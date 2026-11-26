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El 26 de noviembre de 2026, la UEFA incluyó a Juan Camilo Hernández en el equipo ideal de la quinta jornada de la Champions League, tras el doblete que el delantero colombiano marcó para el Real Betis ante Slovan Bratislava. El reconocimiento llegó después de su regreso a la competencia, una vez superada una lesión.

El atacante de Pereira abrió el marcador al minuto 43 con un cabezazo, tras un centro de Ángel Ortiz, que venció al arquero Dominik Takáč. En el segundo tiempo, al 57, recibió un envío de Isco y volvió a imponerse por arriba para sellar el triunfo 2-0 en Eslovaquia.

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Hernández estuvo cerca de completar una tripleta, pero el entrenador Manuel Pellegrini lo sustituyó al minuto 60 para darle descanso. La actuación le permitió firmar su primer doblete en la principal competición europea de clubes.

La movilidad y la efectividad que valoró la UEFA

Once ideal de la fecha 5 de la Champions League (@ChampionsLeague-X)

El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA destacó los movimientos del delantero y su capacidad para transformar sus oportunidades frente al arco rival. La selección semanal se elaboró con el seguimiento de los partidos y el respaldo de la Unidad de Análisis de Partidos del organismo, con sede en Nyon, Suiza.

“Tras recuperarse de una lesión, el colombiano llamó la atención por sus inteligentes movimientos y, sobre todo, por su acierto ante la portería, ya que logró su primer doblete en la UEFA Champions League para asegurar los tres puntos ante el Slovan”, dijeron.

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El equipo ideal reunió a futbolistas de diez clubes diferentes. La formación quedó integrada por Alisson Becker, de Liverpool; Nathan Ngoy, de Lille; Logan Costa, de Villarreal; Mario Hermoso, de Roma; Nicolò Barella, de Inter; Luis Milla, de Como; Rayan Cherki, de Manchester City; Jude Bellingham, de Real Madrid; Anthony Gordon, de Barcelona; Hernández, de Real Betis; y Kylian Mbappé, de Real Madrid.

Mbappé y Bellingham fueron incluidos tras participar en la victoria del Real Madrid sobre PSV. El delantero francés anotó un doblete, mientras que el inglés ingresó desde el banco de suplentes, marcó un gol y dio una asistencia durante la remontada.

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Rayan Cherki fue reconocido por su incidencia en el empate de Manchester City frente a Napoli. Alisson Becker sobresalió en el triunfo de Liverpool con cinco atajadas y una asistencia.

Tres goles y una marca colombiana en 2026

Juan Camilo "Cucho" Hernández marcó doblete en Eslovaquia (Radovan Stoklasa-REUTERS)

El doblete ante Slovan Bratislava elevó a tres goles la cuenta de Hernández en la actual edición de la Champions League. El delantero del Betis se sumó así a los colombianos que marcaron al menos dos veces en un mismo partido del torneo.

Durante 2026, Camilo Durán consiguió un doblete con Qarabag frente a Eintracht Frankfurt y Luis Javier Suárez marcó dos tantos para Sporting de Lisboa ante LASK. El primer colombiano en alcanzar ese registro fue Faustino Asprilla, autor de una tripleta con Newcastle frente a Barcelona en 1997.

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Isco Alarcón, excampeón de Europa y compañero del “Cucho” Hernández elogió al delantero de la selección Colombia

Isco Alarcón elogió el buen nivel del "Cucho" Hernández (Julio Muñoz-EFE)

Isco Alarcón aseguró que el Betis intentará alcanzar el “top 8” de la fase liga tras vencer al Slovan en la quinta jornada, resultado que mantiene al equipo en el cuarto puesto.

“Hay que hacerle caso al ingeniero, y si dice que esto no es nada, que hay que ir a por el ‘top 8’ pues vamos a intentarlo”, afirmó el jugador a Movistar Liga de Campeones, canal oficial de los partidos continentales en Europa.

El futbolista atribuyó parte del rendimiento del equipo a la gestión del entrenador, que debe administrar una plantilla involucrada en tres competiciones.

“Rota, da descansos, hace que todos estén enchufados sin que te toque jugar sin tener minutos previos”, explicó antes de remarcar que la exigencia de la Champions es distinta a la de la Europa League o la Conference.

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Isco advirtió que el objetivo exigirá superar partidos ante rivales como Como, Bayern y Arsenal. También dio por cerrado el derbi: “Ya está olvidado, no te puedes recrear, pasa rápido y hay que pensar en el siguiente partido”, dijo, tras señalar que el plantel ya había hecho autocrítica.

Sobre el triunfo ante el Slovan, reconoció que el equipo tuvo dificultades al comienzo y que el estado del campo complicó el juego. “No entramos bien, en el final de la primera y toda la segunda hemos estado muy bien, nos merecíamos la victoria”, sostuvo.

El atacante también elogió al Cucho, autor del segundo gol:

“Trabaja mucho y nos da mucho más que solo goles, se lo merece más allá de los goles”.

Estadísticas de Juan Camilo “Cucho Hernández en la temporada 2026-2027 con Real Betis

Cucho Hernández es gran figura del Real Betis (Marcelo Del Pozo-REUTERS)

El atacante lleva 11 partidos en 680 minutos en todas las competencias, de las cuales ya marcó cinco goles y realizó dos asistencias.

A continuación, los detalles de sus goles:

14 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: 28 minutos y gol en el Real Betis 3-2 Oporto (Portugal)

24 de noviembre de 2026 - UEFA Champions League: 63 minutos y doblete en el ŠK Slovan Bratislava (Eslovaquia) 0-2 Real Betis

14 de septiembre de 2026 - LaLiga: 84 minutos y gol en el Villarreal 1-2 Real Betis

20 de septiembre de 2026 - LaLiga: 90 minutos y gol en el RC Deportivo La Coruña 1-1 Real Betis

El próximo partido del Real Betis será el 28 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. (hora de Colombia) en el estadio La Cartuja de Sevilla ante el Rayo Vallecano.

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Luego volverá en acción europea, el 9 de diciembre de 2026 cuando a partir de las 12:45 p. m. (hora de Colombia) reciba al Como FC de Italia.

A continuación, lista de partidos que le quedarán el Real Betis en el cierre de 2026:

28 de noviembre de 2026 - LaLiga: Real Betis vs. Rayo Vallecano

1 de diciembre de 2026 - Copa del Rey: CD Extremadura vs. Real Betis

6 de diciembre de 2026 - LaLiga: Atlético de Madrid vs. Real Betis

9 de diciembre de 2026 - LaLiga: Real Betis vs. Como (Italia)

12 de diciembre de 2026 - LaLiga: Real Betis vs. Real Racing Club de Santander

20 de diciembre de 2026 - LaLiga: Athletic Club de Bilbao vs. Real Betis