El Festival Brilla 2026 abrirá sus puertas en Bogotá el 26 de noviembre y extenderá su temporada hasta el 11 de enero de 2027, con un recorrido de cerca de un kilómetro, 19 estaciones temáticas y una proyección de más de 260.000 visitantes.

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Bogotá encenderá su Navidad desde este jueves con un recorrido de luces, tecnología y naturaleza que espera 260.000 visitantes

El Festival Brilla 2026 abre sus puertas este 26 de noviembre en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá y se extenderá hasta el 11 de enero de 2027, con 19 estaciones temáticas distribuidas a lo largo de un kilómetro de recorrido que combinan arte, biodiversidad y tecnología inmersiva en la séptima edición de uno de los eventos navideños más concurridos de la capital colombiana.

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La propuesta de esta edición gira en torno a la biodiversidad, la polinización y la seguridad alimentaria, con escenografías que narran la historia de la vida en la Tierra: un bosque prehistórico, mariposas luminosas, colibríes gigantes, esculturas monumentales y la figura de Gaia como piezas centrales de un itinerario que mezcla videomapping, láseres, holografía, animatrónicos y juegos interactivos. El recorrido cierra con un sendero de girasoles iluminados concebido como una invitación a reflexionar sobre la conservación de la biodiversidad.

El festival estrena sede con acceso estratégico para residentes y turistas

La edición 2026 gira en torno a la biodiversidad, la polinización, la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria. Sus 19 espacios exploran la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

Para esta temporada, el Festival Brilla abandona su escenario anterior y debuta en el Vive Claro Distrito Cultural, un espacio abierto con amplias zonas verdes. Su cercanía al Aeropuerto Internacional El Dorado y a la Terminal de Transporte lo convierte en un punto de fácil acceso tanto para bogotanos como para visitantes de otras ciudades y del exterior.

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Quienes usen el transporte público encontrarán que las estaciones de TransMilenio CAN y Salitre-El Greco están a entre 10 y 15 minutos a pie desde la entrada, y que las rutas del SITP que transitan por la calle 26 entre las carreras 50 y 68 también sirven al lugar. Los asistentes en vehículo particular pueden utilizar los parqueaderos del Vive Claro o los de los establecimientos cercanos al centro comercial Gran Estación, que son independientes del evento.

El recorrido incluye zonas al aire libre y bajo techo para todas las edades

Las 19 escenografías del festival están distribuidas en espacios al aire libre y bajo techo, lo que garantiza continuidad de la experiencia incluso en las noches más frías del invierno bogotano.

Las 19 escenografías del festival están distribuidas en espacios al aire libre y bajo techo, lo que garantiza continuidad de la experiencia incluso en las noches más frías del invierno bogotano. El trayecto completo, que los visitantes pueden recorrer en entre una y tres horas, está diseñado para públicos de todas las edades: los menores de dos años entran sin costo. Hay una zona especial para los más pequeños con juegos y la posibilidad de fotografiarse con Brillita, el personaje oficial del evento.

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El festival es pet friendly, por lo que los asistentes pueden acudir con sus animales de compañía. Dentro del recinto hay oferta gastronómica con opciones veganas y sin gluten, aunque no está permitido el ingreso de alimentos o bebidas externos. Los organizadores recomiendan asistir abrigados, dado que la mayor parte del recorrido es al aire libre y las temperaturas nocturnas en Bogotá pueden descender considerablemente.

La experiencia no incluye efectos auditivos durante el recorrido, aunque sí hay efectos de iluminación con destellos rápidos, un aspecto a tener en cuenta para personas con sensibilidad sensorial.

El evento opera bajo un modelo de cero residuos y tecnología LED

La edición 2026 incorpora un compromiso ambiental concreto: toda la operación del festival funcionará bajo un esquema de cero residuos enviados a relleno sanitario, con una gestión diferenciada de desechos e iluminación LED de alta eficiencia energética.

La edición 2026 incorpora un compromiso ambiental concreto: toda la operación del festival funcionará bajo un esquema de cero residuos enviados a relleno sanitario, con una gestión diferenciada de desechos e iluminación LED de alta eficiencia energética orientada a reducir la huella de carbono del evento. Esta apuesta por la sostenibilidad es coherente con la temática central de la edición, enfocada en la protección del medio ambiente y la vida silvestre.

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El impacto económico de las ediciones anteriores respalda la escala del festival

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) acompaña el lanzamiento de esta edición como parte de la estrategia de posicionamiento de Bogotá como destino navideño. En 2025, la capital recibió más de 14 millones de visitantes, de los cuales cerca de 2 millones fueron turistas internacionales, una cifra que representó un crecimiento del 6 % frente al año anterior.

En ese contexto, eventos como el Festival Brilla cumplen una función doble: amplían la oferta de entretenimiento para residentes y viajeros, y dinamizan la economía local. La edición anterior generó más de 200 empleos directos y cerca de 500 indirectos, con un incremento aproximado del 30 % en las ventas de los comercios que participaron en el evento. A lo largo de sus seis ediciones previas, el festival ha reunido a más de 1,5 millones de asistentes en total.

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La proyección para esta edición es de 260.000 visitantes en 45 jornadas

Para la temporada 2026-2027, los organizadores calculan recibir a más de 260.000 visitantes, con un promedio de 5.800 personas por jornada. El festival operará durante 45 noches, con atención al público entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m. Los únicos días en los que no habrá función son el 24 y el 31 de diciembre.

Para la temporada 2026-2027, los organizadores calculan recibir a más de 260.000 visitantes, con un promedio de 5.800 personas por jornada. El festival operará durante 45 noches, con atención al público entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m. Los únicos días en los que no habrá función son el 24 y el 31 de diciembre.

Para grupos de 15 personas o más existe un sistema de reservas adaptado, y los colegios, campamentos y centros sociales pueden reservar sus entradas con pago diferido. Los organizadores advierten que no se garantizan fechas adicionales fuera del calendario publicado y recomiendan adquirir las boletas con anticipación.

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