sema, Soren De Luque, Keiner Asprilla, Miguel Ruiz, Cristian Solís, Sebastián Ramírez y Jim James.

Colombia se ubica en la quinta posición del Grupo E de los Clasificatorios de las Américas con tres triunfos y cinco caídas (@colombiabasketball/Instagram)

Colombia busca recuperar terreno en el Grupo E

El equipo nacional ocupa la quinta posición del Grupo E con tres victorias y cinco derrotas, tras ocho partidos disputados entre la primera y la segunda ronda, según reportaron medios colombianos esta semana. La condición de local representa una oportunidad para sumar puntos ante dos de los rivales mejor ubicados de la zona.

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Cabe recordar que la localía originalmente se iba a dar en agosto, pero la FIBA reordenó el calendario en vista de que Cali no podía albergar los partidos por las consecuencias del terremoto que afectó a la capital del Valle el pasado 10 de agosto.

República Dominicana llega con un registro de seis triunfos y dos derrotas, mientras que Estados Unidos se presenta como el conjunto más sólido del grupo. En el antecedente más reciente entre ambas selecciones, disputado el 31 de agosto de este año, los estadounidenses se impusieron 104-80 como locales.

Nombres con experiencia en el plantel

Entre los convocados que figuran en la imagen difundida por la Federación Colombiana de Baloncesto, destacan jugadores con recorrido en la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia y en competencias internacionales. Hansel Atencia y Michaell Jackson integran el grupo de referentes de la nómina, junto a Juan Tello, uno de los bases habituales en este proceso.

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La preselección compartida previamente por el cuerpo técnico incluía también a jugadores de mayor trayectoria como Jaime Echenique, Braian Angola y Luis Almanza, además de un primer llamado para el nortesantandereano Joel Lizcano. Sin embargo, ninguno de ellos quedó en el corte final.

La sanción que dejó por fuera a Romario Roque

La Federación Colombiana de Baloncesto impuso una sanción de tres meses a Romario Roque por hechos de indisciplina en la liga colombiana de baloncesto (@dpbcolombia/Instagram)

La principal ausencia de la lista final fue Romario Roque, alero del equipo Paisas, a quien la Federación Colombiana de Baloncesto le impuso una sanción de tres meses de suspensión por actos de indisciplina. La medida disciplinaria también lo marginó de la final de la Liga Profesional de Baloncesto, instancia en la que su equipo se consagró tricampeón ante Toros del Valle con un resultado global de 3-0, sin contar con su presencia en la cancha.

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El conjunto antioqueño, dirigido por el argentino Juan Manuel Nardini, remontó el último partido de la serie con un marcador de 73-70 en el coliseo Iván de Bedout de Medellín, pese a la baja de su figura. La suspensión impuesta por la Federación mantiene a Roque fuera de toda actividad oficial durante el periodo establecido, lo que incluye su ausencia en la actual convocatoria de la Selección Colombia.

Horarios y venta de entradas

Las entradas para los partidos de la Selección Colombia en Cali salieron a la venta mediante la plataforma Dticket.co. El Coliseo Evangelista Mora albergará ambos encuentros (@colombiabasketball/Instagram)

Ambos encuentros comenzarán a las 8:10 p. m. en el Coliseo Evangelista Mora de Cali. La boletería para los dos partidos está disponible a través de la plataforma Dticket.co, según informó la cuenta oficial de la Selección en sus redes sociales.

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El equipo nacional cerrará así la quinta ventana de los Clasificatorios de las Américas con la obligación de sumar victorias para mantener aspiraciones de clasificación directa al Mundial que se disputará en Catar en 2027. El roster nacional buscará alcanzar por segunda vez en su historia un lugar en la cita internacional, desde que participara en 1982 como anfitrión, llegando en esa ocasión a la séptima posición.