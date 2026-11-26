El Concejo de Medellín aprobó el presupuesto distrital de 12,1 billones de pesos para 2027 con 15 votos a favor y cinco en contra (Alcaldía de Medellín)

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El Concejo de Medellín aprobó este jueves 26 de noviembre, en segundo y último debate, el presupuesto distrital de $12,1 billones para 2027, la cifra más alta en la historia de la ciudad. El Proyecto de Acuerdo 112 recibió 15 votos a favor y cinco en contra y ahora espera la sanción del alcalde Federico Gutiérrez.

La mayor parte de los recursos se destinará a inversión. El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) contará con $9,3 billones, equivalentes al 76,6% del presupuesto total. Los gastos de funcionamiento sumarán $1,36 billones, mientras que el servicio de la deuda alcanzará $1,02 billones.

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Educación y salud concentrarán las mayores partidas

Educación tendrá la asignación más alta, con $2,09 billones, seguida de Salud, con $1,8 billones. La distribución aprobada también incluye $623.914 millones para Seguridad y Convivencia, $586.287 millones para Inclusión Social y Familia y $567.453 millones para Infraestructura Física.

Las dependencias de Educación y Salud concentrarán las mayores partidas presupuestales, con 2,09 billones y 1,8 billones de pesos respectivamente (Secretaría de Educación Medellín)

Gestión y Control Territorial recibirá $546.482 millones; el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder), $504.089 millones; y el programa Buen Comienzo, $397.389 millones. Movilidad contará con $327.348 millones, Medio Ambiente con $213.118 millones y Cultura Ciudadana con $164.451 millones.

Tras la votación, Gutiérrez celebró la aprobación mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. “Los recursos de Medellín son sagrados. Nuestro compromiso es que cada peso que nos confían los ciudadanos se traduzca en bienestar y calidad de vida para sus familias”, afirmó el mandatario.

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El alcalde sostuvo que los recursos permitirán mantener la ejecución de 1.800 obras en marcha en la ciudad. Entre los proyectos mencionó 11 nuevos megacolegios, siete ReCreos Deportivos, cinco ReCreos Culturales, ocho jardines infantiles de Buen Comienzo y la intervención de más de 720 escenarios deportivos.

El alcalde Federico Gutiérrez celebró la aprobación del presupuesto de $ 12,1 billones para Medellín en 2027 y destacó la prioridad para educación, salud e inversión social (Fico Gutiérrez/X)

El Concejo aprobó ajustes para vivienda, cuidados y quebradas

Durante el estudio del proyecto, que se extendió por cerca de dos meses, los concejales aprobaron varias modificaciones. El coordinador de ponentes, el concejal Damián Pérez, del movimiento Creemos, destacó que se añadieron $14.000 millones para el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed).

Además, se incorporaron $2.000 millones para el Sistema de Cuidado y $15.500 millones para la protección de cauces y quebradas. Pérez calificó el resultado como un presupuesto “responsable” y señaló que permitirá financiar las metas pendientes del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027.

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El secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, informó que el plan alcanza una ejecución superior al 74%. Según sus proyecciones, con los recursos de 2027 la inversión acumulada durante el cuatrienio superará los $47 billones, frente a los $40,7 billones contemplados inicialmente.

La administración distrital proyecta financiar 1.800 obras públicas, entre ellas 11 megacolegios y ocho jardines infantiles de Buen Comienzo (Alcaldía de Medellín)

Gutiérrez también mencionó la ratificación de la calificación crediticia nacional AAA(col) por parte de Fitch Ratings. Para el alcalde, ese resultado refleja la capacidad financiera del Distrito y respalda la estrategia de inversión planteada para el último año de su administración.

La reducción de transferencias de EPM abrió el debate sobre deuda

Uno de los principales puntos de discusión fue la disminución de las transferencias de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La Alcaldía proyectó ingresos por $1,5 billones, por debajo de los $2,8 billones que se esperaban inicialmente.

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La administración atribuyó la diferencia a factores como el fenómeno de El Niño, el comportamiento de los precios de la energía y la situación financiera de Afinia, filial de EPM en la costa Caribe. Para cubrir el faltante, el acuerdo autoriza créditos por $1,5 billones destinados únicamente a inversión.

Los concejales incorporaron adiciones presupuestales por 14.000 millones de pesos para Isvimed y 15.500 millones para la atención de quebradas (Alcaldía de Medellín)

Del total autorizado, el 69% corresponderá a endeudamiento interno y el 31% a bonos temáticos. Los recursos financiarían iniciativas como el Metro de la 80, la remodelación del estadio Atanasio Girardot, infraestructura educativa, escenarios deportivos, Buen Comienzo y el Programa de Alimentación Escolar.

Con el aval de la plenaria, el proyecto pasará al despacho de Gutiérrez para su sanción. El presupuesto definirá la financiación con la que el Distrito cerrará el actual periodo de gobierno en 2027.

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