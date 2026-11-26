La toma del Palacio de Justicia ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985. La Cidh examinará la respuesta del Estado colombiano frente a los asesinatos de tres integrantes de la Fuerza Pública (Colprensa)

Guardar

La búsqueda de justicia por la muerte de tres integrantes de la fuerza pública durante la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, tendrá ahora un nuevo escenario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) admitió una petición contra el Estado colombiano por la falta de esclarecimiento de estos crímenes y la ausencia de sanciones contra antiguos integrantes y máximos dirigentes del M-19 señalados por su presunta responsabilidad.

La decisión abre la puerta a que un organismo internacional examine por qué, después de cerca de cuatro décadas, todavía no se determinaron plenamente las circunstancias de las muertes ni las responsabilidades de quienes habrían planeado y ordenado los asesinatos.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento quedó consignado en el Informe de Admisibilidad número 210 de 2026, relacionado con la petición 1457-16. Según la información entregada por los representantes de las víctimas, la notificación fue recibida el pasado 20 de noviembre.

La admisión de la petición quedó consignada en el Informe 210 de 2026. La Cidh estudiará posibles vulneraciones a las garantías judiciales y la protección judicial (Cidh)

Los tres integrantes de la fuerza pública que murieron en 1985

La solicitud presentada ante la Cidh se concentra en los casos del capitán de la Policía Héctor Talero Cruz, el sargento primero Jaime Benítez Prieto y el agente del F-2 Libardo Durán. Los tres murieron durante los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Talero Cruz estaba al frente del grupo de asalto Halcón I, perteneciente al Comando de Operaciones Especiales. Benítez Prieto hacía parte del F-2 y trabajaba como escolta del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Sus restos fueron encontrados calcinados.

PUBLICIDAD

Durán también cumplía labores de protección para Reyes Echandía. De acuerdo con el comunicado de los representantes de las víctimas, sus restos fueron depositados en una fosa común y solo pudieron ser identificados varios años después.

El capitán de la Policía Héctor Talero Cruz, el sargento primero Jaime Benítez Prieto y el agente Libardo Durán son las tres víctimas cuyos casos llegaron ante la Comisión Interamericana (Colprensa)

Desde entonces, sus familiares han reclamado que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y se establezca quiénes tuvieron responsabilidad directa en los hechos. La petición ante el organismo interamericano busca que se examinen tanto las actuaciones de quienes habrían participado en los crímenes como las decisiones posteriores que, según los representantes, impidieron avanzar en las investigaciones.

La Cidh examinará posibles vulneraciones de derechos

Para admitir el caso, la Comisión consideró que existen elementos suficientes para estudiar posibles vulneraciones de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, contemplados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos que deberá revisar el organismo es la falta de esclarecimiento integral de lo ocurrido con los tres integrantes de la Fuerza Pública y la ausencia de procesos contra quienes habrían tenido responsabilidad intelectual en sus muertes.

La Cidh también analizará si las decisiones judiciales, las actuaciones de las autoridades y las disposiciones legales adoptadas durante estos años pudieron favorecer una situación de impunidad. En particular, deberá establecer si esos elementos terminaron configurando una especie de amnistía de hecho que impidió investigar y sancionar a los presuntos responsables.

Carlos Felipe Useche, abogado y representante de las víctimas, señaló en un comunicado que la admisión constituye un avance para las familias, que durante años insistieron en la necesidad de investigar a antiguos dirigentes y máximos comandantes del M-19.

PUBLICIDAD

Los familiares de las víctimas han reclamado durante décadas que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y se investigue a quienes habrían tenido responsabilidad en los hechos (Rafael González/Centro Nacional de Memoria Histórica)

Los representantes consideran que las actuaciones adelantadas en Colombia no han permitido reconstruir completamente lo sucedido ni establecer todas las responsabilidades. Por eso, solicitan que el análisis incluya a quienes tenían funciones políticas y militares durante los hechos de 1985, además de las decisiones posteriores que pudieron obstaculizar las investigaciones.

Sin embargo, también reconocen que cualquier persona señalada deberá contar con las garantías procesales correspondientes y que su responsabilidad tendrá que establecerse conforme a la ley, bajo el principio de presunción de inocencia.

La admisión no representa una condena contra Colombia ni implica que la Cidh haya declarado responsables a antiguos integrantes del M-19. El expediente pasa ahora a la etapa de estudio de fondo, durante la cual el organismo revisará las pruebas, las actuaciones del Estado y las posibles violaciones a la Convención Americana. Al término de ese análisis, la Comisión podrá determinar si hubo responsabilidad internacional del Estado colombiano.

PUBLICIDAD