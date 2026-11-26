La entidad advirtió que estos elementos pueden generar contaminación física, química o microbiológica y recordó que las jeringas no están autorizadas para dosificar bebidas alcohólicas - crédito Colprensa

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, advirtió sobre el uso de jeringas, botellas y otros objetos en la preparación y presentación de cócteles, una práctica que puede representar riesgos sanitarios para los consumidores. La entidad señaló que estos elementos no están autorizados para dosificar bebidas alcohólicas ni para entrar en contacto con alimentos o bebidas cuando no han sido diseñados para ese propósito.

Según información publicada por Blu Radio, la alerta se produjo después de acciones de inspección, vigilancia y control realizadas por autoridades territoriales de salud en establecimientos dedicados a la preparación y venta de cócteles.

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Durante esas visitas se identificó el uso de dispositivos médicos, particularmente jeringas, además de otros objetos empleados como parte de la preparación o presentación de las bebidas.

El Invima recordó que las jeringas son dispositivos médicos de un solo uso y deben emplearse únicamente para la finalidad prevista por el fabricante.

Por esa razón, no están autorizadas para medir, dosificar o servir bebidas alcohólicas ni para ser utilizadas como utensilios en procesos de preparación de alimentos o bebidas.

La entidad explicó que el uso inadecuado de estos dispositivos puede comprometer las condiciones sanitarias del producto y generar riesgos para la salud pública.

La normativa exige que los materiales, envases, utensilios y equipos utilizados durante la manipulación de alimentos y bebidas cumplan condiciones específicas de seguridad.

La normativa exige que los materiales, envases, utensilios y equipos utilizados durante la manipulación de alimentos y bebidas cumplan condiciones específicas de seguridad.. Foto: Colprensa

Invima advierte riesgos de contaminación

La alerta no se limita al uso de jeringas. El Instituto también llamó la atención sobre la utilización de botellas y otros objetos que pueden introducir contaminantes durante la preparación de los cócteles.

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Entre los riesgos identificados están la contaminación física, química y microbiológica.

El Invima señaló que materiales inadecuados pueden generar presencia de partículas, esquirlas o suciedad, además de sustancias que podrían migrar desde los objetos hacia las bebidas.

Estas situaciones pueden comprometer la inocuidad del producto final y afectar directamente a los consumidores.

La entidad también advirtió sobre el uso no controlado de aditivos, especialmente saborizantes y colorantes.

Según explicó, estos productos deben utilizarse de acuerdo con la legislación sanitaria aplicable y dentro de las condiciones autorizadas.

Una utilización inadecuada o sin control puede generar incumplimientos y afectar la seguridad de los cócteles comercializados.

Una utilización inadecuada o sin control puede generar incumplimientos y afectar la seguridad de los cócteles comercializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Establecimientos deben cumplir normas sanitarias

El Invima recordó que los establecimientos donde se preparan, venden o consumen cócteles deben cumplir las disposiciones sanitarias vigentes.

La entidad hizo referencia específicamente a los artículos 84 al 86 del Decreto 1686 de 2012, relacionados con la regulación de bebidas alcohólicas.

Estas disposiciones establecen requisitos que buscan garantizar que los procesos de preparación, manipulación y expendio se realicen bajo condiciones seguras.

La advertencia busca evitar que prácticas utilizadas con fines estéticos, comerciales o de presentación terminen exponiendo a los consumidores a materiales que no fueron diseñados para entrar en contacto con bebidas.

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El Instituto pidió además a las autoridades territoriales de salud mantener las labores de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde se preparan y comercializan cócteles.

En caso de detectar irregularidades, las autoridades deberán aplicar las medidas correspondientes de acuerdo con la normativa sanitaria.

El llamado del Invima pone el foco en una tendencia que puede resultar atractiva para la presentación de las bebidas, pero que debe ajustarse a los criterios establecidos para proteger la salud pública.

La entidad insiste en que cualquier utensilio, recipiente o elemento utilizado durante la preparación debe ser apto para ese uso y cumplir con los requisitos necesarios para evitar contaminación.

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Por ahora, las autoridades sanitarias continuarán las inspecciones en negocios dedicados a la venta de este tipo de bebidas y verificarán que los materiales empleados sean seguros para el contacto con alimentos y bebidas.