Un hombre salió de la vivienda irregular provisional, hecha sobre la estructura de un paradero (@TwiterosCali/X)

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Un video difundido en redes sociales mostró a varias personas que, al parecer, instalaron un cambuche sobre el techo de un paradero del sistema MIO en Cali.

La grabación ubica la situación en la recorrida avenida Pasoancho con carrera 32, donde los ocupantes habrían permanecido durante la noche. Las imágenes, publicadas en plataformas informativas digitales como Twitteros Cali, evidencian que las personas subieron a la estructura de la estación para dormir. Allí acomodaron una estructura improvisada con bolsas plásticas para no quedar a la intemperie.

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No obstante, la situación implica riesgos por una posible caída, por las condiciones de la infraestructura y por eventuales afectaciones a los usuarios del sistema.

El caso se conoció por imágenes difundidas en redes y se suma a otros incidentes recientes relacionados con vehículos del sistema (@@TwiterosCali/X)

Los comentarios de los ciudadanos indican que este no sería un caso aislado, sino que se trataría de hechos frecuentes en la capital del Valle del Cauca.

El académico caleño Zalathiel Cárdenas escribió: “Muchos sitios de Cali convertidos en ‘ghettos’. Sobre la calle 26 a la altura de la Galería Santa Helena, construyeron una casa”, por ejemplo.

También se leyó: “Pasen por la autopista suroriental después del comfandi el prado en sentido sur norte y vera el desorden, cambuches, consumo de estupefacientes, etc”; “En donde se une la autopista sur con la calle 5 al lado de la antigua 14 de limonar duerme alguien en una carpa hace 30 dias y el lugar se está llenando de indigentes drogadictos, ojo pues”.

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No obstante, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento de Metrocali, o de parte de las autoridades locales, sobre el video del paradero. Aun así, la ciudadanía sigue indicando que la presencia de habitantes en condición de calle en numerosos puntos de la ciudad se intensifica.

El caso se suma a otros hechos de riesgo en el sistema de transporte

La denuncia surge semanas después de otros episodios que involucraron a habitantes de calle y buses del MIO. El 7 de octubre de 2026 se conoció el caso de un hombre que permaneció debajo de un vehículo del sistema y recorrió varios kilómetros.

Según las imágenes y los reportes iniciales, el sujeto habría accedido al espacio mecánico del vehículo cuando este se encontraba estacionado. Luego se habría quedado dormido cerca de la zona del motor, sin que el conductor detectara su presencia antes de iniciar el recorrido.

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Durante el trayecto, varias personas observaron que había un hombre debajo de la estructura del articulado e hicieron señales al operador para que detuviera la marcha. Tras estacionar el bus, el ciudadano salió por uno de los costados.

Las imágenes muestran que el sujeto estaba dormido bajo el vehículo (@YaCelacanto / X)

La parte inferior de un bus articulado contiene componentes mecánicos, cableado, superficies calientes y piezas en movimiento. Una persona que permanece en esa zona queda expuesta a golpes, caídas, atropellamientos o lesiones graves ante una frenada o maniobra imprevista.

En los registros audiovisuales apareció el hombre sin camisa, junto al vehículo detenido, mientras conversa con un uniformado de la Policía Metropolitana de Cali.

La situación también podía afectar a pasajeros, peatones, motociclistas y demás conductores, en caso de que el hombre hubiera caído a la vía o el conductor hubiera tenido que detener el vehículo de forma intempestiva.

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El sistema MIO recomienda que los usuarios ingresen por los accesos habilitados, permanezcan dentro de las áreas destinadas a pasajeros y avisen al personal operativo sobre cualquier anomalía que pueda afectar el servicio o poner en riesgo a otras personas.

En otro video difundido en redes sociales se observó a una persona sobre el techo de un bus que avanzaba por una vía de Cali.

Un hombre se movilizó por encima de un bus del MÍO de Cali (@EnterateCali/X)

Ambos casos reabrieron el debate sobre la seguridad de los usuarios, la integridad de las personas en condición de calle y los controles en la infraestructura del transporte público.