Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara del Pacto Histórico, fue suspendida de manera provisional (Universidad de los Andes)

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La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes ordenó la apertura de una investigación ética-disciplinaria a Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico suspendida de manera provisional, por la presunta falsificación de documentos académicos para certificar estudios de bachillerato y pregrado.

La actuación de la comisión está basada en tres escritos de queja radicados por la senadora Jennifer Pedraza, por la excongresista María Fernanda Cabal y por la Veeduría Foro Colombia Libre. El instructor ponente en el caso (proceso N°. 236 de 2026) es el representante Mauricio Andrés Toro Orjuela.

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“Puso en conocimiento presuntas irregularidades relacionadas con la acreditación de la formación académica de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, específicamente respecto de los documentos allegados para su posesión y publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)”, se lee en el documento de la comisión, en relación con la queja presentada por Pedraza.

Para el desarrollo de la investigación, la comisión de ética ordenó la práctica de pruebas, por lo que ofició a la Universidad Nacional de Colombia, para que remita la siguiente documentación:

Copia auténtica del Oficio M.1.004.03-1451-25.

Certificación que indique si la congresista suspendida tuvo en algún momento matrícula vigente o historial académico en dicha institución .

Copia del Libro de Diplomas No. 05, folio 07.

Documento en el que informe la fecha de inscripción de los registros No. 364.

“Oficiar al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) o a la entidad competente, para que certifique si existen la matrícula profesional No. 4095-054 y la Resolución No. R2022016914; indique a nombre de quién fueron expedidas y la fecha de su expedición; informe si el certificado identificado con código CVAD-2025-3436189 fue emitido por esa entidad y cuál es su contenido”, precisa el documento.

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