Luis Javier Suárez marcó un doblete en el estadio José Alvalade, con un remate de chilena tras un fallo del arquero Senne Lammens en su segundo tanto. (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

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Luis Javier Suárez atribuyó a errores puntuales el empate del Sporting Lisboa ante el Manchester United y sostuvo que el equipo dejó escapar la victoria en casa. Tras el 2-2, el delantero colombiano afirmó: “Si hubiéramos estado correctos los 90 minutos, nos hubiéramos llevado la victoria”.

Al recordar un penalti fallado durante la pasada fecha FIFA, el delantero explicó el apoyo que recibe fuera de la cancha: “Ese partido con mi selección me dio fuerza, más hambre y ganas de marcar. Fallé el primero, pero eso se debe al trabajo mental que vengo haciendo en los últimos tres años; mi esposa me ayuda muchísimo en ese tema. El mérito no es solo mío”.

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El atacante de 28 años marcó dos veces frente al conjunto inglés, también falló una pena máxima antes de convertir su doblete y se llevó los aplausos de la afición en el estadio José Alvalade de Lisboa.

Luis Javier Suárez destacó el trabajo mental y el apoyo de su esposa para superar los penaltis fallados en sus recientes compromisos. (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

Suárez jugó 86 minutos y recibió una calificación de 7,8 según la plataforma de estadísticas SofaScore. El colombiano remató tres veces al arco, ganó dos de ocho duelos y completó el 85 % de sus pases.

Sporting Lisboa enfrentará a Porto en la próxima fecha de la Liga de Portugal, con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por el título. En la Champions League cerrará la fase ante la Roma en el Olímpico, el 8 de diciembre.

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Sobre ese objetivo, Suárez señaló: “Vamos a ser ambiciosos durante los partidos que quedan. Quedan partidos muy complicados, pero estamos haciendo un equipo competitivo y tenemos que mejorar en los pequeños detalles”.

Luis Javier Suárez registró una efectividad del 85 % en sus pases y obtuvo una calificación de 7,8 según la plataforma SofaScore. (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

Finalmente, el colombiano elevó su cuenta a seis goles en cinco partidos de esta edición de la Champions League. La clasificación ubica a Kylian Mbappé del Real Madrid y Anastasios Douvikas del Como en los dos primeros puestos, por delante de Suárez. Erling Haaland (Manchester City), Nicolo Tresoldi (Brujas) y Donyell Malen (AS Roma) aparecen después con cinco goles cada uno.

Así fue el partido en Lisboa

El Sporting Lisboa y el Manchester United vivieron una montaña rusa de emociones en el compromiso de la quinta fecha de la Champions League en el estadio José Alvalade, donde el local empezó ganando, le remontaron en el marcador y al final salvó un punto por un error enorme del portero Senne Lammens.

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Después del gol de penal de Luis Javier Suárez a los 32 minutos, poco después de fallar otro, el equipo inglés reaccionó en el segundo tiempo y remontó el marcador con dos goles de Bruno Fernandes. El primero llegó en el minuto 48, de penal, tras una falta de Quaresma sobre Lisandro Martínez; el segundo fue un remate desde fuera del área que se desvió en un rival y dejó sin opciones a Kaique Pereira.

Bruno Fernandes anotó dos goles en el segundo tiempo que colocaron en ventaja temporal al Manchester United. (REUTERS/Pedro Nunes)

La respuesta de Suárez llegó en el minuto 79, cuando Senne Lammens soltó el balón y el atacante lo aprovechó para definir de chilena. Antes, el colombiano había fallado un penal en el minuto 29, pero dos minutos después convirtió otro tras una infracción del propio Lammens sobre Maxi Araujo.

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En el cierre, el VAR anuló el posible tercer gol del Manchester United por una falta de Lenny Yoro sobre Kaique, que soltó el esférico y entró en el arco. Paulo Fonseca sustituyó a Suárez en el minuto 84 y Youri Tielemans fue expulsado por doble amonestación.

De esta manera, el Sporting llega a 10 puntos en la novena posición de la fase de liga y un gol menos de diferencia que el octavo, Manchester City, mientras que el United se ubica en la casilla 19 con siete unidades, en zona de playoffs de octavos de final.