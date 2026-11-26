Encabezados por Luis Fernando Muriel, el plantel de Junior de Barranquilla regresó a entrenamientos bajo la dirección técnica de Jorge Bava - (@Junior/Instagram)

Guardar

Junior de Barranquilla retomó los entrenamientos el jueves 26 de noviembre de 2026 en la Sede Deportiva Adelita de Char, en una jornada que marcó el primer contacto en cancha entre el plantel rojiblanco y el entrenador uruguayo Jorge Bava. El regreso se produjo después del período de vacaciones y abrió formalmente la preparación para la temporada 2027.

El equipo inició el ciclo de Bava con evaluaciones físicas y médicas que se extenderán hasta el sábado 28 de noviembre. El nuevo cuerpo técnico, presentado ante los futbolistas, comenzará luego la fase de pretemporada con la mira puesta en los compromisos que Junior tendrá el próximo año, entre ellos la Liga colombiana, la Copa Libertadores y, de acuerdo con el calendario previsto, la Superliga.

PUBLICIDAD

Junior no difundió mayores detalles sobre los ejercicios de la primera sesión, que se llevó a cabo en la mañana y a puerta cerrada. Sin embargo, el club publicó en sus historias de Instagram un video con imágenes del reencuentro del grupo y de los primeros movimientos bajo las indicaciones del nuevo comando técnico.

Mauro Silveira y Luis Fernando Muriel regresaron a entrenamientos con Junior de Barranquilla - (@Junior/Instagram)

El plantel que recibió Jorge Bava con Junior

Arqueros: Mauro Silveira y Jaime Acosta.

Defensores: Edwin Herrera, Yeison Suárez, Jermein Peña, Daniel Rivera, Fabián Correa, Jean Pestaña y Pablo Ortiz.

Volantes: Guillermo Celis, Fabián Ángel, Jesús Rivas, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo, Jannenson Sarmiento, Cristian Barrios, Déiber Caicedo y Kevin Pérez.

Delanteros: Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel.

Sub-20: Carlos Pérez, Andrés Shmalbach, Dylan Villarreal, Fabián Correa y Daniel Socarrás.

En el material compartido por la institución aparecieron el arquero Mauro Silveira, ya sin la máscara de protección que había utilizado anteriormente, además de Luis Fernando Muriel, Guillermo Celis y Yeison Suárez. Los jugadores se presentaron para comenzar una etapa que también estará condicionada por la definición de la nómina: varios futbolistas podrían salir antes del inicio oficial de las competencias de 2027.

PUBLICIDAD

El presidente Antonio Char presentó al técnico Jorge Bava para que empiece a trabajar con el Junior en la pretemporada (Junior FC)

Las evaluaciones y el plantel que comenzó la preparación

La jornada de este jueves tuvo como eje los chequeos físicos, un procedimiento habitual al comienzo de cada pretemporada para conocer la condición de los jugadores tras el receso. Serán tres días de evaluaciones antes de que el equipo avance hacia trabajos de mayor exigencia en campo y gimnasio.

Las primeras prácticas se desarrollarán sin acceso de la prensa. El club prevé habilitar posteriormente a los medios de comunicación para observar la evolución de los trabajos y conocer las decisiones que adopte Bava en sus primeros días al frente del equipo.

Jannenson Sarmiento en el regreso a entrenamientos del Junior de Barranquilla - (@juniorclubsa/Instagram)

El cuerpo técnico de Jorge Bava y su propuesta de trabajo

Jorge Bava llegó a Junior acompañado por los asistentes técnicos Bruno Piano y Marcelo Mayor, el preparador físico Mauricio Ferraro y el videoanalista Mauro Di Donna. A ese grupo se suman José Pazo, como entrenador de arqueros, y César Gaitán, como preparador físico, ambos vinculados al trabajo cotidiano del club.

PUBLICIDAD

Mayor explicó antes del inicio de la pretemporada que el estilo del equipo dependerá de los jugadores disponibles después del mercado de pases, pero anticipó una intención definida. “Nuestra prioridad será el buen juego y salir a ganar”, señaló el asistente uruguayo, quien trabajará nuevamente junto a Bava.

El integrante del cuerpo técnico también remarcó que el grupo buscará adaptarse a las características del fútbol colombiano y a las condiciones de Barranquilla. Ferraro, por su parte, anticipó que los entrenamientos se programarán temprano debido a las altas temperaturas de la ciudad y que el trabajo de cancha tendrá prioridad antes de las rutinas de fuerza.

PUBLICIDAD

Di Donna tendrá la tarea de procesar información sobre el rendimiento individual y colectivo de Junior, además del análisis de los rivales. Esa área será una de las herramientas del nuevo ciclo, que comenzó este 26 de noviembre de 2026 con evaluaciones, una primera práctica y la presentación formal de Bava ante sus dirigidos.