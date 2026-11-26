La Alianza por la Democracia cuestionó el hecho de que la visita de la Supersociedades a La Silla Vacía se haya ordenado sin una motivación clara (@SSociedades/X - @lasillavacia/X - @AlianzaDemCol/X)

Guardar

La Alianza por la Democracia expresó su respaldo al medio de comunicación La Silla Vacía y a su equipo periodístico ante la visita administrativa que la Superintendencia de Sociedades anunció para el jueves 26 de noviembre de 2026. De acuerdo con el informativo, no son claros los motivos por los cuales la entidad ordenó la inspección.

“La Supersociedades no dice qué circunstancias concretas justifican la visita ni tampoco por qué está solicitando la información que pide, incluyendo los salarios de los directivos. Solo sustenta la actuación administrativa en los artículos 30 y 83 de la ley 222 de 1995, de lo cual se infiere que quiere establecer si La Silla Vacía pertenece a un conglomerado empresarial”, precisó el medio en un comunicado.

PUBLICIDAD

La alianza advirtió que resulta preocupante el hecho de que la diligencia fuera anunciada después de que se hicieran señalamientos públicos contra el medio. Se trata de acusaciones que hizo Carlos Suárez, que fungió como estratega político del presidente Abelardo de la Espriella y que ahora es presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, en una columna de opinión publicada en la revista Semana.

La Superintendencia de Sociedades visitará el jueves 26 de noviembre de 2026 a La Silla Vacía (Supersociedades)

“Bajo la dirección de Juanita León, el medio fue minucioso al identificar a las familias que se beneficiaron de Agro Ingreso Seguro. Pero cuando cubrió Colombia Agro Produce, un programa con un esquema similar de créditos subsidiados, guardó silencio sobre el vínculo de la familia de Juanita con una de las empresas beneficiarias”, indicó Suárez en la columna.

PUBLICIDAD

Así las cosas, la alianza cuestionó que la visita haya sido ordenada sin una explicación clara sobre los hechos que la justifican ni el propósito de la información solicitada. También señaló que la diligencia coincide con otra, con los mismos requerimientos, a la empresa de un hermano de Juanita León, directora del medio, que según informó La Silla Vacía, no tiene relación con esa organización.

Recordó, además, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la libertad de expresión puede vulnerarse cuando el Estado utiliza facultades administrativas legítimas con fines ilegítimos. También citó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 13.3 prohíbe las restricciones indirectas a ese derecho, y la Constitución de 1991, que garantiza la libertad de prensa y protege la actividad periodística.

PUBLICIDAD

En consecuencia, solicitó a la Superintendencia de Sociedades informar las razones de hecho y de derecho de la actuación, aclarar si forma parte de un programa general de supervisión societaria y garantizar la reserva de las fuentes, el material periodístico y los datos personales del equipo de La Silla Vacía.

Además, solicitó que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) acompañen la diligencia.

La Flip reaccionó a la inspección anunciada por la Superintendencia de Sociedades

La Flip también se pronunció al respecto. En un comunicado expresó preocupación por la visita administrativa, ante el riesgo de que la diligencia afecte la independencia editorial y la reserva del trabajo periodístico.

PUBLICIDAD

“La diligencia se anuncia en un contexto de estigmatización contra medios y periodistas, en el que La Silla Vacía y su directora, Juanita León, han sido objeto de reiterados señalamientos públicos a raíz de sus investigaciones. En este contexto, la Flip le pide a la Superintendencia que explique, antes de la visita, qué dio origen a la actuación, cuál es su objeto concreto y por qué requiere la información solicitada”, indicó la fundación en el comunicado.

Según la Flip, la inspección solicitada por la Supersociedades exige datos personales y los salarios de los directivos del medio (@FLIP_org/X)

De igual manera, indicó que los estándares interamericanos prohíben que el Estado limite la libertad de expresión mediante mecanismos indirectos: “La Superintendencia tiene facultades para verificar el cumplimiento de obligaciones societarias, y la Ley 222 de 1995 le permite pedir información a cualquier sociedad comercial. Pero cuando las ejerce frente a un medio de comunicación, cada requerimiento debe responder a una necesidad concreta de la actuación y ser proporcional”.

PUBLICIDAD

En consecuencia, la Flip pidió que la visita se limite a su finalidad societaria y preserve la reserva de fuentes, comunicaciones y archivos protegidos por el secreto profesional periodístico. Informó que, junto con la Defensoría del Pueblo, acompañará al equipo de La Silla Vacía durante la diligencia prevista para el 26 de noviembre.