Bucaramanga se fue en contra del juez Ferney Ossa por sus decisiones en el partido ante Millonarios, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay (Colprensa)

Guardar

El Atlético Bucaramanga solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a la Comisión Arbitral y a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) que hagan públicos los audios del VAR de una acción ocurrida en el partido ante Millonarios, disputado el 24 de noviembre por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor II-2026.

En un comunicado, divulgado el 25 de noviembre, la institución cuestionó la actuación del árbitro central Ferney Ossa y del equipo de videoarbitraje por una jugada que involucró al futbolista Leonardo Flores y al mediocampista Mateo García.

PUBLICIDAD

El club sostuvo que, tras aplicar la ley de ventaja, Ossa sancionó la infracción con tarjeta amarilla. Para la dirigencia, la acción requería una intervención distinta: “La acción ameritaba una revisión en campo por recomendación del VAR y, de acuerdo con las Reglas de Juego y las imágenes disponibles, pudo derivar en la expulsión del jugador del equipo rival”.

“Habría modificado la dinámica y el desarrollo del compromiso”

Según la versión del Bucaramanga, el episodio se produjo en el minuto 41 del primer tiempo, cuando Millonarios ganaba 2-1. El club afirmó que una eventual expulsión del jugador rival “habría podido modificar sustancialmente la dinámica y el desarrollo del compromiso”.

PUBLICIDAD

La entidad señaló que la gravedad de la falta y el riesgo para Flores justificaban que el árbitro revisara la jugada en el monitor. También cuestionó la actuación del grupo encargado del videoarbitraje, que estuvo liderado por John Perdomo.

Bucaramanga cuestionó la razón por la que el VAR no llamó al juez por la falta de Mateo García sobre Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) (VisualesIA)

“Consideramos inadmisible que el equipo arbitral encargado del VAR, liderado por John Perdomo, no recomendara al árbitro central una revisión en campo de la acción”, expresó el club, que afirmó que los árbitros contaban con “las herramientas tecnológicas necesarias” para evaluar la infracción.

En el texto, el Club Atlético Bucaramanga pidió que la FCF, su Comisión Arbitral y la Dimayor divulguen las comunicaciones del VAR para determinar por qué Ossa no fue convocado a revisar la jugada.

PUBLICIDAD

La institución explicó que busca conocer “las razones por las cuales el árbitro central, Ferney Ossa, no fue llamado a revisar la jugada”, además de los criterios que sustentaron la decisión arbitral en ese momento del juego.

Este fue el momento en el que Mateo García pisó a Leonardo Flores sobre su tobillo derecho (Captura de video Win Sports)

El comité directivo también reclamó una unificación de los criterios disciplinarios durante los cuadrangulares. “Esta solicitud no pretende justificar el resultado deportivo del encuentro”, indicó el Bucaramanga, que sostuvo que el objetivo es exigir garantías de “equidad, transparencia y uniformidad” en la aplicación de las Reglas de Juego.

Goleada azul

Millonarios superó a Bucaramanga 4-1 en El Campín, con una actuación superior y mayor efectividad en el último cuarto de cancha. Rodrigo Contreras marcó dos goles y fue la figura del encuentro, mientras Francisco Chaverra también aportó una anotación.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Alberto Gamero abrió el marcador a los 13 minutos por medio de Francisco Chaverra, quien recibió una asistencia de Rodrigo Ureña y definió ante Cristopher Fiermarin. El árbitro Trujillo anuló inicialmente la jugada, pero el VAR validó el tanto.

Bucaramanga descontó antes del descanso con un cabezazo de José García, pese al reclamo de Jorge Arias, y el gol fue confirmado a los 27′, pero seis minutos después, Rodrigo Contreras amplió la ventaja tras un centro de Danovis Banguero.

Millonarios tiene cuatro puntos en dos jornadas de los cuadrangulares, se acerca a la final de la Liga BetPlay y ahora jugará dos encuentros con el América de Cali (Colprensa)

Millonarios volvió a golpear al comienzo del segundo tiempo. En el minuto 49, Rodrigo Ureña marcó con un remate de media distancia que dejó sin opciones al arquero uruguayo sobre el palo izquierdo del arco norte.

PUBLICIDAD

Bucaramanga tuvo oportunidades con Emerson Batalla y Luciano Pons, pero sus remates pasaron cerca del arco defendido por Burrai. El portero también evitó otro gol ante Batalla en el minuto 63 con un achique.

Contreras convirtió de penal en el minuto 68, después de recibir una falta dentro del área. Millonarios aprovechó los espacios hasta el final y estuvo cerca del quinto gol con Chaverra, que no logró conectar un pase de Samuel Martín.