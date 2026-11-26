Las presentaciones de Silvana Estrada tuvieron un significado especial más allá del escenario: fueron producidas íntegramente por mujeres en el marco de Ellas Presentan, una iniciativa de la promotora Páramo Presenta que busca transformar la industria de la música en vivo en Colombia desde sus bases.

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Cerca de 10.000 personas acompañaron a la cantautora mexicana Silvana Estrada en sus tres conciertos completamente agotados los días 20, 22 y 24 de noviembre en el nuevo Vive Claro Music Hall de Bogotá, como parte de su gira Vendrán Suaves Lluvias. Las presentaciones tuvieron un significado especial más allá del escenario: fueron producidas íntegramente por mujeres en el marco de Ellas Presentan, una iniciativa de la promotora Páramo Presenta que busca transformar la industria de la música en vivo en Colombia desde sus bases.

En total, más de 250 mujeres participaron en la realización de los tres espectáculos, desde la dirección general y la producción de campo hasta las áreas artísticas, técnicas y logísticas. Páramo Presenta y Vive Claro Music Hall unieron esfuerzos para garantizar que todos los roles del evento estuvieran liderados por mujeres, en lo que representa la operación más grande ejecutada hasta ahora bajo este programa.

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Ellas Presentan movilizó a más de 250 mujeres en áreas técnicas y de producción

Ellas Presentan nace como una iniciativa de Páramo Presenta para impulsar el desarrollo profesional de las mujeres a través de la formación, la conexión, el acompañamiento y la creación de oportunidades concretas en la industria de la música en vivo.

Ellas Presentan nace como una iniciativa de Páramo Presenta para impulsar el desarrollo profesional de las mujeres a través de la formación, la conexión, el acompañamiento y la creación de oportunidades concretas en la industria de la música en vivo, especialmente en áreas técnicas y cargos de liderazgo donde su representación sigue siendo históricamente menor.

El programa no se limita a las artistas sobre el escenario. Su alcance abarca también el equipo técnico, logístico, de luces, sonido y montaje detrás de cada espectáculo, con el objetivo de abrir espacios reales de participación y liderazgo femenino en oficios que durante décadas han tenido una presencia mayoritariamente masculina.

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La edición con Silvana Estrada fue precedida por el concierto de Marina el 19 de marzo de 2026, que marcó el inicio histórico de esta serie y contó con la participación de cerca de 150 mujeres en distintas áreas del espectáculo. Esa experiencia permitió evidenciar tanto el talento femenino disponible en el sector como los desafíos que persisten en determinados oficios técnicos.

Más allá de las producciones puntuales, Ellas Presentan busca consolidar una comunidad que acompañe el crecimiento profesional de las mujeres, promueva espacios de trabajo seguros y respetuosos, y contribuya a que su presencia en todos los niveles de la producción musical deje de ser una excepción para convertirse en una constante dentro de la industria.

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“Las mujeres podemos hacer todo y es bonito trabajar juntas”, dijo Estrada desde el escenario

Desde el escenario del Vive Claro Music Hall, Silvana Estrada se refirió al significado que tuvo para ella encontrarse rodeada de ese equipo de trabajo. "Que se sepa que realmente las mujeres podemos hacer todo y que es bonito trabajar juntas

Desde el escenario del Vive Claro Music Hall, Silvana Estrada se refirió al significado que tuvo para ella encontrarse rodeada de ese equipo de trabajo. “Y para mí es muy emocionante poder venir y que las luces, la gente del montaje, la gente que está en el escenario entrando y saliendo sean mujeres [...] que se sepa que realmente las mujeres podemos hacer todo y que es bonito trabajar juntas”, expresó la artista ante el público bogotano.

La cantautora también compartió el peso personal que cargó durante la creación de su más reciente álbum. “Este es un disco que me costó mucho hacer, que estuvo a punto de no salir muchas veces. Y que es un disco autoproducido y lo quiero decir aquí porque hoy se levantó con manos y cerebros y amor y pasión de puras mujeres”, afirmó.

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Silvana Estrada llega a Bogotá en uno de los momentos más altos de su carrera

Tras su paso por el Festival Cordillera 2025, Silvana Estrada regresó a la capital colombiana con un espectáculo que recorrió distintas etapas de su trayectoria.

Tras su paso por el Festival Cordillera 2025, Estrada regresó a la capital colombiana con un espectáculo que recorrió distintas etapas de su trayectoria. La artista, originaria de Coatepec, Veracruz, cuenta con un Grammy Latino 2022 a Mejor Artista Nuevo y llega a estas fechas en uno de los momentos más reconocidos de su carrera.

Vendrán Suaves Lluvias, álbum publicado en 2025 y autoproducido por ella, recibió seis nominaciones al Grammy Latino 2026, entre ellas Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. El disco se llevó el premio a Mejor Canción Cantautor por “Dime”, uno de sus temas centrales.

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A este logro se suma su reciente nombramiento como la primera Directora Creativa de Música Latina de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), un cargo de nueva creación que asumirá a partir de la temporada 2027/2028 para ampliar la presencia y representación de la música latinoamericana en una de las instituciones musicales más reconocidas del mundo.

Tras las tres fechas en Bogotá, la gira de Estrada continuó en Medellín, donde se presentó el 26 y 27 de noviembre en el Teatro Universidad de Medellín.