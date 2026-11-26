Medicina Legal contabilizó 2.634 denuncias entre enero y septiembre, frente a 887 del mismo lapso anterior, mientras 1.574 menores aún figuraban sin localizar al 10 de octubre. (@MedLegalColombi / X)

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Colombia registró 2.634 desapariciones de niñas y adolescentes entre enero y septiembre de 2026, una cifra que implica un aumento del 197% frente a los 887 casos informados durante el mismo período de 2025, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal.

La entidad presentó el informe el miércoles 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En su reporte, señaló que las desapariciones constituyen el indicador más preocupante dentro de las distintas formas de violencia que afectan a niñas y adolescentes en el país.

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La cantidad de casos equivale a casi el triple de los registros del año anterior. Además, siete de cada 10 mujeres reportadas como desaparecidas en Colombia durante 2026 eran niñas o adolescentes, de acuerdo con la información divulgada por Medicina Legal.

Más de 1.500 menores continuaban sin ser localizados en octubre

El aumento de los casos adquiere otra dimensión por la cantidad de denuncias que permanecían activas. Al 10 de octubre de 2026, 1.574 niñas y adolescentes seguían registradas como desaparecidas en las bases de datos del organismo forense.

Las desapariciones de niñas y adolescentes en Colombia aumentaron un 197% entre enero y septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boletín no especificó cuántas de las menores fueron encontradas después de la denuncia ni en qué condiciones se produjeron las desapariciones. Tampoco detalló si los casos restantes correspondían a ausencias voluntarias, hechos vinculados con redes criminales, violencia intrafamiliar u otras circunstancias.

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En un video divulgado por la institución, una joven expresó: “Somos niñas y adolescentes que tenemos derecho a crecer, a estudiar, a jugar y a regresar seguras a casa”. El mensaje acompañó la difusión de las cifras oficiales por la jornada internacional contra la violencia hacia las mujeres.

El director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, pidió atender la situación que reflejan las cifras. “Las estadísticas nos muestran una realidad que no podemos ignorar: proteger a las niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos”, afirmó.

La violencia sexual representó seis de cada 10 agresiones no mortales

Los datos sobre desapariciones aparecen junto con otro indicador que expone la vulnerabilidad de las menores: la violencia sexual. Entre enero y septiembre, Medicina Legal valoró a 14.807 niñas y adolescentes por hechos de violencia no mortal.

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La violencia sexual representó el 60,5% de las 14.807 valoraciones por agresiones no mortales practicadas a menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ese total, el 60,5% correspondió a agresiones sexuales. La proporción supone que seis de cada 10 casos atendidos por el organismo estuvieron relacionados con este tipo de violencia.

El lugar de ocurrencia también figura entre los elementos señalados por la entidad. Cerca de dos de cada tres hechos se produjeron dentro de una vivienda, un espacio en el que las menores convivían o mantenían vínculos cotidianos.

Los presuntos responsables, además, pertenecían con frecuencia al entorno de las víctimas. Familiares y personas conocidas concentraron aproximadamente el 73% de los señalados en las valoraciones por violencia contra niñas y adolescentes.

Estas cifras muestran que buena parte de las agresiones no proceden de desconocidos ni ocurren necesariamente en espacios públicos. El informe no aportó un desglose adicional sobre las relaciones específicas entre las víctimas y los presuntos agresores.

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Muertes violentas de niñas y adolescentes

Medicina Legal también informó 175 muertes violentas de niñas y adolescentes durante el período analizado. De ese total, 98 correspondieron a suicidios y 77 a homicidios. Los suicidios representaron el 56% de las muertes violentas registradas en este grupo etario. La asfixia fue el principal mecanismo asociado, con 93 casos, seguida por las lesiones causadas por proyectil de arma de fuego.

Medicina Legal reportó 175 muertes violentas de niñas y adolescentes, con un balance de 98 suicidios y 77 homicidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los homicidios, por su parte, constituyeron poco más de cuatro de cada 10 fallecimientos violentos de niñas y adolescentes reportados por la institución. El documento no precisó las circunstancias, los responsables ni las regiones donde se concentraron esos casos.

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El organismo señaló que las formas de violencia cambian según la edad de las víctimas. Mientras en niñas y adolescentes predominan las alertas por violencia sexual y desapariciones, en la juventud y la adultez cobran mayor peso las agresiones cometidas por parejas o exparejas.

La difusión de las cifras dejó expuesta una combinación de riesgos que incluye desapariciones, ataques sexuales y muertes violentas. En particular, el crecimiento de las denuncias de menores sin localizar concentró la principal advertencia de Medicina Legal.