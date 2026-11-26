El expresidente Álvaro Uribe se refirió a las posibilidades electorales del Centro Democrático para los comicios regionales de 2027 (Cristian Bayona/Colprensa |Luisa Gonzalez/REUTERS)

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La posibilidad de que María Claudia Tarazona incursione en la política electoral con el Centro Democrático recibió el respaldo del expresidente Álvaro Uribe. El exmandatario apoyó la eventual aspiración de la viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay de integrar la lista de candidatos al Concejo de Bogotá en las elecciones regionales de 2027.

“Pues sería muy bueno, has visto que tiene mucha garra”, respondió Uribe a medios de comunicación cuando le preguntaron si vería con buenos ojos la participación de Tarazona en la lista de su partido. La declaración pone nuevamente sobre la mesa el futuro político de quien durante años acompañó las campañas de su esposo y que recientemente reconoció que ha recibido propuestas para aspirar a un cargo de elección popular.

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Álvaro Uribe calificó como positiva la posibilidad de que María Claudia Tarazona integre la lista del Centro Democrático al Concejo de Bogotá (@CeDemocratico/X)

El expresidente también habló sobre la escogencia de un eventual candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá. Aunque no anticipó nombres ni definiciones, señaló que la decisión debe pasar por una discusión interna y destacó el papel que tendrán los integrantes de la colectividad en la capital.

“El partido es deliberante y esperemos que los compañeros de Bogotá vayan tomando la delantera”, manifestó Uribe al ser consultado por las elecciones territoriales, previstas para el 31 de octubre de 2027, cuando los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Tarazona todavía no confirma si llegará a las urnas

Las declaraciones del expresidente se conocen después de que María Claudia Tarazona hablara sobre sus posibilidades electorales en una entrevista con Semana. Allí reconoció que ha recibido invitaciones para participar en la política, aunque aclaró que todavía evalúa si dará ese paso.

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“Vamos a ver, tengo varias propuestas y lo estoy pensando. Tengo que tomar una decisión pensando claramente en lo que viene para mi vida y me encantaría de verdad entregarme de lleno a la política, porque es una pasión. Pero tengo que pensar también en mis hijos, en Alejandro, y es una decisión que amerita una sentada y una pensada”, explicó.

La viuda de Miguel Uribe Turbay no confirmó si el Centro Democrático será la colectividad que acompañaría una eventual candidatura. Sin embargo, dejó claro que, si decide competir, tendrá que hacerlo con suficiente anticipación para preparar su participación en la contienda.

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María Claudia Tarazona aseguró que lleva 15 años participando en política y acompañando las campañas de su esposo, Miguel Uribe Turbay (Luisa González/REUTERS)

“Yo soy firme, como Miguel, de convicciones, mejor dicho. Soy de una sola pieza, leal a mis convicciones, pero si tengo que tomar la decisión, yo creo que en diciembre ya me toca. Además, no hago campaña a medias, no hago campaña en un escritorio. La campaña que vaya a hacer, la haré en la calle con la gente, como lo hicimos siempre con Miguel. Entonces me toca arrancar desde enero, vamos a ver”, agregó.

Tarazona también recordó que su experiencia en política no comenzó con la muerte de su esposo. Según contó, durante 15 años participó activamente en sus proyectos electorales y tuvo responsabilidades directas en la organización de las campañas.

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“Llevo 15 años de mi vida haciendo política, de día y de noche. Es que yo no era la mujer de atrás, era la mujer de al lado; eso hace una gran diferencia. Yo le armé a Miguel todas las campañas, hice campaña con él, nos dividíamos las ciudades, decíamos: ‘Tú coges de aquí para allá, yo cojo de aquí para allá’, y hacía recorridos por todas las localidades”, señaló.

El nuevo cargo de Miguel Uribe Londoño en Londres

Durante la conversación, Tarazona también se refirió al nombramiento de su suegro, Miguel Uribe Londoño, como embajador de Colombia en Reino Unido. La decisión implica su traslado a Londres, una situación que, según expresó, le genera sentimientos encontrados.

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Miguel Uribe Londoño fue nombrado embajador de Colombia en Reino Unido. Su traslado a Londres fue comentado por su nuera, María Claudia Tarazona, quien destacó la cercanía que mantiene con su hijo Alejandro (Cristian Bayona/Colprensa)

“Me da pesar que se vaya, fíjate; me alegro mucho por él. Además, estoy segura de que va a hacer un papel espectacular porque él es brillante. Además, es juicioso, estudioso, disciplinado. Estoy segura de que va a hacer una excelente labor; nos va a hacer falta porque la verdad es que Alejandro se muere por él. Es un amor impresionante”, afirmó.